CANLI | Son dakika transfer haberleri: Marcao'nun yeni takımı hazır

Harry Kane, Tottenham başkanına öfkeli 👇
Daily Mail'in haberine göre Harry Kane, Tottenham Başkanı Daniel Levy'ye verilen sözlerin tutulmadığını düşündüğü için öfkeli.
Kane, kulübün geçen sezon bir kupa kazanmaması veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması halinde İngiliz ekibinden ayrılmasına izin verileceğini söylüyor.
Ancak Tottenham Başkanı Levy, Kane'in takımdan ayrılmasına izin vermiyor.
Alexander Sörloth, Cengiz Ünder'e takım arkadaşı oluyor 👇
Fernando, Beşiktaş için hazır asker 👇
Sabah'ta yer alan habere göre; Çin kulübü Beijing Guoan'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"Bana olumlu mesaj gönderiyorlar, çok mutluyum. Siz harikasınız.
Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa çok istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.
Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz."
Jean-Claude Billong 🔁 Clermont
Jean-Claude Billong, Clermont'a transfer oldu 👀pic.twitter.com/GYxVC5j58K— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021
Beşiktaş, Michy Batshuayi’nin transferini duyurdu 👇
Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta başarılı olur mu? 🤔https://t.co/qcxZyI4Ir8— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021
Beşiktaş 🔁 Can Bozdoğan
Beşiktaş, Schalke 04'ten 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/IglhJsDfvo— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021
Ronaldo 🔁 Real Madrid
Ancelotti, Ronaldo'nun Real Madrid'e gelmesini istiyor. (El Chiringuito) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021
Ronaldo, Madrid'e döner mi? 🤔 pic.twitter.com/L5ed3rKqRa
Barcelona'nın Aubameyang ısrarı 👇
🔁 Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgilenen Barcelona, Arsenal'e takas için Philippe Coutinho'yu teklif etti.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 16, 2021
🔗 Sky Sports pic.twitter.com/hbisFNnmUf
Emre Belözoğlu 🔁 Lazio
Süper Lig'in en iyileri 👇👀
Süper Lig'de ilk haftanın en iyi 11'i 👇 [@OptaCan]— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021
Nasıl buldunuz? 🤔 pic.twitter.com/b9clNa8r5V
Fenerbahçe'den Wendell sürprizi 👇
Fanatik'te yer alan habere göre; Caner Erkin'in yerine sol kanat arayan sarı lacivertliler aradığı ismi Almanya'da buldu.
Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol bek Wendell ile ilgileniyor.