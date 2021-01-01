CANLI | Son dakika transfer haberleri: Jack Grealish için 75 milyon pound'luk teklif

Jack Grealish için 75 milyon pound'luk teklif 👇
Pogba'nın PSG ısrarı 👇
🔴 Paul Pogba Manchester United'ın sözleşme uzatma teklifini reddetti. Yıldız oyuncunun önceliği bu yaz PSG'ye katılmak.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 27, 2021
🔗 @CanalSupporters pic.twitter.com/P80wW4aY6C
Vedat Muriqi 🔁 Fenerbahçe
Vedat Muriqi için Lazio, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. (@fanatikcomtr) 👀 pic.twitter.com/lzj55w8c8K— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 28, 2021
Akintola 🔁 Adana Demirspor
Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu #Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçta forma giyen başarılı oyuncu 7 kez gol sevinci yaşadı. pic.twitter.com/zyFTaSmR9J— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 27, 2021
Boupendza için bütçe gerekli 👇
Sabah'ın haberine göre; Sosyal medyada fotoğraf paylaşarak üstüne konum olarak "Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri" yazan Aaron Boupendza'nın limit engeli var.
Fenerbahçe'nin Boupendza'yı almak için 7-8 milyon euro'luk bütçe yaratması gerekiyor.
Diego Godin 🔁 Beşiktaş
Beşiktaş, Diego Godin'e resmi teklif yaptı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 27, 2021
Bugün Cagliari Başkanı Tommaso Giulini ile görüşme yapılacak.@yagosabuncuoglu - @VOLEapp pic.twitter.com/zl1RQd3nXi
Galatasaray bu kez Mert Günok'a talip 👇
Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; Rachid Ghezzal ve Rosier transferlerinde Beşiktaş'a rakip olan Galatasaray bu kez de Mert Günok için devreye girdi.
Siyah-beyazlılar'ın talip olduğu kaleciye teklif götüren sarı-kırmızılılar, Mert Günok'u rotasyonda kullanmak istiyor.