CANLI | Son dakika transfer haberleri: PSG'de Kylian Mbappe'nin yerini alacak isim belli oldu

Gedson için Quaresma devrede 👇
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu Gedson Fernandes'i ikna etmek için efsane oyuncularından Ricardo Quaresma'yı devreye soktu.
Benfica ile yapılan görüşmelerde para konusunda olumlu sonuçlar alındı. Portekiz kulübünün, 2 gün içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.
Zeki Çelik 🔁 Fiorentina
Sabah'ın haberine göre; Pol Lirola'yı Marsilya'ya gönderen Fiorentina, Lille forması giyen Zeki Çelik'i 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi.
Lille ise en az 12 milyon euro istiyor.
Richarlison 🔁 Kylian Mbappe
Richarlison, PSG'de Kylian Mbappe'nin yerini alabilir (Eurosport) 😲 pic.twitter.com/5itmsAglsI— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 25, 2021
"Ronaldo, Juventus'tan ne kadar erken ayrılırsa o kadar iyi"
Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, Cristiano Ronaldo'nun kulübün Serie A'da şampiyonluk yaşamasını engellediğini ve transfer dönemi kapanmadan önce satılması gerektiğini söyledi.
Cristiano Ronaldo'ya Harry Kane engeli
Goal Manchester City Muhabiri Jonathan Smith'in haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'ye transfer olmak istediği iddia edilse de İngiliz ekibinin transfer önceliği Harry Kane.
Beşiktaş'tan Kaan Ayhan teklifi
Siyah-beyazlı takım milli oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira Beşiktaş'ın Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için 3 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifini yaptığını öne sürdü.
Schira'nın aktardığı bilgiye göre teklifi kabul etmeyen Sassuolo yönetimi satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olmasını istiyor.