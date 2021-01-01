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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak'tan Süper Lig'e dönüş sinyali

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Ozan Kabak Turkey vs Netherlands 03.24.2021
AA

Beşiktaş istemişti, Betis aldı

2021-08-26T12:49:33Z

Real Sociedad, Willan Jose'yi Real Betis'e kiraladığını açıkladı.

29 yaşındaki Brezilyalı forvetin adı uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı.

Inter'e Arjantinli forvet

2021-08-26T12:45:35Z

Inter, Lazio'dan Joaquin Correa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödenecek. Inter'in 25 milyon euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

27 yaşındaki Correa geçen sezon Serie A'da 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynamıştı.

Joaquin Correa, Lazio 2020-21
Getty

Beşiktaş'tan Ozan Kabak hamlesi

2021-08-26T10:47:26Z

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Schalke forması giyen Ozan Kabak.

Milli oyuncu Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.. Alman medyasına göre Ozan Kabak ile Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımları da ilgileniyor.

[Takvim}

Sociedad, Sörloth'u duyurdu

2021-08-25T18:31:07Z

Fiorentina'ya çifte takviye

2021-08-25T17:43:26Z

Goal'ün edindiği bilgiye göre; Real Madrid, Alvaro Odriozola'yı Fiorentina'ya kiralık olarak göndermeyi kabul etti.

25 yaşındaki sağ bek, önümüzdeki saatlerde teknik direktör Ancelotti ile bir görüşme yapacak. Anlaşmanın bu görüşmenin ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

İtalyan ekibi, Arsenal'dan Lucas Torreira'yı da kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gaziantep FK'dan Steven Caulker için teklif 👇

2021-08-25T12:37:11Z

Radyospor'da katıldığı bir programda transferle ilgili konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Steven Caulker'ı istediklerini söyledi:

"Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yaptık, oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor.

Caulker ile direkt temasa geçtik. Caulker, kulübü Fenerbahçe ile anlaşırsa Gaziantep FK'ya gelecek. Caulker da Gaziantep'te oynamak istiyor."

Mino Raiola, 40 milyon euro istedi 👀

2021-08-25T10:52:30Z

Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinden vazgeçti 👇

2021-08-25T09:56:04Z

Orta Çizgi'nin haberine göre; Sassuolo, Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin ardından oyuncuyu bırakmayacağını bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp ise alternatif isimlere yöneldi.
Kaan Ayhan transfer
Goal.com

Gedson için Quaresma devrede 👇

2021-08-25T07:13:02Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu Gedson Fernandes'i ikna etmek için efsane oyuncularından Ricardo Quaresma'yı devreye soktu. 

Benfica ile yapılan görüşmelerde para konusunda olumlu sonuçlar alındı. Portekiz kulübünün, 2 gün içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.

Zeki Çelik 🔁 Fiorentina

2021-08-25T07:09:53Z

Sabah'ın haberine göre; Pol Lirola'yı Marsilya'ya gönderen Fiorentina, Lille forması giyen Zeki Çelik'i 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi.

Lille ise en az 12 milyon euro istiyor.

Richarlison 🔁 Kylian Mbappe

2021-08-25T07:04:08Z

"Ronaldo, Juventus'tan ne kadar erken ayrılırsa o kadar iyi"

2021-08-25T07:03:33Z

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, Cristiano Ronaldo'nun kulübün Serie A'da şampiyonluk yaşamasını engellediğini ve transfer dönemi kapanmadan önce satılması gerektiğini söyledi.

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Cristiano Ronaldo'ya Harry Kane engeli

2021-08-25T07:02:38Z

Goal Manchester City Muhabiri Jonathan Smith'in haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'ye transfer olmak istediği iddia edilse de İngiliz ekibinin transfer önceliği Harry Kane.

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