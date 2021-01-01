Liverpool, Ozan Kabak için 18 milyon sterlini gözden çıkardı
Jürgen Klopp, Türk stoperin performansından memnun kaldı ve onunla devam etmek istiyor
90 Min'de yer alan habere göre Liverpool, devre arasında Schalke 04'ten kiraladığı 21 yaşındaki stoperi tamamen renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Haberde ayrıca Kırmızılar'ın, Ozan Kabak'ın performansından çok etkilendiği de yazıyor. İngiliz ekibi, kiralama ücreti olarak 1.5 milyon sterlink ödediği Ozan için yaz aylarında 18 milyon sterlini gözden çıkaracak.
Real'in önceliği Mbappe
Mbappe PSG ile sözleşme uzatmazsa, Real Madrid devreye girecek.
Erling Haaland ve Kylian Mbappe Avrupa transfer pazarını şekillendirmeye devam ediyor.
Real Madrid de bu iki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Haaland'ın menajeri Mino Raiola, İspanya'da hem Barcelona hem de Real Madrid yöneticileri ile görüşmüştü.
Fakat Real'in ilk tercihi Mbappe olacak. Bunun için bazı nedenler de mevcut.
AS'ın haberine göre Raiola'nın yüksek komisyon istemesi Haaland'a olumsuz bakılmasına neden oldu. Ayrıca teknik direktör Zinedine Zidane'ın da gönlü vatandaşından yana.
Mbabbe'nin PSG ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek. Real Madrid, oyuncunun Dünya Kupası'ndan önce bonservis bedeli ödemden almayı da düşünüyor ama elini hızlı da tutabilir.
Bu arada Mbappe de Real Madrid'e sıcak bakıyor ve o yüzden kulübünün önerdiği ve şu anki maaşından üç kat fazlasını içeren yeni sözleşmeyi henüz imzalamadı.
Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a teklif
Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Patrcik van Aanholt'a üç yıllık sözleşme önerdi.
Tecrübeli sol bekin sezon sonunda Londra temsilcisi ile kontratı sona eriyor.
Erling Haaland, Katalan devinin önceliği 👇
OKDiario'da yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın öncelikli hedefi Erling Haaland.
Katalan devi, Lionel Messi'nin yeni şartlarının yerine getirilmesi için Dortmund'un yıldızıyla anlaşma yapmaya çalışacak.
Kylian Mbappe, Madrid'de ısrarcı 👇
Cuatro'da yer alan habere göre; Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olma konusunda kararlı.
Paris Saint-Germain forması giyen yıldızın sözleşmesi ise 2022'de sona erecek.
Agüero, Premier Lig'de mi kalacak?
Guardiola yeni Fernandinho'yu buldu
23 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge, Manchester City'de Fernandinho'nun yerini alabilir.
Manchester City 36 yaşında girecek Fernandinho'nun yerini doldurmak için arayışlara başladı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Pep Guardiola'nın aklında ise Premier Lig'in son sırasında yer alan Sheffield United'dan bir oyuncu var.
Voetbal 24'e göre Manchester City, 2024'te sözleşmesini bitirecek ve geçen Aralık ayında bir ameliyat olan Sander Berge'nin peşinde.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu İngiltere'ye 2020'de Genk takımından geldi ve performansıyla beğeni topladı. Belçika kulübü, oyuncunun satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini alacak. Sheffield ise onun bonservisine 24 milyon euro ödedi.
İngiliz ekibi kâr etmek için en azından 36 milyon euro talep etmek zorunda. Fakat oyuncunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 18 milyon euro...
Huntelaar'ın geleceği soru işareti
37 yaşındaki forvet, sezon sonunda emekli olmaya karar vermişti ancak planlarını değiştirebilir.
Klaas Jan Huntelaar, kış transfer döneminde eski takımı Schalke'ye geri dönerek Bundesliga'dan düşme riski taşıyan kulübe yardım etmeye gelmişti.
Huntelaar bu transfer için Ajax'ta şampiyonluklara oynamaktan vazgeçmişti. Otoriterler ise Hollandalı oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakacağını düşünüyordu.
Fakat Huntelaar, Bundesliga'da kalması mucizelere bağlı olan takımında yer almaya devam edebilir. Kicker'e konuşan oyuncu; "Ajax'taki kariyerime bir son vereceğimi söyledim, şimdi durum farklı. Schalke'de devam etmek mi? Asla bilemezsin..." ifadelerini kullandı.
Eğer bu gerçekleşirse, ünlü santrfor kariyerine alt ligde devam edecek.
Manchester United Lingard'ın fiyatını belirledi
Manchester United'ın devre arasında West Ham United'a kiralık olarak gönderdiği Jesse Lingard gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Kırmızı Şeytanlar, West Ham Unitedi yıldız oyuncuyla kalıcı olarak sözleşme imzalamak isterse 30 milyon sterlin talep edecek.
