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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Hulk, Fenerbahçe'ye "Gelirim" dedi

Arsenal, Chelsea'nin gözden çıkardığı Tammy Abraham ile ilgileniyor.

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Hulk Atlético-MG Flamengo Brasileirão 07 07 2021
Foto: Pedro Souza / Atlético

Giroud, İtalya'da 👇

2021-07-16T08:55:46Z

Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor 👇

2021-07-16T08:28:36Z

Akşam'ın haberine göre; Gökhan Gönül, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'le temasa geçti.

Olumlu geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması bekleniyor.

Fenerbahce Gokhan Gonul Training 02.03.2021
fenerbahce.org

Terim'den Alioski'ye veto 👀🤔

2021-07-16T08:22:01Z

Skorer'in haberine göre; Alioski yıllık 2.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma istedi. 

Ancak bu rakamı gören teknik direktör Fatih Terim, çileden çıktı.

Kuzey Makedonyalı için harcanacak parayı yüksek bulan tecrübeli teknik adam, Alioski'yi veto etti.

Ezgjan Alioski North Macedonia Euro 2020
Getty Images

Fenerbahçe 🔁 Hulk?

2021-07-16T06:05:26Z

Sabah'ın haberine göre; Hulk'un 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

Rosier'in Beşiktaş inadı 👇

2021-07-16T06:02:41Z

Sabah Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın bonservis teklifi daha yüksek olunca beklemeye geçen Sporting'e Rosier, gerekirse kendi ücretinin bir kısmını bonservise vermeye hazır olduğunu söyledi.

"Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. İki katını da verseler gitmek istemiyorum"

Arsenal'in gözü Abraham'da

2021-07-15T21:18:55Z

Arsenal Chelsea'nin gözden çıkardığı Tammy Abraham ile ilgileniyor.

The Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Chelsea'den ayrılması beklenen Tammy Abraham için nabız yokluyor. Chelsea'nin kadro ve transfer planlamaları doğrultusunda şimdiden birçok kulübe önerdiği oyuncu için Arsenal'in yanı sıra West Ham ve Aston Villa'nın da devrede olduğu öğrenildi.

Chelsea'nin ayrıca İngiliz oyuncuyu Haaland için yapacağı teklifin içinde Borussia Dortmund'a da önermeyi planladığı konuşuluyor. 

Ghezzal 🔁 Galatasaray

2021-07-15T05:43:11Z