CANLI | Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre için Crystal Palace devrede

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucien Favre için Crystal Palace devrede 👇
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olarak bir süredir Lucien Favre'nin adı geçiyordu.
Sky Sports News'in haberine göre; Crystal Palace, Lucien Favre'nin Selhurst Park'taki menajer boşluğunu doldurması için bir hamle yapmayı düşünüyor.
Inter, Eriksen'in yerine Van de Beek'i istiyor 🔁
Calciomercato'nun haberine göre; Serie A ekibi, Van de Beek'i Manchester United'dan kiralamak istiyor.
Euro 2020'de geçirdiği rahatsızlığın ardından Eriksen'in yerine takviye yapmak isteyen Inter, Hollandalı orta sahayı gözüne kestirdi.
Demba Ba, İsviçre yolcusu
2018'den bu yana Başakşehir forması giyen Demba Ba, İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
2020/21 sezonunda Başakşehir formasıyla 37 maça çıkan Demba Ba 9 gol atmıştı.
Eyüpspor 🤝 Bogdan Stancu
TFF 1. Lig ekibi, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu ile de anlaşma sağladı.
Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Umut Bulut, Eyüpspor'a transfer oldu 🔁
TRANSFER | Umut Bulut 🤝 Eyüpspor pic.twitter.com/gMiHfaOiS9— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 18, 2021
Başakşehir 🤝 Lucas Lima
NTVSpor'un haberine göre; Başakşehir son olarak Al Ahli forması giyen Lucas Lima ile anlaştı.
Serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki sol bek için bonservis ödemeyecek.
Ospina, Juventus'a gidebilir 👇
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, David Ospina için tekliflere açık.
Deneyimli kalecinin bir sonraki durağı Juventus olabilir.
Manchester United, Sergio Ramos'a kin besliyor 😲
Daily Mail'in haberine göre; Manchester United bir stopere ihtiyaç duymasına rağmen tercihini Sergio Ramos'tan yana kullanmak istemiyor.
İngiliz ekibi geçmişte yaşananlar nedeniyle Sergio Ramos'a fazla ilgi göstermiyor.
Paris Saint-Germain ile Manchester City, deneyimli stoper için en muhtemel destinasyonlar.
MANCHESTER UNITED, SERGIO RAMOS'A NEDEN KİN BESLİYOR?
Wolverhampton, Diego Costa için devrede 👀
Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Diego Costa için İngiliz ekibi Wolverhampton devreye girdi.
BU HABERİN DEVAMINI GOAL TÜRKİYE'DE OKUYUN.