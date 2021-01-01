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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Messi, Barcelona ile anlaşmaya çok yakın

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Lionel Messi Argentina Uruguay Fecha 2 Grupo A Copa America 2021
Pedro Vilela/Getty Images

Barcelona, Roma'nın kalecisini istiyor 👀

2021-06-28T05:48:06Z

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, Roma'nın kalecisi Pau Lopez'i transfer hedefi olarak görüyor. 
Pau Lopez
Getty Images

Lionel Messi 🤝 Barcelona

2021-06-28T05:45:37Z

Manchester United'da hedef Camavinga

2021-06-27T08:07:47Z

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United, Fransız genç yetenek Eduardo Camavinga'yı transfer etmek istiyor. Daily Mail'in haberine göre, geçen sene Bellingham için girşimlerde bulunan İngiliz devi, Dortmund forması giyen oyuncunun alternatifi olarak Camavinga'yı belirledi. Henüz 18 yaşında olmasına karşın Fransa Milli Takımı'yla üç maçta forma giyen Camavinga, günümüzün en parlak genç  yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
France_Camavinga
(C)Getty images

Barcelona, Gaya'yı istiyor

2021-06-27T08:04:58Z

Katalan ekibi, takımın en çok kazanan oyuncularından biri Jordi Alba'nın trasnfer döneminde takımdan ayrılması durumunda Valencialı Jose Luis Gaya'y transfer etmek istiyor. Ayrıca, başarılı oyuncuyla Inter'in de ilgilendiği biliniyor. [Marca]
Valencia Gaya
Getty

Lille, Yusuf Yazıcı için ne kadar istiyor? 👇

2021-06-27T07:41:55Z

Habertürk'te yer alan habere göre; Ligi şampiyon olarak bitiren Lille, Yusuf Yazıcı’nın bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirledi.

Yusuf, astronomik fiyatlara başka bir takıma transfer olursa bundan Trabzonspor da kârlı çıkacak.