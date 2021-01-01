CANLI | Son dakika transfer haberleri: Jadon Sancho, Manchester United'da

Jadon Sancho, Manchester United'da
Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti 👇
Ozan Kabak 👋 Liverpool 🥲https://t.co/GDOKNpkzq0— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 30, 2021
Fenerbahçe, Paulo Fonseca ile anlaştı mı? 🤔👇
🤔 Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Portekizli teknik direktör ile Fenerbahçe arasında hiçbir görüşme olmadığını açıkladı:— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 30, 2021
"Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Türk kulübü ile herhangi bir görüşme olmamıştır." 👀 pic.twitter.com/YpMNvuvZXB
Trabzonspor transferler için ne kadar ödeyecek? 🤔
✍️ Trabzonspor'da yeni transferler için ödenecek yıllık imza ücretleri 👇— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 30, 2021
💰 Marek Hamsik - 700 bin Euro
💰 Gervinho - 650 bin Euro
💰 Bruno Peres - 500 bin Euro
💰 Fode Koita - 333 bin Euro
Ronaldo, Juventus'tan ayrılabilir 👇
Cristiano Ronaldo, Juventus ile yeni bir sözleşme için görüşmüyor. 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 30, 2021
İtalyan devi, Portekizli yıldızın bu yaz Juventus'tan ayrılıp ayrılmayacağına dair karar vermesini bekliyor. 🤔
[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/PC60Xwwctx
Antalyaspor, Diogo Sousa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı 👇
Antalyaspor ✍️ Diogo Sousahttps://t.co/FY1QilRcmu— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 30, 2021
Kartal, Teixeira'nın maaşını yüksek buluyor 👀
🔃 Beşiktaş, Fernando ile anlaşmaya yakın.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 30, 2021
Ancak yönetim, Teixeira'nın 3.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası talebini yüksek buluyor. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/Kl2Zp82sPF
Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme 👇
Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme geliyor. 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 30, 2021
⏳ Taylan, 2024'e kadar imza atacak ve yıllık maaşı artırılarak 4.5 milyon lira alacak. (@sabahspor1) pic.twitter.com/QVGCixyXUb
RB Leipzig, Andre Silva'yı kadrosuna katacak 👇
Bild'in haberine göre; RB Leipzig, Bayern Münih'in radarında olan Andre Silva'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Alman ekibi neredeyse sona yaklaştığı transfer için 23 milyon euro ödeyecek.
Xhaka, Euro performansının ardından Juventus'un radarında 👀
Calciomercato'nun haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu, uluslararası rekabette değerini yükseltti.
Juventus'un ilgisini çeken Xhaka, son 16 turunda ülkesinin Fransa karşısında direnmesine yardımcı oldu.
Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istiyor 👇
Calciomercato'nun haberine göre; Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istese de İtalyan devinin istekleri önünde engel oluyor.
Juventus'un Demiral için 40 milyon euro talep etmesi transfer planını erteleyebilir.
Ancak milli oyuncunun başka bir takıma satın alma opsiyonlu kiralanması muhtemel.
Roberto Soldado, Levante ile 2023'e kadar anlaştı
Soldado (@R9Soldado) se convierte en el primer refuerzo del #LevanteUD para la próxima temporada.— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) June 28, 2021
¡Bienvenido a tu nueva casa! 🔵🔴🐸
ℹ https://t.co/kNgYnVvqrm pic.twitter.com/AGDWidOUWF