West Ham United'ın bu bedeli ödeyip ödemeyeceği merak edilirken, Manchester United, 30 milyon sterlin'de ısrarcı.
İtalya'da bir takas ihtimali daha
Bu yaz transfer penceresi yeniden açıldığında iki İtalyan devi birbirleriyle takas yapabilir.
Serie A'da son yılların en revaçta transfer yöntemi takas oldu... Birçok transfer bu şekilde gerçekleşti ve dedikodular da bunun üzerinden şekilleniyor.
Son olarak Milan ve Juventus, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek iki oyuncusunu birbirlerine göndermeyi düşünüyor.
Goal'ün ulaştığı bilgilere göre Juventus'tan Federico Bernardeschi ile Milan'ın kaptanlarından Alessio Romagnoli bu takasın parçaları olacak.
İki oyuncunun menajerinin de aynı olması (Mino Raiola) bu transferin olasılığını daha da güçlendiriyor.
Koray Günter Bundesliga yolunda
Galatasaray'da tutunamayan Koray Günter başarılı Serie A performansı sonrasında Bundesliga'ya dönebilir.
Bundesliga takımlarından Hertha Berlin kariyerini Serie A ekiplerinden Verona'da sürdüren Türk asıllı oyuncu Koray Günter'e talip oldu. Kulübüyle 2023'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Serie A'da 19 maçta şans bulmuştu.
Verona'nın Genoa'dan 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği oyuncu bir dönem Galatasaray forması da giymiş ancak sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamamıştı.
Mauro Icardi, İtalya'ya dönebilir.
PSG forması altında sönük kalan Mauro Icardi'ye Serie A'dan teklif yağıyor.
Mauro Icardi yeniden İtalya'ya dönebilir.
2019'da Inter'de gol rekorları kırıp PSG'nin yolunu tutan Mauro Icardi, Ligue 1'de istediği rakamlara ulaşamadı ve hatta yedek kulübesinden çok fazla çıkamadı. Bu da oyuncunun yeniden İtalya'ya dönme hevesini arttırdı.
La Gazetta dello Sport'un haberine göre Juventus, golcü oyuncunun menajerleriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Roma ve Napoli de listede yer alan diğer takımlar.
Icardi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Bayern de yaprak dökümü
Bayern Münih'in savunma hattında David Alaba'dan sonra bir ayrılık daha kararı çıktı.
Bayern Münih'in savunma oyuncuları ayrılma kararı almaya devam ediyor.
Kendisine kulüp arayan David Alaba'dan sonra, Jerome Boateng de takımdan ayrılacak.
Almanya Milli Takımı'nda da oynayan başarılıs stoper, Kicker'in haberine göre sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.
32 yaşındaki Boateng, Bayern Münih'te 10. sezonunu geçiriyor.
Mino Raiola şimdi de İngiltere'ye gidiyor
Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gidiyor.
Daha önce Barcelona ve Real Madrid ile görüşen Raiola, İngiltere'de Chelsea, Manchester City ve Liverpool yetkilileriyle bir araya gelecek.
Manchester United ile planlanmış herhangi bir görüşme yok.
Galatasaray Kaan Ayhan'ı istiyor
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kiralamak istediğini öne sürdü
Schira'nın aktardığı bilgiye göre Kaan'ın transferine ilişkin kararı Sassuolo'yu gelecek sezon yönetecek olan teknik heyet verecek.
Bu sezon Sassuolo formasıyla 20 maça çıkan ve istediği kadar forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligde ve kupada toplam 792 dakika şans bulmuştu.
Gerektiğinde sağ bek olarak da görev yapabilen Kaan Ayhan, İtalyan takımının stoper rotasyonunda Gianmarco Ferrari, Marlon ve Vlad Chiriches'in gerisinde kalmıştı.
Trabzonspor, Koita'yı bitiriyor 👇
Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Kasımpaşa'dan 30 yaşındaki golcü Fode Koita transferinde mutlu sona çok yakın.
Bordo-mavili yönetim, son detayları görüşmek için oyuncunun menajerini Trabzon'a davet etti.
Haaland turu İngiltere'ye geliyor 👇
Sport Bild'de yer alan habere göre; Mino Raiola ve Haaland'ın babası Alf-Inge, Premier Lig'de birkaç takımı ziyaret edecek.
Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Chelsea ile görüşmeler olacak.
