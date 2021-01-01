Beşiktaş'ta Awaziem sesleri
Beşiktaş savunma rotasyonunu 2019'da Çaykur Rizespor forması da giyen genç oyuncuyla güçlendirebilir.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Boavista'da forma giyen Chidozie Awaziem'i transfer etmek istediği öne sürüldü.
Ortacizgi'de yer alan habere göre bonservisi Porto'da yer alan oyuncu için 600 bin euro'luk kiralama bedeliyle teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi bu oyuncuyu takımdan ayrılması beklenen Francisco Montero'nun yerine düşünüyor.
Anlaşma sağlanırsa, Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinde 4.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olacak.
Inzaghi, eski oyuncusunu Inter'e getirmek istiyor
Arteta, Ben White'ı gözüne kestirdi
Kadrosunda yenilenmeye gitmek isteyen Arsenal, Ben White'ı kadrosuna katmak istiyor.
The Athletic'in haberine göre Arsenal, Brighton forması giyen genç oyuncunun transferi için 50-60 milyon pund civarında bir bütçe ayırdı. Zaman zaman orta sahada da forma giyen White için başka kulüplerin de teklif yapması bekleniyor.
Ayrıca Ben White, Trent Alexander-Arnold'un sakatlanmasının ardından İngiltere'nin Euro 2020 kadrosuna dahil edilmişti.
Depay, Barcelona yolunda
Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, Depay transferini önümüzdeki hafta bitirecek.
Hollandalı hücumcunun kulübü Lyon'la olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek. arcelona, Gini Wijnaldum transferinde yaşananların bir daha yaşanmaması adına Depay transferine daha dikkatli yaklaşıyor. Katalan temsilcisinin transferde sona yaklaştığı belirtiliyor.
Rosier'in alternatifi Svensson
Valentin Rosier ile gelecek sezon da devam etmek isteyen Beşiktaş her ihtimale karşı alternatifini belirledi.
Siyah - beyazlılar, AZ Alkmaar'da forma giyen sağ bek oyuncusu Jonas Svensson'u gündemine aldı.
Coman, Manchester United yolunda
İngiliz devi Manchester United, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman'ı kadrosuna katmak istiyor.
Önceliği Jadon Sancho olan Kırmızı Şeytanlar, Borussia Dortmund ile anlaşamazsa rotayı Coman'a çevirecek. Coman, Bayern Münih'te kalmaya sıcak bakıyor fakat oyuncunun temsilcileri gelecek teklifleri değerlendirmeye açıklar.
Beşiktaş, Luuk de Jong'u istiyor
İspanyol AS gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Hollandalı santrfor Luuk de Jong'u transfer etmek istiyor.
Aboubakar'ın ayrılığının kesinleşmesinin ardından santrfor arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, Sevilla da forma giyen Luuk de Jong'u kadrosuna katmak istiyor.
Hollandalı oyuncu, bu sezon Sevilla formasını 48 kez terletirken 9 kez de rakip fileleri sarstı. De Jong'la ayrıca PSV Eindhoven'ın da ilgilendiği söyleniyor.
Liverpool'un hedefinde Neuhaus var
Jurgen Klopp, takımdan ayrılan Wijnaldum'un yerini doldurmak için çalışmalara başladı.
Sport1'in haberine göre Liverpool, Borussia Mönchengladbach forması giyen Florian Neuhaus'u bu transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Liverpool tarafından henüz resmi teklif yapılmadı ancak Mönchengladbach'ın yıldız oyuncuyu 40 milyon euro'dan düşük bir bonservis bedeli karşılığında göndermek istemediği belirtiliyor.
Varane için Chelsea de devrede
FootMercato'nun haberine göre Real Madrid'in Fransız stoper Varane için Chelsea de devreye girdi.
Paris Saint-Germain de yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği, hatta Real Madrid'le ilk görüşmelere başladığı belirtiliyor. Savunma hattına bir takviye yapmak isteyen Thomas Tuchel, Raphael Varane'ı listesinin en üst sıralarına ekledi.
İskoç basını Ryan Porteous'u Galatasaray'a yazdı
Stopere takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Hibernian forması giyen Ryan Porteous oldu.
