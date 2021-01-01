Beşiktaş savunma rotasyonunu 2019'da Çaykur Rizespor forması da giyen genç oyuncuyla güçlendirebilir.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Boavista'da forma giyen Chidozie Awaziem'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Ortacizgi'de yer alan habere göre bonservisi Porto'da yer alan oyuncu için 600 bin euro'luk kiralama bedeliyle teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi bu oyuncuyu takımdan ayrılması beklenen Francisco Montero'nun yerine düşünüyor.

Anlaşma sağlanırsa, Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinde 4.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olacak.