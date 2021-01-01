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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Mbappe, PSG'ye olan inancını yitirdi

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Kylian Mbappe Paris PSG
Getty

Luis Suarez, Premier Lig'e kapıyı kapattı

2021-06-23T08:34:07Z

Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü, Premier Lig'de Liverpool dışında bir takımda oynamak istemediğini açıkladı.

World Soccer dergisine konuşan Suarez, Madrid'de kendini evinde hisettiğini ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Luis Suarez Liverpool
Getty

Mbappe, PSG'de kalmak istemiyor

2021-06-23T08:16:41Z

Marca'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in gelecek için sunduğu projeyi ikna edici bulmayan Mbappe, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Fransız yıldızın PSG ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Takımıyla yeni kontrat imzalamaya yanaşmayan Mbappe'nin adı bir süredir Real Madrid ile anılıyor.

Kylian Mbappe Paris Saint-Germain PSG 2020-21
Getty Images

Arsenal, Rodriguez'in peşini bırakmıyor

2021-06-22T09:58:41Z

Marca'nın haberine göre; Arsenal, Real Betis'in Arjantinli yıldızı Guido Rodriguez için girişimlerini sürdürüyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Copa America'da Uruguay ağlarına gönderdiği golle Arjantin'e galibiyeti getirmişti.

Guido Rodriguez Argentina Uruguay Copa America 18062021
Getty Images

Manchester City, Kane transferinde Jesus'u kullanmak istiyor

2021-06-22T08:46:33Z

The Times'ın haberine göre Manchester City, Tottenham'ın Harry Kane için oldukça yüksek bir bonservis bedeli istemesinin üzerine Gabriel Jesus'u da teklifine dahil etmek istiyor.

Manchester City ile beşinci sezonunu tamamlayan Jesus, geride bıraktığımız sezonda takımının formasını 42 kez terletirken 14 kez de rakip fileleri havalandırmıştı.

Brazil_Jesus
(C)Getty images

Atletico Madrid, Insigne'yi istiyor

2021-06-22T08:34:59Z

Son La Liga şampiyonu Atletico Madrid, Mundo Deportivo'nun haberine göre Lorenzo Insigne ile ilgileniyor. Rodrigo De Paul ile de anlaşmaya çok yakın olan Atletico Madrid, Napoli'nin yıldızını da kadrosuna katarak yeni sezonda da iddiasını devam ettirmek istiyor. Diego Simeone de Napoli ile bir yıllık sözleşmesi kalan İtalyan yıldızın transferine çok sıcak bakıyor.
Lorenzo Insigne. Italy vs Czech Republic. 06.04.2021
Getty Images

Lucas Lima, Başakşehir'de

2021-06-21T14:34:27Z

Geçtiğimiz sezonun en büyük hâyâl kırıklarından biri olan Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kulübün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Al Ahli'den Lucas Lima ile üç yıllık sözleşme imzalandı.

NEYMAR LUCAS LIMA
imago

🚨 Hakan Çalhanoğlu 🤝 Inter

2021-06-21T11:38:39Z

Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında olmayacak 👇

2021-06-21T10:06:49Z

Milan, Hakan Çalhanoğlu'na son tarih verdi 👇

2021-06-21T07:23:16Z

SportMediaset'in haberine göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'na 30 Haziran'a kadar yeni bir anlaşma imzalaması gerektiğini, aksi takdirde masadan kalkacağını söyledi.

Çalhanoğlu seçenekleri değerlendirirken Arsenal ve Inter'in 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.

PSG 🤝 Sergio Ramos

2021-06-21T07:20:17Z

AS'ın haberine göre; Paris Saint-Germain, Sergio Ramos'u ücretsiz transfer etmeye hazırlanıyor.

Manchester United ve Manchester City'den de teklifler olsa da en iyi teklif Parisliler'den.

sergio ramos real madrid
Getty

Paul Pogba 🥰 Real Madrid

2021-06-21T07:15:02Z

AS'ın haberine göre; Paul Pogba, Real Madrid'e transfer olmaya istekli.

Pogba'ya yakın kaynaklara göre Manchester United'ın yıldızı, La Liga'nın yolunu tutabilir.

Paul Pogba France Euro 2020
Getty

Inter 🔁 Hakan Çalhanoğlu

2021-06-21T07:14:04Z