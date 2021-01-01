CANLI | Son dakika transfer haberleri: Mbappe'den vazgeçen Real Madrid hedef değiştirdi

PSG'nin Reims'e karşı 3 puan aldığı maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Marquinhos takım arkadaşı Mbappe'ye neler olup bittiğini sormadıklarını söylüyor:

"Ona ne olduğunu sormaya bile çalışmıyoruz. Hedefleri var.

Bizim açımızdan düşünürsek kalmasını gerçekten isteriz.

Bu maçta bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi, her zaman da öyleydi. Kişiliğiyle sahip olduğu kaliteyle...

Kalırsa bu sezon bize çok yardımcı olacağı kesin. Onun kalmasını istiyoruz."