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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Lille, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'a kancayı taktı

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Depo

Genoa 🔁 Caleb Ekuban

2021-08-03T10:07:27Z

Fenerbahçe'ye 3 takviye 👇

2021-08-03T06:26:48Z

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, takımdaki kalite dengesini her bölgede kurmak için transfer istedi, bu çerçevede üç transfer yapılması planlandı.
Vitor Pereira, Fenerbahce
AA

Lille, Altay ve Uğurcan'ı istiyor 👀

2021-08-03T06:22:48Z

Fransız gazeteci Mohamed Toubache, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır için çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyon olan ve Fransa Süper Kupası'nı müzesine götüren Lille'in Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ile ilgilendiğini belirtildi.

Galatasaray'a Falcao müjdesi

2021-08-03T06:17:35Z

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao ve Feghouli ile yol ayrımına gitmek istediklerini resmen açıklamıştı. 

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre;  Falcao'ya Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den birçok teklif var. Kolombiyalı yıldızla ayrıca El Tigre ile Braga da ilgileniyor.

Merih Demiral, Atalanta'ya gidiyor 👇

2021-08-03T05:51:04Z

Trabzonspor'a Ukraynalı forvet

2021-08-02T16:23:32Z

Sabah'ın haberine göre; Bordo mavili ekip, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk için resmi görüşmelere başladı.

Oyuncuyu Shakhtar Donetsk'in de istediğini belirten Dnipro kulübü, bonserviste indirim yapmayacağını belirtti.

24 yaşındaki forvet, geçen sezon Dnipro formasıyla 29 maçta 12 gol atmıştı.

Artem Dovbyk Ukraine Euro 2020
Getty

Sam Adekugbe imzayı attı

2021-08-02T15:17:04Z

Hatayspor, Valerenga'dan transfer ettiği Kanadalı sol bek Sam Adekugbe için imza töreni düzenledi.

Londra doğumlu, 26 yaşındaki oyuncu kariyerine MLS takımlarından Vancouver Whitecaps'te başladı. Ardından Brighton ve Göteborg formaları da giydi.

Adekugbe, Kanada milli takımında da 17 kez görev yaptı.

 

Sam Adekugbe Hatayspor

Fransız ekibi Doğan Alemdar'ı istiyor

2021-08-02T10:29:20Z

Geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ligue 1 ekibi Rennes, genç kaleci için Kayserispor'a resmi teklifte bulundu.

Haberde Rennes'in Kayserispor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli, bonuslar ve bir sonraki satıştan da pay teklif ettiğine yer verildi.

Dogan Alemdar Kayserispor
AA

Fenerbahçe 🔁 Mandzukic

2021-08-02T06:42:36Z

Fotomaç'ın haberine göre; Önceliği Sörloth ve Muriç olan Fenerbahçe, Mandzukic'i de listeye ekledi.

Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcüyle temasa geçen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajerleriyle yaptığı görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkamayacaklarını iletti.

Beşiktaş'ta yeni hedef Miguel Borja 👇

2021-08-02T06:37:32Z

Fanatik'in haberine göre; Atletico Madrid’le sözleşmesi biten ve boşta olan Costa imza parası isteyince, Beşiktaş yönetimi, Palmeiras’ta forma giyen Kolombiya Milli Takımı’nın golcüsü Miguel Borja’ya yöneldi.

Grealish'in City acelesi 👀

2021-08-02T06:34:12Z

The Daily Star'a göre; Jack Grealish, Manchester City ile görüşmek için tatilden aceleyle döndü.

Aston Villa'nın yıldızı, Premier Lig devine 100 milyon sterlin (139 milyon dolar) karşılığında transfer olmaya hazırlanıyor.

Jack Grealish England Manchester City GFX
Getty Images