The Scottish Sun'da yer alan habere göre, Milwall'dan 1 milyon sterlinlik teklif alan 22 yaşındaki savunma oyuncusu için Galatasaray daha cazip bir teklifle kulübün kapısını çalacak.
Arsenal, Onana için yeniden devrede
CAS, Onana'nın dopingten ötürü aldığı cezanın 9 aya indirildiğini açıkladı. Böylelikle Onana, kasım ayından itibaren tekrar yeşil sahalara dönebilecek.
Arsenal'in Kamerunlu kaleciyi uzun süredir takip ettiği söyleniyordu. Son gelişmelerin ardından Kuzey Londra temsilcisinin de Ajax'la görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.
Ayrıca Onana'nın sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor, dolayısıyla Ajax da onu bu transer döneminde satmaya sıcak bakıyor.
İspanyol devleri Fabian Ruiz için yarışıyor
Barcelona ve Atletico Madrid, Napoli'de forma giyen yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor.
AS'ın haberine göre, Napoli'nin İspanyol orta saha oyuncusu için Barcelona ve Atletico Madrid yarışıyor.
25 yaşındaki yıldız oyuncu, Napoli'den gelen sözleşme yenileme tekliflerini reddetti. Ruiz'in yeni durağının İspanya olabileceği konuşuluyor. Napoli formasını geride bıraktığımız sezonda 33 kez giyen İspanyol oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik bir performansa imza attı.
Chelsea, Orkun Kökçü'nün transferi için harekete geçti
Feyenoord forması giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü, Chelsea'nin radarında
VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiliz devi Chelsea, Orkun Kökçü transferi için harekete geçti. Ayrıca haberde, Orkun Kökçü ile ilk temasın Didier Drogba aracılığıyla kurulduğuna yer verildi.
Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord formasını 31 maçta giydi. Genç yıldız, rakip fileleri 4 kez havalandırırken 3 de asist yaptı.
Milan, Giroud ile anlaşmaya vardı
Calcio Mercato'nun haberine göre İtalyan devi Milan, Giroud transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi finalini kazandıktan sonra Fransız golcüsünün sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak oyuncunun kontratını bir yıllığına uzatmıştı. Dolayısıyla Milan, Giroud'nun transferini bitirmek için Chelsea'ye bir miktar bonservis ödeyecek.
Marsilya'nın radarında Coutinho var
Mundo Deportivo'ya göre Fransız ekibi Marsilya, Barcelona'dan ayrılması beklenen Coutinho'yu transfer etmek istiyor.
Teknik direktör Jorge Sampaoli'nin oyuncuyu çok beğendiği belirtilirken Marsilya'nın Brezilyalı yıldız için kesenin ağzını açmaya hazır olduğunun da altı çizildi.
2019-20 sezonunu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Coutinho, geride bıraktığımız sezonda ise sakatlıklarla boğuştu ve Barcelona formasıyla yalnızca 14 maçta forma giyebildi.
Everton'ın teknik direktör adaylarından biri Pellegrini
Ancelotti'yi Real Madrid'e gönderen Everton, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor
Daily Mail'in haberine göre, Everton Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Manuel Pellegrini'yi de düşünüyor. Geçtiğimiz yıllarda Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve West Ham'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, bu sezon ise Real Betis'le La Liga'yı 6. sırada tamamlamıştı.
Everton'ın ayrıca Rafael Benitez'le de ciddi şekilde ilgilendiği söyleniyor.
PSG, Wijnaldum'u duyurdu
Adı Barcelona ile de ciddi şekilde anılan Hollandalı orta saha, PSG ile anlaşmaya vardı
Bu sezon Liverpool ile sözleşmesi sona eren Georginio Wijnaldum, İngiliz kulübünden ayrılacağını açıklamıştı. Ronald Koeman'lı Barcelona da uzun süre Hollandalı orta saha oyuncusuyla ilgilenmişti. Ancak sonradan devreye giren PSG, iyi bir maaş teklif ederek Wijnaldum'u kadrosuna katmayı başardı. Fransız temsilcisi, transferi bugün resmi olarak duyurdu.
