CANLI | Son dakika transfer haberleri: Neymar, PSG'den ayrılmak istiyor

Beşiktaş, Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz savunmacı Caulker'ı listesine aldı.

Geçen sezon savunma hattını Alanyaspor'dan stoper Welinton ve sol bek Nsakala'yı transfer ederek güçlendiren Beşiktaş, gözünü yine Akdeniz'e çevirdi.

Sabah'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, stoper pozisyonu için tecrübeli bir oyuncu istiyor. Bu bağlamda öne çıkan isim ise Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker oldu. Yalçın, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak.