CANLI | Son dakika transfer haberleri: Patrick Schick'in talipleri artıyor

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Calcio Mercato'nun haberine göre Juventus, geride bıraktığımız sezonda da ilgilendiği Edin Dzeko ile yeniden görüşmek istiyor. Roma'nın ise yüksek maaşından dolayı oyuncuyla yollarını ayırmaya olumlu yaklaştığı biliniyor. Yıldız oyuncunun adı bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.