CANLI | Son dakika transfer haberleri: Mbappe'den vazgeçen Real Madrid hedef değiştirdi

Juventus, Moise Kean transferini duyurdu 👀
Moise Kean, Juventus'a döndü! 🖤🤍 pic.twitter.com/KDnsXVH2AN— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 31, 2021
Ozan Kabak, Norwich City'de 👇
🇹🇷 Premier Lig ekiplerinden Norwich, Ozan Kabak transferini resmen açıkladı. pic.twitter.com/YJNOcOBDaD— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Madrid, Mbappe'den vazgeçti 👀
🚨 Real Madrid, Kylian Mbappe transferinden vazgeçti. Fransız yıldız sezonu PSG'de tamamlayacak. pic.twitter.com/jlevqN9bYu— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Sergen Yalçın: Ersin, Larin, Rıdvan ve Güven'e teklif geldi 👀
🗣️ Sergen Yalçın:— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
“Ersin’e ve Larin’e yurt dışından teklif geldi. Rıdvan’a Almanya’dan bir teklif geldi. Yakın zamanda Güven’e Championship’ten bir teklif geldi.”
Kanarya, Diego Rossi ile anlaştı 👇
Los Angeles FC'den takıma katılacak oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin Diego Rossi transferini nasıl buluyorsunuz? 🤔 pic.twitter.com/RxIiFpkaY1— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 31, 2021
Fenerbahçe, Zanka'yı istiyor 👀
Antwerp, Zanka için Fenerbahçe’ye teklif yaptı. @yagosabuncuoglu - @VOLEapp— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Real Madrid'den Camavinga sürprizi
Mbappe transferinden vazgeçen Real Madrid bir başka Fransıza yöneldi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre; İspanyollar Rennes'e 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
18 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı gelecek yaz sona erecek. Ancak Camavinga sözleşmesinin bitmesini beklemeden Rennes'den ayrılmak istiyor.
Bakayoko yeniden Milan'da
Chelsea'de forma şansı bulamayan Tiemoue Bakayoko, iki yıllığına Milan'a kiralandı.
2018/19 sezonunu da İtalyan kulübünde kiralık geçiren Bakayoko, Milan formasıyla 42 maça çıkmıştı.
Kiralık sözleşmesinde 17,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alyor.
Bayern'e bir Leipzigli daha
Daha önce Leipzig'den teknik direktör Julian Nagelsmann ve stoper Dayot Upamecano'yu alan Bayern, Marcel Sabitzer'i de renklerine bağladı.
🚨RESMî: Bayern Münih, RB Leipzig'den Marcel Sabitzer'i 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. pic.twitter.com/1iAvp4zN4Q— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Emerson Royal, Tottenham'da
Barcelona, 2019'da Real Betis'e sattığı Emerson Royal'i geri alma opsiyonuyla bu yaz 9 milyon euro'ya yeniden kadrosuna katmıştı.
Mali sorunlar yaşayan Barcelona gelir elde etmek amacıyla Emerson'u Tottenham'a satmaya razı oldu.
🤝 Tottenham, Emerson Royal için Barcelona ile anlaşmaya vardı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
💰 25 milyon euro bonservis + bonuslar pic.twitter.com/rBezZFBBpp
Umut Meraş 🔁 Beşiktaş
Beşiktaş, Umut Meraş ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. 🤝pic.twitter.com/yhzmfSyjPk— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Adana Demirspor, Beşiktaş'ın sol bekini istiyor 👇
Rıdvan Yılmaz 🔃 Adana Demirspor— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Adana Demirspor, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için resmî görüşmelere başladı. (@ertansuzgun) 👀 pic.twitter.com/VYrvVwZVp3
Adana Demirspor 🔁 Vincenzo Montella
✈️ Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, yarın Türkiye'ye geliyor. (@ertansuzgun) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 30, 2021
Vincenzo Montella, Adana Demirspor'da başarılı olabilir mi? 🤔 pic.twitter.com/3g65Bx5cAK
Emre Demir 🔁 Barcelona
Sport'un haberine göre; Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i yaklaşık 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.
Emre Demir, 18 yaşına gireceği Ocak 2022 tarihine kadar Kayserispor'da kalacak.
Adem Ljajic 🔁 Sampdoria
Beşiktaş'ın Montero transferinin detayları 👇
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Francisco Montero transferi için kriterlerini Atletico Madrid'e iletti.
İspanyol kulübüyle geçen sezon 4.5 milyon euro satın alma şartıyla sözleşme imzalayan Kartal, bu kez farklı bir ücret teklif etti.
Geçtiğimiz sezon yapılan mukavelede oyuncunun yüzde 50 bonservisine karşılık 4.5 milyon euro opsiyon şartını yeni anlaşmada istemeyen siyah-beyazlı yönetim, önerilen 2.5 milyon euro'nun kabul edilmesi halinde Montero'yu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Aksi takdirde diğer alternatifler değerlendirmeye alınacak.
Marquinhos: Mbappe'ye bunu sormuyoruz 👀
PSG'nin Reims'e karşı 3 puan aldığı maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Marquinhos takım arkadaşı Mbappe'ye neler olup bittiğini sormadıklarını söylüyor:
"Ona ne olduğunu sormaya bile çalışmıyoruz. Hedefleri var.
Bizim açımızdan düşünürsek kalmasını gerçekten isteriz.
Bu maçta bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi, her zaman da öyleydi. Kişiliğiyle sahip olduğu kaliteyle...
Kalırsa bu sezon bize çok yardımcı olacağı kesin. Onun kalmasını istiyoruz."
Kylian Mbappe, Real Madrid'i korkutuyor
"Üç puan, iki gol...mükemmel gece"
Kylian Mbappe; Reims'e karşı iki gol atmasının ardından Instagram'da bir fotoğraf yayınladı.
Fransız golcü fotoğrafın altına, "Üç puan, iki gol... mükemmel bir gece" notunu düşerek PSG'nin renklerini de ekledi.
Real Madrid taraftarları, Fransız'ın sonunda Paris'te kalacağından korkuyor.