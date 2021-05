CANLI | Son dakika transfer haberleri: Luiz Gustavo ayrılıyor mu?

İtalya'dan gelen haberlere göre Trabzonspor, savunmaya Nicolas NKoulou'yu dahil etmek istiyor.

Süper Lig'de Abdullah Avcı ile toparlayan ve gözünü önümüzdeki sezona diken Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın Twitter'dan paylaştığı bilgilere göre, bu sezon sonunda Torino ile sözleşmesi sona erecek olan Nicolas NKoulou kulübünde kalmak istemiyor.

