CANLI | Son dakika transfer haberleri: Messi, Barcelona'da kalıyor

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Fenerbahçe ile de adı anılan Lucien Favre'nin Premier Lig temsilcilerinden Crystal Palace ile anlaşmaya çok yakın olduğu dile getirilmişti. Ancak Ed Aarons'ın haberine göre İsviçreki teknik adam, Crystal Palace'tan gelen 3 yıllık sözleşme teklifine imza atmamaya karar verdi.