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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Lucien Favre için Crystal Palace devrede

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Lucien Favre
Getty

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucien Favre için Crystal Palace devrede 👇

2021-06-19T09:30:46Z

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olarak bir süredir Lucien Favre'nin adı geçiyordu.

Sky Sports News'in haberine göre; Crystal Palace, Lucien Favre'nin Selhurst Park'taki menajer boşluğunu doldurması için bir hamle yapmayı düşünüyor.

Inter, Eriksen'in yerine Van de Beek'i istiyor 🔁

2021-06-19T09:23:50Z

Calciomercato'nun haberine göre; Serie A ekibi, Van de Beek'i Manchester United'dan kiralamak istiyor.

Euro 2020'de geçirdiği rahatsızlığın ardından Eriksen'in yerine takviye yapmak isteyen Inter, Hollandalı orta sahayı gözüne kestirdi.

Donny van de Beek
Getty Images

Demba Ba, İsviçre yolcusu

2021-06-18T21:01:47Z

2018'den bu yana Başakşehir forması giyen Demba Ba, İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2020/21 sezonunda Başakşehir formasıyla 37 maça çıkan Demba Ba 9 gol atmıştı.

Demba Ba Basaksehir
AA

Eyüpspor 🤝 Bogdan Stancu

2021-06-18T12:56:57Z

TFF 1. Lig ekibi, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu ile de anlaşma sağladı.

Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bogdan Stancu Genclerbirligi
Depophotos

Başakşehir 🤝 Lucas Lima

2021-06-18T09:23:22Z

NTVSpor'un haberine göre; Başakşehir son olarak Al Ahli forması giyen Lucas Lima ile anlaştı.

Serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki sol bek için bonservis ödemeyecek.

Lucas Lima estreia Palmeiras Santo André 2018 Paulistão
Divulgação/Palmeiras

Ospina, Juventus'a gidebilir 👇

2021-06-18T07:59:10Z

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, David Ospina için tekliflere açık.

Deneyimli kalecinin bir sonraki durağı Juventus olabilir.

David Ospina Napoli 2020
Napoli

Manchester United, Sergio Ramos'a kin besliyor 😲

2021-06-18T07:14:51Z

Daily Mail'in haberine göre; Manchester United bir stopere ihtiyaç duymasına rağmen tercihini Sergio Ramos'tan yana kullanmak istemiyor.

İngiliz ekibi geçmişte yaşananlar nedeniyle Sergio Ramos'a fazla ilgi göstermiyor.

Paris Saint-Germain ile Manchester City, deneyimli stoper için en muhtemel destinasyonlar.

MANCHESTER UNITED, SERGIO RAMOS'A NEDEN KİN BESLİYOR?

Ramos
Getty