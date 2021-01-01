CANLI | Son dakika transfer haberleri: PSG, Pogba transferine hazırlanıyor

Mert Günok 🔁 Beşiktaş
Beşiktaş, Mert Günok ile anlaşmaya çok yakın. (@fanatikcomtr) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 21, 2021
Mert Günok doğru bir transfer mi? 🤔✍️ pic.twitter.com/I6jdiaX3RM
Rachid Ghezzal 🔁 Galatasaray
Nicolò Schira'nın haberine göre; Rachid Ghezzal ile Galatasaray bir yıl opsiyonlu 2024'e kadar anlaştı.
Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek Ghezzal, sarı-kırmızlı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek.
Lens ve Douglas'a talip 👇
Sabah Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük, Jeremain Lens ile yeniden ilgileniyor.
Douglas'a ise Anadolu kulüplerinden talip var.
Beşiktaş iki oyuncuyu da elden çıkarmak istiyordu.
PSG 🔁 Paul Pogba
Fransız yıldızın menajeri Mino Raiola, Paris Saint-Germain ile görüşüyor. Sözleşmesinin son yılına giren Pogba, Old Trafford'dan ayrılabilir.
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen PSG, Fransız yıldızı 49 milyon euro'ya kadrosuna katabileceğine inanıyor. (Daily Mail) 👀 pic.twitter.com/MhJQmwmS4I— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 21, 2021
Brendan Rodgers 🔁 Ozan Kabak
Brendan Rodgers, Ozan Kabak'ın peşinde 👇— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 19, 2021
Dorukhan'a veto 👇
Dorukhan Toköz, Galatasaray'a önerildi ancak Fatih Terim veto etti.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 19, 2021
Dorukhan, Beşiktaş ile yeniden anlaşabilir. (@HTSpor) 👀 pic.twitter.com/UxSlOyKEU9