CANLI | Son dakika transfer haberleri: Lionel Messi yeni takımını seçti

Messi, PSG'ye transfer olmak istiyor 👇
RMC Sport'un haberine göre; Arjantinli yıldız, Ligue 1'e transfer olmaya evet dedi.
Lionel Messi, PSG'ye kulübe katılmaya hazır olduğunu iletti.
Fransız ekibi, Messi ile bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme hazırlıyor.
Agüero ayrılmak istiyor 👇
😱 Sergio Agüero, Barcelona'dan ayrılmak istiyor.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 6, 2021
📜 Arjantinli oyuncunun avukatları kontratın feshi için bir yol arayışında.
🔗 La Porteria pic.twitter.com/CHzXeYkTKz
Galatasaray 🔁 Japhet Tanganga
Galatasaray, Premier Lig'de kalmak isteyen Japhet Tanganga'yı ikna etmeye çalışıyor. (@NicoSchira) 👀 pic.twitter.com/BrVrrAuaYF— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 7, 2021
Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş yönetimine mesaj 👇
Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine, "ilk maçta takımla sahada olmak istediğini" iletti. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/TGq47OJBST— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 6, 2021
Manchester City, Messi'yi transfer edebilir 👇
Manchester Evening News'in haberine göre; Manchester City, Lionel Messi için transfer düşüncesinden vazgeçmiş değil.
Jack Grealish'i kadroya dahil etmelerinin hemen ardından Messi, Barça'dan ayrılsa da bu transferi gerçekleştirmek için yeterli mali güçleri var.
Adana Demirspor, Galatasaray'ın eski sağ bekini istiyor 👇
Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması giyen Mariano için harekete geçti. (@fanatikcomtr) 👀 pic.twitter.com/litDF9Bjt0— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 6, 2021