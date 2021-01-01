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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Messi, Barcelona'da kalıyor

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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messi
(C)Getty Images

Jack Grealish 🔁 Manchester City

2021-06-25T06:19:25Z

The Sun'ın haberine göre; Jack Grealish bu yaz Manchester City'e transfer olacak.

Aston Villa da 166 milyon euro'luk transfere yeşil ışık yakıyor.

Jack Grealish England Euro 2020
Getty

Favre, Premier Lig'e gitmiyor mu?

2021-06-24T21:29:26Z

Fenerbahçe ile de adı anılan Lucien Favre'nin Premier Lig temsilcilerinden Crystal Palace ile anlaşmaya çok yakın olduğu dile getirilmişti. Ancak Ed Aarons'ın haberine göre İsviçreki teknik adam, Crystal Palace'tan gelen 3 yıllık sözleşme teklifine imza atmamaya karar verdi.
Lucien Favre
Getty

Hakimi, PSG yolunda

2021-06-24T21:22:43Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Achraf Hakimi transferinde sona yaklaştı. Fransız devinin 70 milyon euro karşılığında Inter'le anlaşmaya varması bekleniyor. Hakimi'nin adı Chelsea ile de ciddi şekilde anılıyordu.
hakimi psg inter mailand gfx
getty/goal

Mourinho, Merih Demiral'ı istiyor

2021-06-24T21:20:28Z

Di Marzio'nun haberine göre Roma'nın yeni teknik direktörü Mourinho, Merih Demiral'ı takımında görmek istiyor. Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği Smalling'in satılması gündemdeyken, Juventus tarafının ise milli oyuncu için 40 milyon euro istediği belirtildi.
Merih Demiral Juventus
Getty Images

Arsenal, Ben White için devrede

2021-06-24T17:19:12Z

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Arsenal, Brighton forması giyen Ben White'ı kadrosuna katmak istiyor. Goal'ün haberine göre, Southgate'in de Euro 2020 kadrosunda yer verdiği White için Arsenal'in 50 milyon pound gibi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor.
BEN WHITE ENGLAND
Getty Images

James Rodriguez 👉 Milan

2021-06-24T05:36:58Z

PSG 🔁 Sergio Ramos

2021-06-24T05:35:49Z