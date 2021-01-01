CANLI | Son dakika transfer haberleri: Jack Grealish için 75 milyon pound'luk teklif

Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; Rachid Ghezzal ve Rosier transferlerinde Beşiktaş'a rakip olan Galatasaray bu kez de Mert Günok için devreye girdi.

Siyah-beyazlılar'ın talip olduğu kaleciye teklif götüren sarı-kırmızılılar, Mert Günok'u rotasyonda kullanmak istiyor.