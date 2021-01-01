Geçtiğimiz sezonun en büyük hâyâl kırıklarından biri olan Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kulübün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Al Ahli'den Lucas Lima ile üç yıllık sözleşme imzalandı.