CANLI | Son dakika transfer haberleri: Gökhan Gönül teknik heyete katılabilir

CCMA'da yer alan habere göre; İspanya'ya giden menajer Mino Raiola, Real Madrid ve Barcelona ile görüştü ve iki kulübe Haaland'ın yalnızca İspanya'da yaşamak istediğine dair güvence verdi.

Dortmund seçeneklerini değerlendirirken Raiola'nın önümüzdeki günlerde Premier Lig kulüpleriyle de bir araya geleceği tahmin ediliyor.