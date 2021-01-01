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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral, Premier Lig yolcusu

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Euro 2020 Top 100 Merih Demiral
Getty Images

Trabzonspor'a Güney Amerikalı sol bek

2021-07-17T16:07:13Z

Inter forması giyen Dalbert'ten olumsuz yanıt alan bordo mavililer, Alioski için ise Galatasaray'la karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor'un hedefindeki son isim, Kolombiya'nın Junior takımında oynayan 23 yaşındaki Gabriel Fuentes.

 

Gabriel fuentes Junior de Barranquilla Copa Sudamericana 2018
GettyImages

"Fenerbahçe'yle görüşmedik"

2021-07-17T16:03:39Z

West Ham forması giyen Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe söylentileriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye'den hiçbir kulüp ile görüşmediklerini belirten Vadim Shabliy, haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Andriy Yarmolenko Netherlands vs Ukraine Euro 2020
Getty Images

Pjanic, Juventus'a dönebilir

2021-07-17T15:58:41Z

Serie A ekibi, Barcelona'nın gözden çıkardığı Miralem Pjanic'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. [Mundo Deportivo]

2016-2020 yılları arasında Juventus forması giyen Bosnalı oyuncu, geçen yaz 60 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Miralem Pjanic Juventus
Getty

Everton, Merih Demiral'ı istiyor

2021-07-17T15:53:56Z

Calciomercato'nun haberine göre; Everton, Juventus forması giyen milli savunmacıyı kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Takımın başına yeni geçen Rafa Benitez'in planı, bol alternatifli bir savunma rotasyonu oluşturmak.

Merih Demiral Juventus 12032020
depophotos

Arsenal, ​Ben White transferini 50 milyon sterline bitirdi

2021-07-17T15:48:01Z

Londra ekibi, Ben White'ın kulübü Brighton ile anlaşma sağladı. Arsenal, White ile görüşmelere başlamak için oyuncunun tatilden dönmesini bekliyor.

İngiltere'nin Euro 2020 kadrosunda da yer alan 23 yaşındaki stoper turnuvada süre almadı.

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BEN WHITE ENGLAND
Getty Images

Trippier'in Premier Lig'e dönüş planı

2021-07-16T13:30:13Z

İngiliz bek Manchester United'a katılacağı konusunda umutlu.

Manchester Evening News'in haberine göre, Atletico Madrid'in İngiliz beki Kieran Trippier, bu yaz Manchester United formasıyla Premier Lig'e dönmek istiyor. 

Geçtiğimiz sezon La Liga şampiyonluğu kazanan oyuncu sözleşmesinin son yılına girerken, kulüp de oyuncu satışından kar elde etmeyi amaçlıyor. 

 

Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da

2021-07-16T12:22:29Z

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Karadeniz temsilcisi, tecrübeli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Gökhan Gönül, 77 numaralı formayı giyecek ve Çaykur Rizespor'un yeni kaptanı olacak.

gokhan gonul fenerbahce 25102020
AA

Giroud, İtalya'da 👇

2021-07-16T08:55:46Z

Terim'den Alioski'ye veto 👀🤔

2021-07-16T08:22:01Z

Skorer'in haberine göre; Alioski yıllık 2.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma istedi. 

Ancak bu rakamı gören teknik direktör Fatih Terim, çileden çıktı.

Kuzey Makedonyalı için harcanacak parayı yüksek bulan tecrübeli teknik adam, Alioski'yi veto etti.

Ezgjan Alioski North Macedonia Euro 2020
Getty Images

Fenerbahçe 🔁 Hulk?

2021-07-16T06:05:26Z

Sabah'ın haberine göre; Hulk'un 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

Rosier'in Beşiktaş inadı 👇

2021-07-16T06:02:41Z

Sabah Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın bonservis teklifi daha yüksek olunca beklemeye geçen Sporting'e Rosier, gerekirse kendi ücretinin bir kısmını bonservise vermeye hazır olduğunu söyledi.

"Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. İki katını da verseler gitmek istemiyorum"

Arsenal'in gözü Abraham'da

2021-07-15T21:18:55Z

Arsenal Chelsea'nin gözden çıkardığı Tammy Abraham ile ilgileniyor.

The Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Chelsea'den ayrılması beklenen Tammy Abraham için nabız yokluyor. Chelsea'nin kadro ve transfer planlamaları doğrultusunda şimdiden birçok kulübe önerdiği oyuncu için Arsenal'in yanı sıra West Ham ve Aston Villa'nın da devrede olduğu öğrenildi.

Chelsea'nin ayrıca İngiliz oyuncuyu Haaland için yapacağı teklifin içinde Borussia Dortmund'a da önermeyi planladığı konuşuluyor. 

Ghezzal 🔁 Galatasaray

2021-07-15T05:43:11Z