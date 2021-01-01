CANLI | Son dakika transfer haberleri: Lille, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'a kancayı taktı

Genoa 🔁 Caleb Ekuban
Trabzonspor, Caleb Ekuban için Genoa ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. 👀 pic.twitter.com/RhKQbxamLJ— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 3, 2021
Fenerbahçe'ye 3 takviye 👇
Lille, Altay ve Uğurcan'ı istiyor 👀
Fransız gazeteci Mohamed Toubache, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır için çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
Geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyon olan ve Fransa Süper Kupası'nı müzesine götüren Lille'in Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ile ilgilendiğini belirtildi.
Galatasaray'a Falcao müjdesi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao ve Feghouli ile yol ayrımına gitmek istediklerini resmen açıklamıştı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Falcao'ya Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den birçok teklif var. Kolombiyalı yıldızla ayrıca El Tigre ile Braga da ilgileniyor.
Merih Demiral, Atalanta'ya gidiyor 👇
Merih Demiral ile Dortmund ve Leverkusen ilgilendi ancak teklifte bulunmadı. Atalanta'ya transfer olmaya çok yakın. (@Sky_MaxB) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 3, 2021
Merih Demiral, Atalanta'da başarılı olur mu? 🤔 pic.twitter.com/5Ov5yu8VYb
Trabzonspor'a Ukraynalı forvet
Sabah'ın haberine göre; Bordo mavili ekip, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk için resmi görüşmelere başladı.
Oyuncuyu Shakhtar Donetsk'in de istediğini belirten Dnipro kulübü, bonserviste indirim yapmayacağını belirtti.
24 yaşındaki forvet, geçen sezon Dnipro formasıyla 29 maçta 12 gol atmıştı.
Sam Adekugbe imzayı attı
Hatayspor, Valerenga'dan transfer ettiği Kanadalı sol bek Sam Adekugbe için imza töreni düzenledi.
Londra doğumlu, 26 yaşındaki oyuncu kariyerine MLS takımlarından Vancouver Whitecaps'te başladı. Ardından Brighton ve Göteborg formaları da giydi.
Adekugbe, Kanada milli takımında da 17 kez görev yaptı.
Fransız ekibi Doğan Alemdar'ı istiyor
Geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ligue 1 ekibi Rennes, genç kaleci için Kayserispor'a resmi teklifte bulundu.
Haberde Rennes'in Kayserispor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli, bonuslar ve bir sonraki satıştan da pay teklif ettiğine yer verildi.
Fenerbahçe 🔁 Mandzukic
Fotomaç'ın haberine göre; Önceliği Sörloth ve Muriç olan Fenerbahçe, Mandzukic'i de listeye ekledi.
Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcüyle temasa geçen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajerleriyle yaptığı görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkamayacaklarını iletti.
Beşiktaş'ta yeni hedef Miguel Borja 👇
Grealish'in City acelesi 👀
The Daily Star'a göre; Jack Grealish, Manchester City ile görüşmek için tatilden aceleyle döndü.
Aston Villa'nın yıldızı, Premier Lig devine 100 milyon sterlin (139 milyon dolar) karşılığında transfer olmaya hazırlanıyor.