CANLI | Son dakika transfer haberleri: PSG'de Kylian Mbappe'nin yerini alacak isim belli oldu

Siyah-beyazlı takım milli oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira Beşiktaş'ın Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için 3 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifini yaptığını öne sürdü.

Schira'nın aktardığı bilgiye göre teklifi kabul etmeyen Sassuolo yönetimi satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olmasını istiyor.