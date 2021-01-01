CANLI | Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral'ın Juventus engeli

Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istiyor 👇
Calciomercato'nun haberine göre; Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istese de İtalyan devinin istekleri önünde engel oluyor.
Juventus'un Demiral için 40 milyon euro talep etmesi transfer planını erteleyebilir.
Ancak milli oyuncunun başka bir takıma satın alma opsiyonlu kiralanması muhtemel.
Roberto Soldado, Levante ile 2023'e kadar anlaştı
Soldado (@R9Soldado) se convierte en el primer refuerzo del #LevanteUD para la próxima temporada.— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) June 28, 2021
¡Bienvenido a tu nueva casa! 🔵🔴🐸
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Leeds, Junior Firpo yarışında bir adım önde
ESPN'e göre; Barcelonalı savunma oyuncusu Junior Firpo için Leeds United ciddi bir adım attı.
24 yaşındaki oyuncuyu bir diğer Premier Lig ekibi Southampton'ın yanı sıra İtalya'dan da bazı kulüpler istiyor.
Milan'ın hedefi Coutinho'yu kiralamak
Marca'nın haberine göre; Milan, Philippe Coutinho'yu kiralamak için Barcelona'nın kapısını çaldı.
Barcelona'nın önceliği oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak. Ancak Coutinho'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Katalan devi, kiralama opsiyonuna da sıcak bakabilir.
Bale, Tottenham'a dönmeyecek
Galli yıldızın menajeri Bale'ın gelecek sezon Tottenham'a dönmesinin ihtimal dışı olduğunu söyledi.
2020/21 sezonunu Londra ekibinde kiralık olarak geçiren Bale'ın Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Arsenal, Benficalı Tavares'i istiyor
Goal'ün edindiği bilgilere göre Arsenal, Benfica'nın sol beki Nuno Tavares ile görüşme halinde.
Premier Lig ekibi, Tavares'i geçtiğimiz günlerde takımla yeni sözleşme imzalayan Kieran Tierney'nin yedeği olarak düşünüyor.
Ramos, Olimpiyat kadrosunda yok 👇
Sergio Ramos, İspanya'nın Olimpiyat kadrosunda yer almayacak. (Sport) 👀🙅♂️ pic.twitter.com/h8paa79WHw— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 28, 2021
Barcelona, Roma'nın kalecisini istiyor 👀
Lionel Messi 🤝 Barcelona
Lionel Messi, Barcelona ile 2023'e kadar yeni bir anlaşma imzalamaya çok yakın.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 28, 2021
Anlaşma önümüzdeki hafta resmileşebilir. (@SkySport) pic.twitter.com/76FEukrI0c