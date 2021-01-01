Beşiktaş istemişti, Betis aldı
Real Sociedad, Willan Jose'yi Real Betis'e kiraladığını açıkladı.
29 yaşındaki Brezilyalı forvetin adı uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı.
🤝 OFFICIAL ANNOUNCEMENT | @WillianJose joins @RealBetis_en on loan. Thank you and good luck Willy!#AurreraReala pic.twitter.com/jauJrZn2pM— Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 26, 2021
Inter'e Arjantinli forvet
Inter, Lazio'dan Joaquin Correa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödenecek. Inter'in 25 milyon euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu da bulunuyor.
27 yaşındaki Correa geçen sezon Serie A'da 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynamıştı.
Beşiktaş'tan Ozan Kabak hamlesi
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Schalke forması giyen Ozan Kabak.
Milli oyuncu Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.. Alman medyasına göre Ozan Kabak ile Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımları da ilgileniyor.
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Sociedad, Sörloth'u duyurdu
Real Sociedad, Alexander Sörloth'u bir yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı ✍🏻— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 25, 2021
💰 Kiralama bedeli: 2 milyon euro pic.twitter.com/pswMogHqKp
Fiorentina'ya çifte takviye
Goal'ün edindiği bilgiye göre; Real Madrid, Alvaro Odriozola'yı Fiorentina'ya kiralık olarak göndermeyi kabul etti.
25 yaşındaki sağ bek, önümüzdeki saatlerde teknik direktör Ancelotti ile bir görüşme yapacak. Anlaşmanın bu görüşmenin ardından resmiyet kazanması bekleniyor.
İtalyan ekibi, Arsenal'dan Lucas Torreira'yı da kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fiorentina, Arsenal'dan Lucas Torreira'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı ✍🏻 pic.twitter.com/GhnTtz7JTu— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 25, 2021
Gaziantep FK'dan Steven Caulker için teklif 👇
Radyospor'da katıldığı bir programda transferle ilgili konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Steven Caulker'ı istediklerini söyledi:
"Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yaptık, oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor.
Caulker ile direkt temasa geçtik. Caulker, kulübü Fenerbahçe ile anlaşırsa Gaziantep FK'ya gelecek. Caulker da Gaziantep'te oynamak istiyor."
Mino Raiola, 40 milyon euro istedi 👀
🤑 Mino Raiola, Chelsea'nin Erling Haaland'a haftalık 960 bin euro ödemesini isterken 40 milyon euro da menajerlik komisyon ücreti talep etti. (Bild) 👀 pic.twitter.com/AnLg05jSoc— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 25, 2021
Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinden vazgeçti 👇
Gedson için Quaresma devrede 👇
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu Gedson Fernandes'i ikna etmek için efsane oyuncularından Ricardo Quaresma'yı devreye soktu.
Benfica ile yapılan görüşmelerde para konusunda olumlu sonuçlar alındı. Portekiz kulübünün, 2 gün içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.
Zeki Çelik 🔁 Fiorentina
Sabah'ın haberine göre; Pol Lirola'yı Marsilya'ya gönderen Fiorentina, Lille forması giyen Zeki Çelik'i 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi.
Lille ise en az 12 milyon euro istiyor.
Richarlison 🔁 Kylian Mbappe
Richarlison, PSG'de Kylian Mbappe'nin yerini alabilir (Eurosport) 😲 pic.twitter.com/5itmsAglsI— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 25, 2021
"Ronaldo, Juventus'tan ne kadar erken ayrılırsa o kadar iyi"
Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, Cristiano Ronaldo'nun kulübün Serie A'da şampiyonluk yaşamasını engellediğini ve transfer dönemi kapanmadan önce satılması gerektiğini söyledi.
Cristiano Ronaldo'ya Harry Kane engeli
Goal Manchester City Muhabiri Jonathan Smith'in haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'ye transfer olmak istediği iddia edilse de İngiliz ekibinin transfer önceliği Harry Kane.