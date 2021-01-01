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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral'ın Juventus engeli

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Merih Demiral Juventus
Getty Images

Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istiyor 👇

2021-06-29T13:23:25Z

Calciomercato'nun haberine göre; Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istese de İtalyan devinin istekleri önünde engel oluyor.

Juventus'un Demiral için 40 milyon euro talep etmesi transfer planını erteleyebilir.

Ancak milli oyuncunun başka bir takıma satın alma opsiyonlu kiralanması muhtemel.

Leeds, Junior Firpo yarışında bir adım önde

2021-06-28T21:05:32Z

ESPN'e göre; Barcelonalı savunma oyuncusu Junior Firpo için Leeds United ciddi bir adım attı.

24 yaşındaki oyuncuyu bir diğer Premier Lig ekibi Southampton'ın yanı sıra İtalya'dan da bazı kulüpler istiyor.

Kike Lopez Junior Firpo Ibiza Barcelona DAZN Copa del Rey 22012020
Getty

Milan'ın hedefi Coutinho'yu kiralamak

2021-06-28T21:02:51Z

Marca'nın haberine göre; Milan, Philippe Coutinho'yu kiralamak için Barcelona'nın kapısını çaldı.

Barcelona'nın önceliği oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak. Ancak Coutinho'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Katalan devi, kiralama opsiyonuna da sıcak bakabilir.

Coutinho
Eurosport

Bale, Tottenham'a dönmeyecek

2021-06-28T21:01:14Z

Galli yıldızın menajeri Bale'ın gelecek sezon Tottenham'a dönmesinin ihtimal dışı olduğunu söyledi.

2020/21 sezonunu Londra ekibinde kiralık olarak geçiren Bale'ın Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bale Tottenham 2021
Getty

Arsenal, Benficalı Tavares'i istiyor

2021-06-28T20:58:47Z

Goal'ün edindiği bilgilere göre Arsenal, Benfica'nın sol beki Nuno Tavares ile görüşme halinde.

Premier Lig ekibi, Tavares'i geçtiğimiz günlerde takımla yeni sözleşme imzalayan Kieran Tierney'nin yedeği olarak düşünüyor.

Nuno Tavares Benfica
Getty

Ramos, Olimpiyat kadrosunda yok 👇

2021-06-28T10:05:55Z

Barcelona, Roma'nın kalecisini istiyor 👀

2021-06-28T05:48:06Z

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, Roma'nın kalecisi Pau Lopez'i transfer hedefi olarak görüyor. 
Pau Lopez
Getty Images

Lionel Messi 🤝 Barcelona

2021-06-28T05:45:37Z