Şenol Güneş: Biz hırsız mıyız? 👇
"Sanki biz burada sürekli prim peşindeyiz. Hırsız mıyız? 3 maç oynadık ne primi? Gündemde böyle bir şey yok. Bu başkanın takdiridir. Ben kimseyle görüşmedim. Bu konuyu da bilmiyorum. Hatta başkanı telefonla aradım, ona da söyledim. Bu çocuklar şu an sanki para mı düşünüyor, ayıptır. Bunu kim yaptıysa TFF dava açmalıdır"
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Fenerbahçe Erdinç Sözer için yolunu belirledi 👇
Fanatik'te yer alan habere göre; Emre Belözoğlu'nun yardımcılığı görevine getirilen Erdinç Sözer'in kulüpteki geleceği belli oldu.
Emre Belözoğlu sezon sonunda teknik adamlıktan sportif direktörlüğe dönse bile Erdinç Sözer, teknik ekipteki görevini sürdürecek.
Inter Lukaku'dan vazgeçebilir
Inter, maddi kriz nedeniyle elden oyuncu çıkarmak zorunda kalabilir. İlk sırada Romelu Lukaku var.
Inter Milan muhtemelen Serie A'yı kazanacak ancak sahadaki başarılara rağmen ekonomik kriz transferde ellerini zayıflatacak.
Corriere dello Sport'a göre kulüp, hesaplarını dengelemek için 30 Haziran'dan önce satış yapmak zorunda. Listenin ilk sırasında ise Romelu Lukaku olacak.
Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geiren Belçikalı forvet Inter'de kalmak istiyor, Inter de onu bırakmaya razı değil ancak ona biçilen 120 milyon euro'yu ödeyecek bir takım çıkarsa kulüp 'hayır' demeyecek,
Avrupa'nın çoğu kulübü Mbappe ve Haaland için sıraya girdi ama Lukaku için de Manchester City ve Barcelona'nın devreye gireceği tahmin ediliyor.
Kane'e Premier Lig kapısı kapalı
The Sun a göre Tottenham, Harry Kane'in başka bir Premier Lig takımına gitmesini istemiyor.
Spurs'un başkanı Daniel Levy, sıkı bir pazarlıkçı ve ligde doğrudan bir rakibi güçlendirmek istemiyor. Ada'nın dışından bir teklif gelmesi durumunda ise Kane için istenecek bedel 200 milyon euro olacak.
Hataysporlu yıldıza Fransa'dan 3 talip var
Hatayaspor'un Fas asıllı Fransız oyuncusu Rayane Aabid, Fransız ekiplerinin dikkatini çekti.
Fransız basınında yer alan habere göre, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aabid'i, Fransa Ligue 1 ekipleri Nantes, Angers ve Saint - Etienne kadrosuna katmak istiyor.
Juventus, Manuel Locatelli'nin peşinde
Goal İtalya'nın haberine göre Juventus, Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'yi transfer etmek istiyor. Oyuncu için talep edilen bonservis ücreti 40 milyon euro. Torino ekibi, bazı oyuncularını takasta kullanarak bu ücreti düşürmeyi hedefliyor.
Gökhan Gönül teknik heyete katılabilir 👀
Takvim'in haberine göre, sezon bitiminin ardından yeniden kadro planlaması yapacak Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Samatta, Sosa, Novak, Cisse, Lemos ve Harun'un takımda kalma şansı düşük görünüyor.
Gökhan Gönül'ün de futbolu bırakıp teknik ekibe katılma ihtimali var.
Haaland yalnızca Barcelona veya Real Madrid'i istiyor 🙄
CCMA'da yer alan habere göre; İspanya'ya giden menajer Mino Raiola, Real Madrid ve Barcelona ile görüştü ve iki kulübe Haaland'ın yalnızca İspanya'da yaşamak istediğine dair güvence verdi.
Dortmund seçeneklerini değerlendirirken Raiola'nın önümüzdeki günlerde Premier Lig kulüpleriyle de bir araya geleceği tahmin ediliyor.
Trabzonspor'da hedef Umut Meraş 👇
Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Kenan Karaman'ın ardından Umut Meraş'ı gözüne kestirdi.
Sol beke mutlaka takviye yapacak olan Bordo-Mavililer, 25 yaşındaki oyuncuyu ilk sıraya yazdı.
Murawski sezon sonu yolcu
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, TRT SPOR'da yayınlanan Futbol Anadolu programına katıldı.
Sezon ortasında Ege kulübünün başına geçen Kutlu, takıma geldiklerinde orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin başka bir takımla anlaştığını öğrendiklerini söyledi.
Kutlu, Polonyalı oyuncunun sezon sonunda ülkesine döneceğini ve yetiştiği kulüp olan Piast Gliwice'de forma giyeceğini belirtti.
Geçen sezonun başında Serie B takımlarından Palermo'dan Denizlispor'a transfer olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki sezonda 56 Süper Lig maçına çıkıp 5 gol kaydetti.
