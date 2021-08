Real Sociedad, Willan Jose'yi Real Betis'e kiraladığını açıkladı.

29 yaşındaki Brezilyalı forvetin adı uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı.

🤝 OFFICIAL ANNOUNCEMENT | @WillianJose joins @RealBetis_en on loan. Thank you and good luck Willy!#AurreraReala pic.twitter.com/jauJrZn2pM