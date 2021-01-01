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CANLI | Son dakika transfer haberleri: PSG, Pogba transferine hazırlanıyor

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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PAUL POGBA MANCHESTER UNITED
Getty Images

Rachid Ghezzal 🔁 Galatasaray

2021-07-21T06:46:40Z

Nicolò Schira'nın haberine göre; Rachid Ghezzal ile Galatasaray bir yıl opsiyonlu 2024'e kadar anlaştı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek Ghezzal, sarı-kırmızlı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek.

Lens ve Douglas'a talip 👇

2021-07-21T06:41:43Z

Sabah Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük, Jeremain Lens ile yeniden ilgileniyor.

Douglas'a ise Anadolu kulüplerinden talip var.

Beşiktaş iki oyuncuyu da elden çıkarmak istiyordu.

PSG 🔁 Paul Pogba

2021-07-21T06:39:28Z

Fransız yıldızın menajeri Mino Raiola, Paris Saint-Germain ile görüşüyor. Sözleşmesinin son yılına giren Pogba, Old Trafford'dan ayrılabilir.

Brendan Rodgers 🔁 Ozan Kabak

2021-07-19T08:59:24Z

Dorukhan'a veto 👇

2021-07-19T08:01:23Z