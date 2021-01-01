CANLI | Son dakika transfer haberleri: Neymar, PSG ile yeni bir anlaşmanın eşiğinde

Mbappe PSG ile sözleşme uzatmazsa, Real Madrid devreye girecek.

Erling Haaland ve Kylian Mbappe Avrupa transfer pazarını şekillendirmeye devam ediyor.

Real Madrid de bu iki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Haaland'ın menajeri Mino Raiola, İspanya'da hem Barcelona hem de Real Madrid yöneticileri ile görüşmüştü.

Fakat Real'in ilk tercihi Mbappe olacak. Bunun için bazı nedenler de mevcut.

AS'ın haberine göre Raiola'nın yüksek komisyon istemesi Haaland'a olumsuz bakılmasına neden oldu. Ayrıca teknik direktör Zinedine Zidane'ın da gönlü vatandaşından yana.

Mbabbe'nin PSG ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek. Real Madrid, oyuncunun Dünya Kupası'ndan önce bonservis bedeli ödemden almayı da düşünüyor ama elini hızlı da tutabilir.

Bu arada Mbappe de Real Madrid'e sıcak bakıyor ve o yüzden kulübünün önerdiği ve şu anki maaşından üç kat fazlasını içeren yeni sözleşmeyi henüz imzalamadı.