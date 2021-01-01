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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Marcao'nun yeni takımı hazır

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Marcao Galatasaray
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Harry Kane, Tottenham başkanına öfkeli 👇

2021-08-18T06:17:08Z

Daily Mail'in haberine göre Harry Kane, Tottenham Başkanı Daniel Levy'ye verilen sözlerin tutulmadığını düşündüğü için öfkeli.

Kane, kulübün geçen sezon bir kupa kazanmaması veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması halinde İngiliz ekibinden ayrılmasına izin verileceğini söylüyor.

Ancak Tottenham Başkanı Levy, Kane'in takımdan ayrılmasına izin vermiyor.

Alexander Sörloth, Cengiz Ünder'e takım arkadaşı oluyor 👇

2021-08-18T06:12:15Z

Sabah'ın haberine göre; Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor.

Fernando, Beşiktaş için hazır asker 👇

2021-08-18T06:09:29Z

Sabah'ta yer alan habere göre; Çin kulübü Beijing Guoan'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Bana olumlu mesaj gönderiyorlar, çok mutluyum. Siz harikasınız.

Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa çok istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.

Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz."

Beşiktaş, Michy Batshuayi’nin transferini duyurdu 👇

2021-08-17T10:48:10Z

Ronaldo 🔁 Real Madrid

2021-08-17T08:23:00Z

Barcelona'nın Aubameyang ısrarı 👇

2021-08-17T07:54:53Z

Emre Belözoğlu 🔁 Lazio

2021-08-17T07:52:09Z

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe’den ayrılan ve A Milli Takım teknik kadrosu için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Emre Belözoğlu, Lazio’da İtalyan teknik adam Maurizio Sarri’nin ekibine katılacak.

Fenerbahçe'den Wendell sürprizi 👇

2021-08-17T07:48:47Z

Fanatik'te yer alan habere göre; Caner Erkin'in yerine sol kanat arayan sarı lacivertliler aradığı ismi Almanya'da buldu.

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol bek Wendell ile ilgileniyor.