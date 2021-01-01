CANLI | Son dakika transfer haberleri: Lille, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'a kancayı taktı

Fransız gazeteci Mohamed Toubache, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır için çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyon olan ve Fransa Süper Kupası'nı müzesine götüren Lille'in Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ile ilgilendiğini belirtildi.