CANLI | Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geliyor mu?

Kaan Ayhan olmazsa Serdad Aziz gelecek 👇
Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ısrarı 👇
Beşiktaş yönetimi, Benfica'nın Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes'i satamaması halinde Şampiyonlar Ligi kartı ile kiralamayı hedefliyor.— Sabah Spor (@sabahspor1) August 19, 2021
Siyah-Beyazlılar, prensipte anlaştığı Lucas Fernando'yu ise şimdilik bekletiyor.@sahinogluogun pic.twitter.com/Q1nxeRFqtJ
Ozan Tufan 🔁 Watford
🚨 Ozan Tufan 48 saat içinde İngiltere'ye gidecek ve Watford kulübü ile resmî sözleşmeye imza atacak.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 18, 2021
📄 @yagosabuncuoglu - @VOLEapp
Locatelli Juventus'ta
Allegri yönetimindeki Juventus, Sassuolo'dan Manuel Locatelli'yi transfer ettiğini açıkladı.
İtalyan orta saha, Euro 2020'de de adından çokça söz ettirmişti.
𝘈𝘯𝘯𝘰𝘶𝘯𝘤𝘦 𝘓𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪? ➡️ 🤲— JuventusFC (@juventusfcen) August 18, 2021
✍️ https://t.co/Ijw91pHjIS
#LocatelliAnnounced pic.twitter.com/AJT368qvJx
Trabzonspor, Siopis'i duyurdu
Bordo mavili ekip, Alanyaspor forması giyen Yunan orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Trabzonsporumuza hoş geldin Emmanouil Siopis 🤝 pic.twitter.com/uIn1He2Aol— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 18, 2021
Hikmet Karaman 🔁 Kayserispor
Hikmet Karaman üçüncü defa Kayserispor'da.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 18, 2021
Yine, yeni, yeniden. pic.twitter.com/YH2fD3S9Fd
Marcao, Serie A'ya gidebilir 👇
❌ Galatasaray, Marcao'nun cezasını belirledi— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 18, 2021
Brezilyalı oyuncuya yıllık 1 milyon 200 bin euro'luk maaşının onda biri olan 120 bin euro para cezası verilmesi planlanıyor
Serie A'dan bir kulübün 12 milyon euro'luk teklif yaptığı Marcao'nun satılma ihtimali yüksek. (@HTSpor) 👀 pic.twitter.com/kIXZNAbbIF
Harry Kane, Tottenham başkanına öfkeli 👇
Daily Mail'in haberine göre Harry Kane, Tottenham Başkanı Daniel Levy'ye verilen sözlerin tutulmadığını düşündüğü için öfkeli.
Kane, kulübün geçen sezon bir kupa kazanmaması veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması halinde İngiliz ekibinden ayrılmasına izin verileceğini söylüyor.
Ancak Tottenham Başkanı Levy, Kane'in takımdan ayrılmasına izin vermiyor.
Alexander Sörloth, Cengiz Ünder'e takım arkadaşı oluyor 👇
Fernando, Beşiktaş için hazır asker 👇
Sabah'ta yer alan habere göre; Çin kulübü Beijing Guoan'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"Bana olumlu mesaj gönderiyorlar, çok mutluyum. Siz harikasınız.
Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa çok istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.
Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz."