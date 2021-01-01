Canlı Blog

CANLI | Son dakika transfer haberleri: PSG'de Kylian Mbappe'nin yerini alacak isim belli oldu

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Kylian Mbappe
Getty

Gedson için Quaresma devrede 👇

2021-08-25T07:13:02Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu Gedson Fernandes'i ikna etmek için efsane oyuncularından Ricardo Quaresma'yı devreye soktu. 

Benfica ile yapılan görüşmelerde para konusunda olumlu sonuçlar alındı. Portekiz kulübünün, 2 gün içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.

Zeki Çelik 🔁 Fiorentina

2021-08-25T07:09:53Z

Sabah'ın haberine göre; Pol Lirola'yı Marsilya'ya gönderen Fiorentina, Lille forması giyen Zeki Çelik'i 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi.

Lille ise en az 12 milyon euro istiyor.

Richarlison 🔁 Kylian Mbappe

2021-08-25T07:04:08Z

"Ronaldo, Juventus'tan ne kadar erken ayrılırsa o kadar iyi"

2021-08-25T07:03:33Z

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, Cristiano Ronaldo'nun kulübün Serie A'da şampiyonluk yaşamasını engellediğini ve transfer dönemi kapanmadan önce satılması gerektiğini söyledi.

HABERİN DEVAMINI GOAL TÜRKİYE'DE OKUYUN.

Cristiano Ronaldo'ya Harry Kane engeli

2021-08-25T07:02:38Z

Goal Manchester City Muhabiri Jonathan Smith'in haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'ye transfer olmak istediği iddia edilse de İngiliz ekibinin transfer önceliği Harry Kane.

HABERİN DEVAMINI GOAL TÜRKİYE'DE OKUYUN.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan teklifi

2021-08-24T07:15:14Z

Siyah-beyazlı takım milli oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira Beşiktaş'ın Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için 3 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifini yaptığını öne sürdü. 

Schira'nın aktardığı bilgiye göre teklifi kabul etmeyen Sassuolo yönetimi satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olmasını istiyor.