Pogba geri dönebilir
Paul Pogba, eski takım arkadaşlarından oluşan bir WhatsApp grubunda Andrea Pirlo ile iletişim kurdu.
Paul Pogba ile Manchester United arasındaki ipler sene başında gerilmişti. Oyuncunun menajeri Mina Raiola, "Paul, United'da mutsuz. Takım değiştirmek zorunda, bence tüm taraflar için en iyi çözüm önümüzdeki yaz onu satmaktır." ifadelerini kullanınca kulübün tepkisini çekmişti.
O günden sonra sorunlar halının altına süpürüldü ama Tuttosport'un haberine göre Pogba kendine kulüp bakmaya başladı. Hem de telefondan..
Habere göre Pogba, Juventus'tan eski takım arkadaşlarıyla bir WhatsApp grubu aracılığıyla Andrea Pirlo ile iletişime geçti. Pirlo, esk, partnerine sıcak bakıyor ama önce onun görevde kalması gerekiyor.
Diğer yandan Pogba'nın sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Juventus transfer sonlandırmak için Manchester United'a takas teklifleri sunacak.
Agüero ve Depay Barcelona yolunda
Lionel Messi'yi takımda tutup, hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona kadrosunu iki yıldızla takviye etmeyi planlıyor.
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Erling Haaland'ın 150 milyon euroyu aşan maliyetinden dolayı bu transferde geri adım atan Barcelona, hücum hattını Sergio Agüero ve Memphis Depay ile güçlendirmek istiyor.
Manchester City'ye veda eden 33 yaşındaki Agüero'nun hücum hattındaki rotasyonu güçlendireceğine inanan Barcelona yönetimi, teknik direktör Ronald Koeman'ın istediği Depay için de girişimlerini sürdürüyor.
Attila Szalai'ye Leicester kancası
Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda sergilediği performansla beğeni toplayan Attila Szalai, kariyerini Premier Lig'de sürdürebilir.
Fenerbahçe'nin devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai Süper Lig'de gösterdiği performansla kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların en sevdiği futbolculardan birine dönüşürken, Macar basını 23 yaşındaki oyuncunun sıradaki durağının Premier Lig olabileceğini öne sürdü.
Macaristan'ın önde gelen günlük gazetelerinden Blikk'te yer alan haberde milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Leicester City'nin Szalai'yi önümüzdeki yaz kadroya katmak istediği ifade edildi.
Habere göre Fenerbahçe devre arasında kadrosuna kattığı başarılı oyuncu için kapıyı 25 milyon eurodan açtı.
Herkes onun peşinde ama Bayern istemiyor
Bayern Münih, Erling Haaland ile sözleşme imzalamayı düşünmediğini açıkladı.
Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Sport Bild gazetesine verdiği röportajda çok konuşulan Erling Haaland'dan bahsetti.
Son yıllarda Borussia Dortmund'dan transfer ettiği oyuncularla sansasyon yaratan Münih ekibi, bu sefer herkesin peşinde olduğu genç yıldıza kapıyı kapalı tutuyor.
Rummenige bunun en büyük nedeni olarak, dünyanın en iyi santrforu Robert Lewandowski'ya sahip olmalarını gösteriyor:
"Söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, bu pozisyonda dünyanın en iyi futbolcusuna sahip olduğumuz. Robert Lewandowski'nin 2023'e kadar bir sözleşmesi var ve profesyonelliğini, idmanlarını ve vücudunu korumasını hesaba katarsak, bu onun son senesi de olmayacak"
Agüero'ya PSG'den teklif var
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak Sergio Agüero'nun rotası Fransa olabilir.
10 yıllık Manchester City kariyerine son veren Sergio Agüero'nun yolu Fransa'ya düşebilir.
Foot Mercato'nun haberine göre, PSG Arjantinli golcüye teklif yaptı.
Daha önceki dönemlerde de PSG ile Agüero hakkında söylentiler sıkça kulislerde konuşulmuştu. Fakat Salı günü resmileşen ayrılığın ardından Fransız ekibi elini hızlı tuttu.
Haberde, Arjantinli teknik direktör Pochettino'nun Agüero'yu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi.
Buna rağmen PSG bu konuda tek aday değil. Chelsea, Manchester United ve Inter başta olmak üzere birçok kulüp Agüero'nun peşinde...
Messi'nin geleceği şekilleniyor
Manchester City masadan kalktı, Lionel Messi'nin önünde iki alternatif kaldı.
Geçen yaza damga vuran Lionel Messi'nin, önümüzdeki yazın en gözde öznesi olacağı tahmin ediliyordu ama son günlerde yaşananların ardından durum biraz değişmiş gibi.
