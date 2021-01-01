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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geliyor mu?

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Gedson Fernandes 02.10.21
AA

Kaan Ayhan olmazsa Serdad Aziz gelecek 👇

2021-08-19T06:18:33Z

Sabah'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Kaan Ayhan transferinden sonuç alamazsa Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak.

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ısrarı 👇

2021-08-19T06:03:54Z

Ozan Tufan 🔁 Watford

2021-08-19T06:03:16Z

Locatelli Juventus'ta

2021-08-18T16:48:52Z

Allegri yönetimindeki Juventus, Sassuolo'dan Manuel Locatelli'yi transfer ettiğini açıkladı.

İtalyan orta saha, Euro 2020'de de adından çokça söz ettirmişti.

Trabzonspor, Siopis'i duyurdu

2021-08-18T13:21:26Z

Bordo mavili ekip, Alanyaspor forması giyen Yunan orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Marcao, Serie A'ya gidebilir 👇

2021-08-18T10:00:30Z

Harry Kane, Tottenham başkanına öfkeli 👇

2021-08-18T06:17:08Z

Daily Mail'in haberine göre Harry Kane, Tottenham Başkanı Daniel Levy'ye verilen sözlerin tutulmadığını düşündüğü için öfkeli.

Kane, kulübün geçen sezon bir kupa kazanmaması veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması halinde İngiliz ekibinden ayrılmasına izin verileceğini söylüyor.

Ancak Tottenham Başkanı Levy, Kane'in takımdan ayrılmasına izin vermiyor.

Alexander Sörloth, Cengiz Ünder'e takım arkadaşı oluyor 👇

2021-08-18T06:12:15Z

Sabah'ın haberine göre; Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor.

Fernando, Beşiktaş için hazır asker 👇

2021-08-18T06:09:29Z

Sabah'ta yer alan habere göre; Çin kulübü Beijing Guoan'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Bana olumlu mesaj gönderiyorlar, çok mutluyum. Siz harikasınız.

Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa çok istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.

Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz."