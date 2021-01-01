CANLI | Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre için Crystal Palace devrede

Daily Mail'in haberine göre; Manchester United bir stopere ihtiyaç duymasına rağmen tercihini Sergio Ramos'tan yana kullanmak istemiyor.

İngiliz ekibi geçmişte yaşananlar nedeniyle Sergio Ramos'a fazla ilgi göstermiyor.

Paris Saint-Germain ile Manchester City, deneyimli stoper için en muhtemel destinasyonlar.



MANCHESTER UNITED, SERGIO RAMOS'A NEDEN KİN BESLİYOR?