Sport'un haberine göre Messi'nin önünde iki seçenek kaldı; Barcelona'da kalmak veya PSG'ye gitmek! Bir diğer seçenek Manchester City ise yavaş yavaş masadan kalkıyor. City'nin transfer dönemindeki önceliği Sergio Agüero'nun boşluğunu dolduracak bir santrfor olacak. Bu listede Erling Haaland, Romelu Lukakı ve Harry Kane yer alıyor.
Messi ise Barcelona'da kalma ihtimaline her geçen gün biraz daha yakınlaşıyor. Özellikle Joan Laporta'nın seçilmesi, Arjantinli'nin adres değiştirmekten vazgeçmesini güçlendiriyor.
Manchester City'nin alternatifi Harry Kane
Garry Rodrigues'e Olympiakos yolu
Milliyet'te yer alan habere göre; El Ittihad'da mutsuz olan Garry Rodrigues takımdan ayrılmak istiyor.
Kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak isteyen Olympiakos da eski Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosunda gör.mek istiyor.
Beşiktaş'ın hedefinde Caulker var 👇
Kartal devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katmak istediği ancak başarılı olamadığı Caulker için yeniden atak yaptı.Yeni Asır'ın haberine göre; Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan İngiliz stoper ile görüşmelere başladı.
Marcelo iki yıl daha Lyon'da 😱
Sergio Agüero, Barça'nın önceliği değil 🙄
Manchester City ile ayrılık kararı alan Sergio Agüero'nun önümüzdeki yıl hangi formayı giyeceği merak konusu.
Arjantinli yıldızın Barcelona'da görev alacağı iddia edildi ancak Mundo Deportivo'ya göre; Katalan devi listesinde daha öncelikli isimleri tutuyor.
Barcelona'da Erling Haaland, Memphis Depay ile Romelu Lukaku transfer hedefleri Agüero'nun önünde.
Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğe Erdinç Sözer'i getirdi
Ajansspor'un haberine göre; Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer oldu.
Bayer Leverkusen, Hamburg, Stutgart ve Wolfsburg'da da yardımcı antrenörlük yapan Sözer, Ocak ayında Herta Berlin'deki yardımcı hocalık görevinden ayrıldı.
Mohamed Salah'tan ayrılık açıklaması
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, takımdaki geleceğiyle ilgili şunları söyledi: "Kalmak bana bağlı değil. Ne olacağını göreceğiz ama şimdi bunun hakkında konuşmamayı tercih ediyorum."
Juventus'un hedefi Houssem Aouar
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Juventus listenin başına Houssem Aouar'ı yazdı. Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen yıldız oyuncu için yaz aylarında bir teklif sunulacak.
Lyon, 22 yaşındaki yıldız için 40 milyon euro bonservis istiyor.
Salih Uçan için İtalyan kulüpleri de devrede
Süper Lig'den birçok talibi olan Salih Uçani'a bazı İtalyan kulüpleri de talip oldu. Bir dönem Serie A'da Roma ve Empoli formaları giyen başarılı oyuncuya gelen teklifler Çizme basınında da geniş yer buldu.
Salih Uçan ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yakından ilgileniyor.
Real Madrid, Ronaldo'yu istemiyor 🙄
Cuartro'da yer alan habere göre; Başkent ekibi Cristiano Ronaldo ile ilgilenmiyor.
İspanyol devinin hedefinde Erling Haaland ile Kylian Mbappe var.
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Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a övgü
Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli takım hakkında övgü dolu sözler söyledi.
"Şenol Güneş mükemmel bir jenerasyon yakaladı."
"Alanya’dan talebem Ozan Tufan’ın gol atması ve heyecanı beni sevindirdi. Uğurcan Çakır da her geçen gün gelişim gösteriyor."
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 4 kriter hazır 👍
Takvim'de yer alan habere göre; Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktörlük adayları için Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo isimleri üzerinde duruyor.
Ayrıca teknik adam için belirlenen 4 kriter var; karizmasını hissettirecek, hücum futboluna dönülecek, medya ile iyi bir iletişim kurabilen kariyerli ve deneyimli bir çalıştırıcı.
Salih Uçan Beşiktaş'a yakın
Alanya ile kontratını yenilemeyen Salih Uçan'ın çok sayıda teklif aldığı ancak Beşiktaş'ın bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.
Geride bıraktığımız 30 haftanın 28'inde forma giyen ve Çağdaş Atan'ın en fazla forma verdiği isimlerden biri olan Salih'i takımda tutmak için iyileştirilmiş bir teklif sunan Alanya oyuncusunu takımda tutmak istese de henüz olumlu bir cevap alamadı. İki sezonda 67 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek teklifleri değerlendirip, Alanya yönetimine buna göre cevap vermesi bekleniyor.
