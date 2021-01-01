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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Patrick Schick'in talipleri artıyor

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Patrick Schick Czech Republic Euro 2020
Getty

Atiba Hutchinson 🤝 Beşiktaş

2021-07-03T08:02:07Z

Avrupa Şampiyonası'nın kahramanı Schick'e Milan kancası 👀

2021-07-03T07:41:42Z

T​uttomercatoweb'in haberine göre; Euro 2020'de performansıyla öne çıkan Patrick Schick, AC Milan'ın kancasında.

Forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da dokuz gol attı.

​Milan'ın hedefinde Tadic var 👇

2021-07-03T07:38:13Z

Sky Sport'un haberine göre; AC Milan, Ajax'tan Dusan Tadic ile ilgileniyor.

Hücumda kadroyu güçlendirmek isteyen Serie A ekibi, Ajax'ın kaptanına göz dikti.

Juan Mata 🤝 Manchester United

2021-07-02T11:04:36Z

Chelseali genç yıldız, Norwich'e kiralandı

2021-07-02T06:22:36Z

The Sun'ın haberine göre, Chelsea forması giyen 20 yaşındaki Billy Gilmour, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Norwich'e kiralanacak. Thomas Tuchel de oyuncunun daha fazla süre almasını istediği için bu transfere sıcak bakıyor. Gilmour ayrıca İskoçya'nın Euro 2020 kadrosunda da yer alıyordu.
Billy Gilmour Norwich
Getty Images

Dzeko için Juventus tekrar devrede

2021-07-02T06:20:09Z

Calcio Mercato'nun haberine göre Juventus, geride bıraktığımız sezonda da ilgilendiği Edin Dzeko ile yeniden görüşmek istiyor. Roma'nın ise yüksek maaşından dolayı oyuncuyla yollarını ayırmaya olumlu yaklaştığı biliniyor. Yıldız oyuncunun adı bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Dzeko Roma
Getty Images

James Rodriguez, Milan yolunda

2021-07-02T06:16:55Z

Hakan Çalhanoğlu'nun kontratının sona ermesinin ardından Inter'le anlaşması üzerine Milan, alternatif arayışlarını hızlandırdı. Antena 2 kaynaklı habere göre İtalyan devi, bonservisi Real Madrid'de bulunan ancak geride bıraktığımız sezonu Carlo Ancelotti ile Everton'da geçiren James Rodriguez ile ilgileniyor. Haberde Milan'ın Kolombiyalı yıldıza üç yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.
James Rodriguez Everton Colombia
Getty Images

Dortmund, Sancho'nun alternatifini buldu

2021-07-02T06:11:06Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre Borussia Dortmund, Manchester United'a transfer olan yıldız oyuncunun alternatifini Hollanda'da buldu. İtalyan gazeticinin haberine göre Bundesliga temsilcisi, PSV'de forma giyen ve Hollanda Milli Takımı ile dee Euro 2020'de boy gösteren Donyell Malen'i transfer etmek istiyor. Dortmund, ayrıca RB Leipzig forması giyen Halstenberg ile de ilgileniyor.
Donyell Malen | PSV
Getty Images

Real Madrid 🔁 Diogo Dalot

2021-07-02T06:09:33Z

Bruno Alves'ten 2 yıllık anlaşma 😲

2021-07-02T06:07:23Z