Işıtan Gün'den Fernandinho açıklaması
Galatasaray'da başkan adaylarından Burak Elmas'ın listesinde yer alan, Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübünün başkanı Özgür Işıtan Gün, Radyospor'a yaptığı açıklamada seçilmeleri durumunda Fernandinho'yu transfer etmeyeceklerini söyledi.
"Olabilir; ama 36 yaşında. Önümüzde Falcao örneği var. Maliyeti çok yüksek. Biz oyuncunun geleceğine yatırım yapacağız derken, böyle bir transfer yapmayız."
Roma, Xhaka için Arsenal ile anlaşmak üzere
Serie A kulüplerinden Roma, orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı renklerine bağlamak üzere.
İsviçreli oyuncu ile beş yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varan Roma, bonservis pazarlığında da son aşamaya geldi.
Roma'nın Arsenal ile 18 ila 20 milyon euro aralığında el sıkışması bekleniyor.
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Norveçli sağ beke teklif yaptı
Siyah-beyazlılar, AZ Alkmaar'la sözleşmesi sona eren isimle ilgileniyor.Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, AZ Alkmaar'la sözleşmesi biten Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson'a teklifini yaptı.
Siyah-beyazlıların Svensson'a 3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 900 bin euro maaş teklif ettiği belirtildi. Norveçli oyuncu, bu sezon AZ Alkmaar formasını 24 kez terletti ve 3 de asist kaydetti.
Dortmund, Sancho transferi için son tarihi belirledi
Genç yıldız Sancho, uzun süredir Manchester United gibi devlerin radarında yer alıyor.
Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund, temmuz ayının sonuna kadar Manchester United'dan iyi bir teklif alırsa Jadon Sancho'nun transferine onay verecek.
Manchester United, geçtiğimiz yaz da Jadon Sancho ile çok yakından ilgilenmiş, fakat Borussia Dortmund'un istediği bonservis bedeli seviyesine çıkamamıştı. Eğer United, bu transfer döneminde 93 milyon euro'luk bir net bonservis ücreti ve 23 milyon euro'luk da bonuslar içeren bir teklifle Alman ekibinin kapısını çalarsa, Sancho'yu kadrosuna katabilir.
Manchester City, Kane ve Grealish için bazı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor
Manchester City. Kane ve Grealish transferleri için kaynak arayışında.
Bu transfer döneminde kadrosunu Kane ve Grealish gibi oyuncularla güçlendirmek isteyen Manchester City, bu transferlere kaynak oluşturmak için bazı oyuncularını satış listesine koymaya hazır.
Daily Mail'in haberine göre Manchester City, transfer girişimlerinde bulunmadan önce 70 milyon pound'luk bir transfer geliri elde etmek istiyor. City, bu sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren Jack Harrison, Lucas Nmecha, Pedro Porro ve Ivan Ilic gibi isimlere gelecek teklifleri dinlemeye hazır.
İngiliz santrfor Harry Kane, şu anda Guardiola'nın santrfor listesinin en tepesinde yer alıyor.
Juventus, Gabriel Jesus'u gözüne kestirdi
Santrfor transferi yapmak isteyen İtalyan devi, Manchester City'nin yıldızı Gabriel Jesus'u transfer etmek istiyor.Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Juventus, transfer listesine Manchester City'nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus'u ekledi.
2 sezonluk aranın ardından Juventus'a geri dönen ve hücum hattına güç katmak isteyen Massimiliano Allegri, 24 yaşındaki Gabriel Jesus'u takımında görmek istiyor. Bu sezonu Paris Saint-Germain'de geçiren Mauro Icardi ve Fiorentina'da yıldızı parlayan Dusan Vlahovic'in isimleri de Juventus'la anılıyor fakat İtalyan ekibin önceliğinin ise Alvaro Morata'yı takımda tutmak olduğu belirtliyor.
Sarri, Loftus-Cheek'i transfer etmek istiyor
Sarri, eski öğrencisini Lazio'da görmek istiyor.