Daha önce Fenerbahçe forması da giyen ancak çok genç yaşta geldiği sarı-lacivertli takımda düzenli oynama imkanı bulamayan Salih için bu defa İstanbul'un diğer büyükleri Beşiktaş ve Galatasaray da devreye girdi. Sergen Yalçın'ın kadroya katılmasını istediği oyuncu için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu tahmin ediliyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor da Salih için gelişen süreci yakından takip ediyor.
Manchester United'ın hedefinde Ismaila Sarr var
Fekir, Arsenal'ın radarında 🚨
COPE'un haberine göre; Nabil Fekir, Barcelona ve Arsenal tarafından takip ediliyor.
Real Betis forması giyen 27 yaşındaki forvet bu sezon La Liga'da 3 gol, 6 asist üretti.
Harry Kane'nin Tottenham'daki geleceği belirsiz
Yaz aylarında takımdan ayrılacağı konuşulan Harry Kane, Premier Lig'de kalıp kalmayacağından emin değil.
İngiltere maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kane, Tottanham'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorulduğunda, "Bence bu şu anda cevaplanması zor bir soru" dedi.
"Tüm odağım yaklaşan Avrupa Şampiyonası ve Tottenham ile sezonun geri kalanı."
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Erling Haaland, Lionel Messi'nin halefi olmak için sıraya girdi 🙄
Arjantinli yıldızın henüz geleceği hakkında net bir karar vermemesi işleri değiştiriyor.
AS'ta yer alan habere göre; Lionel Messi'nin takımdan ayrılması halinde Barcelona hedefine Erling Haaland'ı koydu.
Yeni başkan Joan Laporta ve teknik direktör Ronald Koeman bu hafta kulüple ilgili konuları tartışmak için bir araya gelecek ve Lionel Messi'nin geleceği ön planda tutulacak.
Devler yeni Torres'in peşinde
Real Madrid ve Barcelona, Valencia'nın 17 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Blanco için rekabete girdi.
Salgın döneminde ekonomik sorunlar yaşayan Real Madrid ve Barcelona bu yaz genç oyunculara yönelebilir.
AS gazetesinin haberine göre, listenin ilk sıralarında Valenica'nın 'yeni Ferran Torres'i Fabio Blanco var. 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.
Barcelona’nın sportif direktörü Mateu Alemany, Valencia’da çalıştığı dönemden Blanco hakkında bilgiye sahip. Real Madrid ise bir süre önce genç futbolcuyu radarına aldı.
Bazı Premier Lig takımlarının da genç futbolcuyu yakından takip ettiği haberde yer aldı. Ancak bu kulüpler herhangi bir hamle yapmadan önce oyuncunun 18 yaşına gelmesini beklemek zorundalar. Bunun için önümüzdeki Şubat ayını bekleyecekler.
Boca Juniors Sergio Romero'nun peşinde
Boca Juniors, Manchester United ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Arjantinli kaleci Sergio Romero'yu transfer etmek istiyor.Yedi yıldır oynadığı United'da David De Gea'nın yedeği olan Romero, yeniden birinci kaleci olma için bu teklifi kabul edebilir. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen 34 yaşındaki kaleci, Arjantin Milli Takımı'nın kalesini 96 kez korumuştu.
Lukaku yeniden Premier Lig'e dönebilir
Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Stamford Bridge'e ikinci kez dönebilir.
Telegraph'ta yer alan habere göre, Chelsea, Erling Haaland transferini gerçekleştiremezse Lukaku ile sözleşme imzalamaya çalışacak.
Golcü oyuncu 2011-2013 yılları arasında da Chelsea'de forma giymişti.
Arsenal'in gözü Orsic'te
Hücum hattına takviye isteyen Mikel Arteta, Dinamo Zagreb'in Hırvat yıldızını yakından takip ediyor.Times'ta yer alan habere göre Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı hattrick yapan Dinamo Zagreb oyuncusu Mislav Orsic'i izlemeye aldı. Hırvat takımıyla 2025'e dek sözleşmesi bulunan Orsic, Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 123 maçta 53 gol attı.
Real Ronaldo için çözüm arıyor
Real Madrid, Cristiano Ronaldo ile bir sezonluk sözleşme imzalarsa, ödeyeceği vergi daha da azalacak.
Real Madrid ile Cristiano Ronaldo arasında yeniden bir buluşma olabilir mi?
Avrupa'da bu söylentiler giderek artıyor. Fakat İspanyol ekibinin pandemiden dolayı yaşanan maddi sorunları Portekizli oyuncu hakkında 'ucuz' çözümler aramasına neden oluyor.
Operasyonun her iki taraf için de avantajlı olmasının bir yolu gündeme geldi. AS'ın haberine göre Real Madrid, 36 yaşındaki Portekizli ile bir sezonluk sözleşme imzalarsa vergi konusunda hem futbolcuya hem de kulübe kısa bir sözleşmeyle önemli tasarruf sağlayacak.
