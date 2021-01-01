Fanatik'in haberine göre; 5 oyuncusu ile yollarını ayıracak olan PSG'de bu isimlerden biri Julian Draxler.

Yıldız bir orta sahayı da kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Alman futbolcu için girişimlerde bulunacak.

Fatih Terim, Draxler'i 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a kazandırmak istemişti.