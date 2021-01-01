CANLI | Son dakika transfer haberleri: Jadon Sancho, Manchester United'da

🤔 Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Portekizli teknik direktör ile Fenerbahçe arasında hiçbir görüşme olmadığını açıkladı:



"Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Türk kulübü ile herhangi bir görüşme olmamıştır." 👀 pic.twitter.com/YpMNvuvZXB