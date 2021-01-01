CANLI | Son dakika transfer haberleri: Hulk, Fenerbahçe'ye "Gelirim" dedi

Arsenal Chelsea'nin gözden çıkardığı Tammy Abraham ile ilgileniyor.

The Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Chelsea'den ayrılması beklenen Tammy Abraham için nabız yokluyor. Chelsea'nin kadro ve transfer planlamaları doğrultusunda şimdiden birçok kulübe önerdiği oyuncu için Arsenal'in yanı sıra West Ham ve Aston Villa'nın da devrede olduğu öğrenildi.

Chelsea'nin ayrıca İngiliz oyuncuyu Haaland için yapacağı teklifin içinde Borussia Dortmund'a da önermeyi planladığı konuşuluyor.