Madrid, Cristiano'ya bir yıllık sözleşme imzalarsa Portekizli, yılın 183 gününü İspanya'da geçirmediği için İspanya'da ikamet etmeyen biri olarak kabul edilecek . Böylece verginin % 50'sini ödemekten kaçınacak.
United Marcos Llorente'nin peşinde
Manchester United, Llorente için 80 milyon euro'ya ulaşan bir teklif yapmak için Atlético Madrid ile temasa geçti .
Son dönemde transferde kesenin ağzını açan ama başarıya uzak kalan Manchester United, bu sezon yine aynı yolu deneyecek gibi.
Listenin ilk sırasında ise İspanyol oyuncu Marcos Llorente var.
AS'ın haberine göre Manchester United ile Atletico Madrid yetkilileri görüşmeye başladı. İngiliz ekibi pazarlığı 80 milyon euro'dan açtı.
Atletico, başarılı oyuncusunu elden çıkarmayı düşünmüyordu ancak United'ın teklifi konunun bir daha düşünüşmesine neden oldu. Atletico, hem pandemi hem de Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için maddi olarak kötü bir sene geçirdi. Bu transfer kayıpların telafisi anlamına gelebilir.
Öte yandan Madrid'de kendine yeni bir ev yaptıran Marcos Llorente de başkentten ayrılmak istemiyor.
Llorente bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 10 gol attı ve takım arkadaşlarına dokuz asist yaptı.
Liverpool'un Luis Suarez'i geri getirmek istiyor
Liverpool, Luis Suarez'i geri getirmek istiyor. Alman menajeri Jürgen Klopp, yaz transfer döneminde Luis Suarez'in transfer edilmesini istiyor.
Uruguaylı yıldızın Atletico Madrid ile olan sözleşmesinde isterse bu yaz bonservissiz olarak takımdan ayrılmasına izin veren bir madde var.
Barcelona'nın milyarlarını, La Masia nasıl kurtaracak? 🙄
Barcelona mali bir krizin eşiğinde olabilir ancak yeni başkan, La Masia sayesinde kulübü kurtaracağına söz veriyor.Goal Türkiye'de tüm hikayeyi buradan okuyabilirsiniz
"Agüero, Manchester United için bir seçenek olabilir" 🧑
Ole Gunnar Solskjaer'i Manchester City'nin forveti için harekete geçmeye çağıran Paul Ince'e göre; Sergio Agüero, yaz transfer döneminde Manchester United için uygun bir seçenek olabilir.
Agüero'nun Manchester City'deki geleceği son aylarda çeşitli iddialara konu oldu. Etihad Stadı'ndaki sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.
Manchester United'ın Tottenham'dan Harry Kane ile Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ile temasta olduğu biliniyor ancak Ladbrokes'a konuşan Paul Ince, Agüero'yu eski kulübü için iyi bir alternatif olarak görüyor.
"Real Madrid, Haaland ve Mbappe ile anlaşmalı" 👇
Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'ya göre; Real Madrid, bu yaz Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmalı.
Haaland, Borussia Dortmund ile kariyerinde emin adımlarla ilerlerken Kylian Mbappe de potansiyeliyle büyülüyor. Her iki oyuncu da Real Madrid'in radarına girdi.
Zinedine Zidane hücum hattını güçlendirmeye çalışıyor, bu sebeple Başkent ekibinin sezon sonunda iki oyuncudan birisiyle anlaşma yapması bekleniyor.
Radio Marca'ya konuşan Fernando Hierro ise eski kulübünün her iki oyuncuyu da kadrosuna katması gerektiğine inanıyor.
Morata, Cristiano Ronaldo için oldukça iyimser 🙄
Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo'nun, Juventus'taki geleceği hakkında konuştu.
Cadena Ser'de yer alan habere göre; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağına inandığını söylüyor.
Morata, İtalyan devi ile sözleşmesi 2022'de sona erecek Ronaldo için 'Ronaldo'nun Juventus'ta mutlu olduğunu düşünüyorum' diyor.
İlk imza Garcia
İspanyol Sport gazetesine göre Barcelona'nın Joan Laporta dönemindeki ilk transferi Eric Garcia olacak.
Manchester City ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilememe kararı alan Garcia, habere göre Barcelona'ya beş yıllık imza atacak. İspanya Milli Takımı'nın kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Garcia, altyapısından yetiştiği Katalan ekibine dönüşüne dair sinyaller verdi. Messi ile birlikte oynamanın harika bir his olacağını düşündüğünü belirten Garcia, "O dünyanın en iyi oyuncusu" dedi.
