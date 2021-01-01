CANLI | Son dakika transfer haberleri: Messi, Barcelona ile anlaşmaya çok yakın

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Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United, Fransız genç yetenek Eduardo Camavinga'yı transfer etmek istiyor. Daily Mail'in haberine göre, geçen sene Bellingham için girşimlerde bulunan İngiliz devi, Dortmund forması giyen oyuncunun alternatifi olarak Camavinga'yı belirledi. Henüz 18 yaşında olmasına karşın Fransa Milli Takımı'yla üç maçta forma giyen Camavinga, günümüzün en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.