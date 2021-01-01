CANLI | Son dakika transfer haberleri: Olivier Giroud'nun yeni adresi Milan oluyor

Bayern Münih'ten ayrılan tecrübeli stoper, en üst seviyede oynamaya devam etmek ve milli takıma geri dönmek istiyor.

Jerome Boateng, Bayern Münih'ten serbest bırakılmasının ardından Avrupa futbolunda mümkün olan en yüksek seviyede kalmaya çalıştığı için şu anda MLS'ye geçmekle ilgilenmiyor.

Goal ve SPOX'un haberine göre Boateng, daha önce 76 kez giydiği Almanya formasını bir kez daha sırtına geçirmeyi planlıyor. Başarılı stoper, bu yaz Joachim Löw'ün 26 kişilik Euro 2020 kadrosunda yer almadı.

Boateng, 2020-21 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle beraber serbest kaldı. Bayern de onun yerini Leipzig'den Dayot Upamecano ile doldurdu. Bazı haberler Boateng'in MLS'e gideceğini ve kariyerine Avrupa'dan uzakta devam edeceğini iddia etmişti.

Ancak tecrübeli oyuncu halen en üst seviyede kalmaya devam istiyor ve İngiltere, İspanya, İtalya üçgeninde kendine kulüp bakıyor.