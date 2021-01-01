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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal, Galatasaray ile anlaştı

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Rachid Ghezzal Besiktas
AA

Ghezzal 🔁 Galatasaray

2021-07-15T05:43:11Z

Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor

2021-07-14T19:41:53Z

Kadrosuna Mario Balotelli, Svensson ve Younes Belhanda gibi eklemeler yapan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bir yıldızla daha anlaşmaya yaklaştı.

A Spor'un haberine göre mavi - lacivertliler, Arsenal'le olan sözleşmesi sona eren David Luiz'in yanı sıra geride bıraktığımız sezonu Hatayspor'da geçiren David Akintola ile de büyük oranda anlaşma sağladı. 

David Luiz Arsenal

Tottenham, Ings'in transferine öncelik veriyor 👀

2021-07-14T06:54:49Z

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Tottenham, Southampton forvet oyuncusu Danny Ings'i bu transfer sezonunda kadrosuna katmak istiyor.

Manchester City'nin de ilgilendiği Ings, Tottenham'da daha fazla süre alabilir. Ings'in bonservis ücreti ise 23 milyon euro.

Napoli ve Marsilya Galatasaray'a rakip oldu 👇

2021-07-14T06:30:33Z

Fotomaç'ın haberine göre; Alex Moreno için Napoli ve Marsilya da devreye girdi.

 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun geleceği bir süre daha belirsiz görünüyor.

Alex Moreno Betis
Getty

Beşiktaş, Lucas Perez için girişimleri hızlandırdı 👀

2021-07-14T06:19:07Z

Fanatik'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi için kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta hedef Alavesli golcü Lucas Perez.

Teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticiler, Alavesle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdı.

Lucas Perez Alaves
Getty

Galatasaray ile Beşiktaş'ın Rosier çıkmazı

2021-07-14T06:16:54Z

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Rosier ile el sıkışırken, Galatasaray'ın ise Sporting ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Sporting ile maddi şartlarda el sıkışmış, iş satın alma opsiyonundaki rakamı netleştirmeye kalmıştı.

Ancak Galatasaray'ın devreye girmesi, imzaların atılmasına engel oldu.

Valentin Rosier Beşiktaş
Depo Photos

Adana Demirspor, David Luiz ile görüşüyor

2021-07-13T18:21:41Z

Balotelli transferinin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor, son olarak Arsenal forması giyen David Luiz ile görüşüyor.

TRT Spor'a konuşan kulüp başkanı Murat Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" açıklamasını yaptı.

David Luiz Arsenal

Beşiktaş, Elneny'yi istiyor 👀

2021-07-13T09:00:07Z

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, eski futbolcusu Mohamed Elneny ile ilgileniyor.

Ancak futbolcunun Arsenal'deki geleceğinin belirsiz olması, transferde bekleme kararı alınmasına yol açtı.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler ise şu şekilde:

Rachid Ghezzal
Valentin Rosier
Bruma
Willian Jose
Mohamed Elneny
Ike Ugbo
Uros Spajıc
Diego Costa

Elneny Arsenal 2021
Getty

Stanciu Galatasaray'a çok yakın 🔁

2021-07-13T08:58:04Z

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Stanciu için 3.5 milyon euro'dan başlattığı pazarlıklarda 5 milyon euro'ya çıktı.

 Rumen 10 numaranın Galatasaray'a gelmek istemesi nedeniyle pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının an meselesi.

Fenerbahçe'den Alioski çalımı 👀

2021-07-13T08:53:19Z

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe, bonservisi elinde olan yıldız için temaslarını hızlandırdı.

Ancak şimdiye kadar transferde geri planda duran Fenerbahçe, Alioski transferinde bir adım öne geçti.

Rosier 👀 Galatasaray

2021-07-13T08:47:01Z