Corriere Dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun çiçeği burnunda teknik direktörü Maurizio Sarri, Chelsea'den öğrencisi Loftus-Cheek'i transfer etmek istiyor.
Simone Inzaghi'nin yerine göreve getirilen Sarri, 2018-19 sezonunda Chelsea'den öğrencisi olan 25 yaşındaki İngiliz oyuncusunu da Lazio'da görmek istiyor. Geride bıraktığımız sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Loftus-Cheek, siyah-beyazlı takımın formasını Premier Lig'de 31 kez giydi ve bir kez de rakip fileleri havalandırdı.
Hakimi, Chelsea yolunda
Inter forması giyen yıldız oyuncu, İngiltere yolunda.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, transferde hız kesmiyor. Maviler’in adı Haaland’dan sonra Achraf Hakimi ile de ciddi şekilde anılmaya başladı.
Chelsea, bu transferler için kulüplerle ve menajerlerle görüşmelere başladı. Chelsea, Faslı oyuncu için Paris Saint-Germain’in yaptığı 56.1 milyon Pound değerindeki teklifle eşdeğer bir teklifte bulunmak istiyor. Fakat Inter, yıldız oyuncu için 68.8 milyon Pound’luk bir teklif bekliyor.
Varane, Real Madrid'le yol ayrımında
Adı Manchester United ile anılan Raphael Varane, 50 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tutabilir.
28 yaşındaki savunma oyuncusunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. İspanyol kulüp, kontratını uzatmaya yanaşmayan Varane'ı gelecek sezonu beklemeden elden çıkarmayı düşünüyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın Fransız oyuncuya yıllık 12 milyon euro teklif edeceği belirtildi.
Adana Demirspor, Gomis ve Balotelli ile görüşecek
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, forvet hattı için önemli isimlerl listeye aldı. Kulüp başkanı Murat Sancak, İstanbul'a gelen Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini açıklarken, transfer listelerinde Welbeck ve Balotelli'nin de yer aldığını söyledi.
2017/18 sezonunda Galatasaray forması giyen Gomis, ardından Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olmuştu.
Geçmişte Arsenal ve Manchester United formaları giyen Danny Welbeck'in Brighton ile olan kontratı bu ay sona erecek. Futbol dünyasının sansasyonel ismi Balotelli ise son olarak İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giydi.
Tisserand'a Almanya'dan üç talip
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında kadrosuna kadrosuna kattığı Marcel Tisserand beklentileri karşılayamamıştı.
Fanatik'te yer alan habere göre, sarı - lacivertlilerin elden çıkarmak istediği Demokratik Kongolu oyuncu için Frankfurt, Stuttgart ve Union Berlin devreye girdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya 👀
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Mohamed Ali Ben Romdhane için yarışta.
Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu.
Ben Romdhane ile ilgili hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.
😲 Rafa Benitez 🤝 Fenerbahçe
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Rafa Benitez ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardı.
Benitez, iki yıl için bonuslarla beraber 8 milyon euro'yu kabul etti.
🔁 Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım
Valentin Rosier ile anlaşamaması halinde planlarını çoğaltmak isteyen Beşiktaş harekete geçti.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Aleix Vidal için Beşiktaş da devreye girdi.
İspanyol sağ bek ile yapılan ilk görüşmelerden olumlu yanıt alındı.
Cengiz Ünder'in aklı Avrupa'da 🧠
Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder'in adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu.
Ancak oyuncunun menajeri açıklama yaparak Cengiz Ünder'in Avrupa'da oynamak istediğini söyledi.
DHA'ya konuşan menajer Mirsad Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk." dedi.
"Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor."
"Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı."
🔁 Fenerbahçe, David Luiz'in peşinde
Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal ile sözleşme uzatmama kararı alan David Luiz için harekete geçti.
34 yaşındaki stoper, eski takım arkadaşı Mesut Özil ile İstanbul'da yeniden bir araya gelebilir.
👀 Kartal'ın gözü Dzeko'da
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Edin Dzeko'nun menajeriyle temasa geçti ve Roma'nın da Boşnak golcü için kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Dzeko için 2.5 milyon euro maaş artı bonusları gözden çıkardı.