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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Mbappe'den vazgeçen Real Madrid hedef değiştirdi

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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camavinga
(C)Getty Images

Ozan Kabak, Norwich City'de 👇

2021-08-31T05:35:17Z

Madrid, Mbappe'den vazgeçti 👀

2021-08-31T05:34:33Z

Sergen Yalçın: Ersin, Larin, Rıdvan ve Güven'e teklif geldi 👀

2021-08-31T05:33:54Z

Kanarya, Diego Rossi ile anlaştı 👇

2021-08-31T05:29:59Z

Los Angeles FC'den takıma katılacak oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

Real Madrid'den Camavinga sürprizi

2021-08-30T21:39:17Z

Mbappe transferinden vazgeçen Real Madrid bir başka Fransıza yöneldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; İspanyollar Rennes'e 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

18 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı gelecek yaz sona erecek. Ancak Camavinga sözleşmesinin bitmesini beklemeden Rennes'den ayrılmak istiyor.

Camavinga
Goal

Bakayoko yeniden Milan'da

2021-08-30T20:07:56Z

Chelsea'de forma şansı bulamayan Tiemoue Bakayoko, iki yıllığına Milan'a kiralandı.

2018/19 sezonunu da İtalyan kulübünde kiralık geçiren Bakayoko, Milan formasıyla 42 maça çıkmıştı.

Kiralık sözleşmesinde 17,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alyor.

Tiemoue Bakayoko, AC Milan
Getty

Bayern'e bir Leipzigli daha

2021-08-30T20:06:40Z

Daha önce Leipzig'den teknik direktör Julian Nagelsmann ve stoper Dayot Upamecano'yu alan Bayern, Marcel Sabitzer'i de renklerine bağladı.

Emerson Royal, Tottenham'da

2021-08-30T20:03:53Z

Barcelona, 2019'da Real Betis'e sattığı Emerson Royal'i geri alma opsiyonuyla bu yaz 9 milyon euro'ya yeniden kadrosuna katmıştı.

Mali sorunlar yaşayan Barcelona gelir elde etmek amacıyla Emerson'u Tottenham'a satmaya razı oldu.

Adana Demirspor, Beşiktaş'ın sol bekini istiyor 👇

2021-08-30T12:15:17Z

Adana Demirspor 🔁 Vincenzo Montella

2021-08-30T12:03:54Z

Emre Demir 🔁 Barcelona

2021-08-30T10:39:50Z

Sport'un haberine göre; Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i yaklaşık 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.

Emre Demir, 18 yaşına gireceği Ocak 2022 tarihine kadar Kayserispor'da kalacak.

Adem Ljajic 🔁 Sampdoria

2021-08-30T06:53:25Z

Spor Arena'nın haberine göre; Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic, alacaklarına karşılık bonservisini istedi. Futbolcu Sampdoria ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ın Montero transferinin detayları 👇

2021-08-30T05:47:07Z

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Francisco Montero transferi için kriterlerini Atletico Madrid'e iletti.

İspanyol kulübüyle geçen sezon 4.5 milyon euro satın alma şartıyla sözleşme imzalayan Kartal, bu kez farklı bir ücret teklif etti.

Geçtiğimiz sezon yapılan mukavelede oyuncunun yüzde 50 bonservisine karşılık 4.5 milyon euro opsiyon şartını yeni anlaşmada istemeyen siyah-beyazlı yönetim, önerilen 2.5 milyon euro'nun kabul edilmesi halinde Montero'yu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Aksi takdirde diğer alternatifler değerlendirmeye alınacak.

Marquinhos: Mbappe'ye bunu sormuyoruz 👀

2021-08-30T05:45:14Z

PSG'nin Reims'e karşı 3 puan aldığı maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Marquinhos takım arkadaşı Mbappe'ye neler olup bittiğini sormadıklarını söylüyor:

"Ona ne olduğunu sormaya bile çalışmıyoruz. Hedefleri var.

Bizim açımızdan düşünürsek kalmasını gerçekten isteriz.

Bu maçta bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi, her zaman da öyleydi. Kişiliğiyle sahip olduğu kaliteyle...

Kalırsa bu sezon bize çok yardımcı olacağı kesin. Onun kalmasını istiyoruz."

PSG marquinhos kylian mbappe
Getty Images

Kylian Mbappe, Real Madrid'i korkutuyor

2021-08-30T05:38:09Z

"Üç puan, iki gol...mükemmel gece"

Kylian Mbappe; Reims'e karşı iki gol atmasının ardından Instagram'da bir fotoğraf yayınladı. 

Fransız golcü fotoğrafın altına, "Üç puan, iki gol... mükemmel bir gece" notunu düşerek PSG'nin renklerini de ekledi.

Real Madrid taraftarları, Fransız'ın sonunda Paris'te kalacağından korkuyor.