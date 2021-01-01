Goal'ün edindiği bilgiye göre; Real Madrid, Alvaro Odriozola'yı Fiorentina'ya kiralık olarak göndermeyi kabul etti.

25 yaşındaki sağ bek, önümüzdeki saatlerde teknik direktör Ancelotti ile bir görüşme yapacak. Anlaşmanın bu görüşmenin ardından resmiyet kazanması bekleniyor.



İtalyan ekibi, Arsenal'dan Lucas Torreira'yı da kiralık olarak kadrosuna kattı.