CANLI | Son dakika transfer haberleri: Patrick Schick'in talipleri artıyor

Beşiktaş 🔃 Salih Uçan
Beşiktaş, Salih Uçan ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayacak. (@sabahspor1) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 3, 2021
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Atiba Hutchinson 🤝 Beşiktaş
🚨 Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 3, 2021
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Avrupa Şampiyonası'nın kahramanı Schick'e Milan kancası 👀
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Euro 2020'de performansıyla öne çıkan Patrick Schick, AC Milan'ın kancasında.
Forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da dokuz gol attı.
Milan'ın hedefinde Tadic var 👇
Sky Sport'un haberine göre; AC Milan, Ajax'tan Dusan Tadic ile ilgileniyor.
Hücumda kadroyu güçlendirmek isteyen Serie A ekibi, Ajax'ın kaptanına göz dikti.
Juan Mata 🤝 Manchester United
🔃 Juan Mata, Manchester United ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. 👀 pic.twitter.com/gqJncyboi2— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 2, 2021
Chelseali genç yıldız, Norwich'e kiralandı
Dzeko için Juventus tekrar devrede
James Rodriguez, Milan yolunda
Dortmund, Sancho'nun alternatifini buldu
Real Madrid 🔁 Diogo Dalot
Real Madrid, Manchester United'dan Diogo Dalot ile ilgileniyor. (Mundo Deportivo) 👀 pic.twitter.com/5tyNE2aQ1K— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 2, 2021
Bruno Alves'ten 2 yıllık anlaşma 😲
39 yaşındaki Bruno Alves, Famalicao ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 2, 2021
🗣️ "Babamın oynadığı bir kulübü temsil etmek harika." pic.twitter.com/RbumJOi3Nv