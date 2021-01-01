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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Jack Grealish için 75 milyon pound'luk teklif

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Jack Grealish England Manchester City GFX
Getty Images

Jack Grealish için 75 milyon pound'luk teklif 👇

2021-07-28T08:07:12Z

Daily Mail'in haberine göre; Manchester City, Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish için 75 milyon pound'luk bir teklif hazırlayacak.
 

Pogba'nın PSG ısrarı 👇

2021-07-28T08:01:16Z

Akintola 🔁 Adana Demirspor

2021-07-27T10:14:38Z

Boupendza için bütçe gerekli 👇

2021-07-27T05:48:33Z

Sabah'ın haberine göre; Sosyal medyada fotoğraf paylaşarak üstüne konum olarak "Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri" yazan Aaron Boupendza'nın limit engeli var.

Fenerbahçe'nin Boupendza'yı almak için 7-8 milyon euro'luk bütçe yaratması gerekiyor.

Aaron Boupendza Hatayspor
AA

Galatasaray bu kez Mert Günok'a talip 👇

2021-07-27T05:39:52Z

Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; Rachid Ghezzal ve Rosier transferlerinde Beşiktaş'a rakip olan Galatasaray bu kez de Mert Günok için devreye girdi.

Siyah-beyazlılar'ın talip olduğu kaleciye teklif götüren sarı-kırmızılılar, Mert Günok'u rotasyonda kullanmak istiyor.