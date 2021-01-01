Canlı Blog

CANLI | Son dakika transfer haberleri: Jadon Sancho, Manchester United'da

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

Güncellendi
Yorum (0)
Jadon Sancho Borussia Dortmund 2020-21
Getty

Jadon Sancho, Manchester United'da

2021-06-30T18:49:25Z

The Athletic'in haberine göre Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu 85 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için Alman kulübüyle anlaşmaya vardı.
Jadon Sancho Dortmund 2020-21
Getty Images

Fenerbahçe, Paulo Fonseca ile anlaştı mı? 🤔👇

2021-06-30T13:27:58Z

Trabzonspor transferler için ne kadar ödeyecek? 🤔

2021-06-30T12:05:51Z

Ronaldo, Juventus'tan ayrılabilir 👇

2021-06-30T12:03:17Z

Antalyaspor, Diogo Sousa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı 👇

2021-06-30T10:47:44Z

Kartal, Teixeira'nın maaşını yüksek buluyor 👀

2021-06-30T06:38:43Z

Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme 👇

2021-06-30T06:37:41Z

RB Leipzig, Andre Silva'yı kadrosuna katacak 👇

2021-06-30T05:39:41Z

Bild'in haberine göre; RB Leipzig, Bayern Münih'in radarında olan Andre Silva'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Alman ekibi neredeyse sona yaklaştığı transfer için 23 milyon euro ödeyecek. 

Andre Silva
Getty

Xhaka, Euro performansının ardından Juventus'un radarında 👀

2021-06-30T05:35:32Z

Calciomercato'nun haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu, uluslararası rekabette değerini yükseltti.

Juventus'un ilgisini çeken Xhaka, son 16 turunda ülkesinin Fransa karşısında direnmesine yardımcı oldu.

Granit Xhaka Switzerland 2021
Getty Images

Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istiyor 👇

2021-06-29T13:23:25Z

Calciomercato'nun haberine göre; Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istese de İtalyan devinin istekleri önünde engel oluyor.

Juventus'un Demiral için 40 milyon euro talep etmesi transfer planını erteleyebilir.

Ancak milli oyuncunun başka bir takıma satın alma opsiyonlu kiralanması muhtemel.