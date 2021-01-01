CANLI | Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı

Kadrosuna Mario Balotelli, Svensson ve Younes Belhanda gibi eklemeler yapan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bir yıldızla daha anlaşmaya yaklaştı.

A Spor'un haberine göre mavi - lacivertliler, Arsenal'le olan sözleşmesi sona eren David Luiz'in yanı sıra geride bıraktığımız sezonu Hatayspor'da geçiren David Akintola ile de büyük oranda anlaşma sağladı.