David Alaba, sezon başına net 12 milyon euro maaş almayı kabul etti.

Real Madrid, gelecek sezon için ilk transferini bitirmeye çok yaklaştı. İspanyol ekibinin uzun süredir temasta olduğu David Alaba, kulübün sunduğu şartları kabul etti.

Anlaşma resmi olarak duyurulmadı ve kontrat henüz imzalanmadı ancak imzaların atılması an meselesi. Alaba, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmadığı için Real Madrid, bonservis bedeli de ödemeyecek.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun Twitter hesabından verdiği habere göre, Real Madrid ile Alaba, yıllık 12 milyon euro üzerinden anlaştılar. Bu anlaşma Avusturyalı oyuncuyu Avrupa'nın en yüksek ücretli savununma oyuncularından biri yapacak. Stoper, sol bek ve orta saha oynayabilen Alaba, imzayı attığı takdirde Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ile aynı maaşı kazanacak.