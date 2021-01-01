CANLI | Son dakika transfer haberleri: Messi, Barcelona ile anlaşmaya çok yakın

Barcelona, Roma'nın kalecisini istiyor 👀
2021-06-28T05:48:06Z
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, Roma'nın kalecisi Pau Lopez'i transfer hedefi olarak görüyor.
Getty Images
Lionel Messi 🤝 Barcelona
2021-06-28T05:45:37Z
Lionel Messi, Barcelona ile 2023'e kadar yeni bir anlaşma imzalamaya çok yakın.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 28, 2021
Anlaşma önümüzdeki hafta resmileşebilir. (@SkySport) pic.twitter.com/76FEukrI0c
Manchester United'da hedef Camavinga
2021-06-27T08:07:47Z
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United, Fransız genç yetenek Eduardo Camavinga'yı transfer etmek istiyor. Daily Mail'in haberine göre, geçen sene Bellingham için girşimlerde bulunan İngiliz devi, Dortmund forması giyen oyuncunun alternatifi olarak Camavinga'yı belirledi. Henüz 18 yaşında olmasına karşın Fransa Milli Takımı'yla üç maçta forma giyen Camavinga, günümüzün en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Barcelona, Gaya'yı istiyor
2021-06-27T08:04:58Z
Katalan ekibi, takımın en çok kazanan oyuncularından biri Jordi Alba'nın trasnfer döneminde takımdan ayrılması durumunda Valencialı Jose Luis Gaya'y transfer etmek istiyor. Ayrıca, başarılı oyuncuyla Inter'in de ilgilendiği biliniyor. [Marca]
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Lille, Yusuf Yazıcı için ne kadar istiyor? 👇
2021-06-27T07:41:55Z
Habertürk'te yer alan habere göre; Ligi şampiyon olarak bitiren Lille, Yusuf Yazıcı’nın bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirledi.
Yusuf, astronomik fiyatlara başka bir takıma transfer olursa bundan Trabzonspor da kârlı çıkacak.