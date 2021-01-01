CANLI | Son dakika transfer haberleri: Luiz Gustavo ayrılıyor mu?

Manchester United, savunmadaki önceliği Raphael Varane için yeni bir teklif planlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ni kaybeden Manchester United, transfer döneminde şartlarını zorlamaya çalışacak.

Stoper bölgesi için ilk alternatif olan Raphael Varane için Real Madrid'e yeni bir teklif sunulacak.

Daily Mail'in haberine göre Manchester United ilk olarak 45 milyon euro teklif etmişti. Bu ücret, Real Madrid'in istediği 70 milyon euro'dan çok uzaktı. İngiliz kulübü yeni denemesinde bu miktara yakın olmak için her şeyi yapacak.

Varane'ın sözleşmesinin 2022'de bitecek olması, ortak bir nokta bulunmasını kolaylaştıracak gibi duruyor.

Manchester United'in listesinde Sevilla'dan Kounde de yer alıyor ama Fransız oyuncunun boyunun Premier Lig için kısa olması bu seçeneği arka plana itiyor.