Ronald Koeman'ın genç oyunculara sıklıka şans vermesine de değinen Garcia, "Koeman'ın gençleri desteklemesi onlar için iyi bir durum. Çok özel bir sezon yaşıyorlar" dedi.
Hatayspor Boupendza'dan 10 milyon euro bekliyor
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı Gabonlu oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını düşündüğünü söyledi.Boupendza'nın Krasnodar'ın teklifini reddederken, "Size 10 milyon euro kazandıracağım" ifadelerini kullandığını belirten Vardı, Fenerbahçe'den gelen para ve futbolcu takası teklifini kabul etmediklerini söyledi. Boupendza'nın basında çıkan haberlerden etkilendiğini söyleyen Vardı, "Yürüyüşü bile değişti" dedi.
Neuhaus, Xabi Alonso iddialarına yanıt verdi 👇
Borussia Monchengladbach yıldızı Florian Neuhaus, Xabi Alonso yönetiminde çalışma iddialarına yanıt verdi.
Almanya maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Florian Neuhaus, "Bu durumu medyadan öğrendim. Kulüp resmi bir açıklama yapana kadar da buna inanmayacağım. Max Eberl'in iyi bir seçim yapacağını düşünüyorum." dedi.
Marco Rose'un yerini alacağı iddia edilen 39 yaşındaki Alonso şu anda çocukluk kulübü Real Sociedad'ın B takımını çalıştırıyor.
Xabi Alonso, Monchengladbach için sırada değil 🥱
Kicker'da yer alan habere göre; Xabi Alonso, Borussia Monchengladbach'ın teknik direktörlük listesinde yok.
Alonso'nun Marco Rose'un sezon sonunda Borussia Dortmund'a gitmesinin ardından yerini alacağı iddia edildi.
Ancak Gladbach, şu anda Real Sociedad'ın B takımından sorumlu olan Alonso yerine başka seçeneklere bakıyor.
Alaba'nın aklında yalnız Barcelona ile Real Madrid var 🧠
Bayern yıldızı Fransa veya İngiltere'ye gitmek istemiyor.
Sky Sports'un haberine göre; David Alaba, Chelsea ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerden gelen yeni teklifleri kabul etmeyecek.
Sezon sonunda sözleşmesi biten Bayern Münih savunmacısı sadece Barcelona veya Real Madrid ile bağlantı kurmak istiyor.
Icardi, Roma'da Dzeko'nun yerini alabilir 🤨
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma yaz aylarında Edin Dzeko'nun yerine Mauro Icardi'yi getirebilir.
Eski Inter golcüsü şu anda PSG'de forma giyiyor ancak Paris ekibindeki forma rekabeti nedeniyle İtalya'ya dönmek isteyebilir.
Gerrard, Tottenham'ın listesinde değil ❌
Give Me Sport'un haberine göre; Steven Gerrard, Tottenham'ın menajer adayları arasında yok.
Jose Mourinho'nun Kuzey Londra'daki geleceği belirsiz ancak Rangers ile harika bir sezon geçiren Liverpool efsanesiyle koltuk değişikliği yapmayacak.
Real Madrid'in hedefi Harry Kane 😱
İspanyol devi gözünü Tottenham'ın golcüsüne dikti.
Cadena Ser'de yer alan habere göre; Real Madrid'in transfer listesinin başında Tottenham'ın yıldızı Harry Kane var.
Kylian Mbappe ile Erling Haaland şu anda Başkent ekibinin listesinin başında yer alıyor ancak Harry Kane ise alternatif olarak hedefte.
Madrid, 2024 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi olan Kane ile sözleşme imzalamanın daha kolay olacağına inanıyor.
Arsenal, Odegaard yolunu arıyor 🙄
İngiliz ekibi, Real Madrid ile bir kez daha anlaşmak istiyor.Eurosport'un haberine göre; Arsenal, Martin Odegaard'ı ikinci kez kiralama planı için Real Madrid ile iletişime geçti.
Norveçli orta saha oyuncusu, Emirates Stadyumu'nda iyi bir performans sergiledi ve Mikel Arteta onu 2021-22 sezonunda da takımda tutmak istiyor.
Galatasaray, Ezgjan Alioski ile anlaştı 🤝
Sarı-kırmızılı ekibin Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski ile anlaştığı iddia edildi.
Football Insider'ın verdiği habere göre; Galatasaray kadro planlamasına şimdiden başladı ve Leeds United ile anlaşamayan Ezgjan Alioski ile prensip anlaşmasına vardı.
Sol kanat ve sol bekte görev yapan Ezgjan Alioski bu sezon Leeds United formasıyla 29 maça çıktı ve 3 gol attı.
Transfer gerçekleşirse Galatasaray oyuncu için bonservis ücreti ödemeyecek.