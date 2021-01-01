Luis Suarez, Premier Lig'e kapıyı kapattı
Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü, Premier Lig'de Liverpool dışında bir takımda oynamak istemediğini açıkladı.
World Soccer dergisine konuşan Suarez, Madrid'de kendini evinde hisettiğini ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
Mbappe, PSG'de kalmak istemiyor
Marca'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in gelecek için sunduğu projeyi ikna edici bulmayan Mbappe, takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Fransız yıldızın PSG ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Takımıyla yeni kontrat imzalamaya yanaşmayan Mbappe'nin adı bir süredir Real Madrid ile anılıyor.
Arsenal, Rodriguez'in peşini bırakmıyor
Marca'nın haberine göre; Arsenal, Real Betis'in Arjantinli yıldızı Guido Rodriguez için girişimlerini sürdürüyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Copa America'da Uruguay ağlarına gönderdiği golle Arjantin'e galibiyeti getirmişti.
Manchester City, Kane transferinde Jesus'u kullanmak istiyor
The Times'ın haberine göre Manchester City, Tottenham'ın Harry Kane için oldukça yüksek bir bonservis bedeli istemesinin üzerine Gabriel Jesus'u da teklifine dahil etmek istiyor.
Manchester City ile beşinci sezonunu tamamlayan Jesus, geride bıraktığımız sezonda takımının formasını 42 kez terletirken 14 kez de rakip fileleri havalandırmıştı.
Atletico Madrid, Insigne'yi istiyor
Lucas Lima, Başakşehir'de
Geçtiğimiz sezonun en büyük hâyâl kırıklarından biri olan Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kulübün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Al Ahli'den Lucas Lima ile üç yıllık sözleşme imzalandı.
🗣 Lucas Lima | Yakında görüşme üzere... https://t.co/J7oUiYuviO pic.twitter.com/kBWduTJxrO— İstanbul Başakşehir 🇹🇷 (@ibfk2014) June 21, 2021
🚨 Hakan Çalhanoğlu 🤝 Inter
🚨 Hakan Çalhanoğlu yarın Inter için sağlık kontrolünden geçecek. pic.twitter.com/fJbyw5spo4— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 21, 2021
Dembele, EURO 2020'nin geri kalanında olmayacak 👇
Fransız yıldız Ousmane Dembele, sakatlığı sebebiyle turnuvanın geri kalanında forma giyemeyecek. #EURO2020 pic.twitter.com/6LNGHCWmGD— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 21, 2021
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na son tarih verdi 👇
SportMediaset'in haberine göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'na 30 Haziran'a kadar yeni bir anlaşma imzalaması gerektiğini, aksi takdirde masadan kalkacağını söyledi.
Çalhanoğlu seçenekleri değerlendirirken Arsenal ve Inter'in 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.
PSG 🤝 Sergio Ramos
Manchester United ve Manchester City'den de teklifler olsa da en iyi teklif Parisliler'den.
Paul Pogba 🥰 Real Madrid
AS'ın haberine göre; Paul Pogba, Real Madrid'e transfer olmaya istekli.
Pogba'ya yakın kaynaklara göre Manchester United'ın yıldızı, La Liga'nın yolunu tutabilir.
Inter 🔁 Hakan Çalhanoğlu
🚨 Inter, Milan'daki sözleşmesi bu ayın sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 20, 2021
(Sky Italia) pic.twitter.com/hUJ5stbr9n