CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Sporting'le, Beşiktaş Rosier'le anlaştı

Gökhan Gönül 🔁 Çaykur Rizespor
Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor. (@trtspor) 👀 pic.twitter.com/HK55BCFn7a— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 14, 2021
Tottenham, Ings'in transferine öncelik veriyor 👀
The Telegraph'ta yer alan habere göre; Tottenham, Southampton forvet oyuncusu Danny Ings'i bu transfer sezonunda kadrosuna katmak istiyor.
Manchester City'nin de ilgilendiği Ings, Tottenham'da daha fazla süre alabilir. Ings'in bonservis ücreti ise 23 milyon euro.
Napoli ve Marsilya Galatasaray'a rakip oldu 👇
Fotomaç'ın haberine göre; Alex Moreno için Napoli ve Marsilya da devreye girdi.
28 yaşındaki İspanyol futbolcunun geleceği bir süre daha belirsiz görünüyor.
Beşiktaş, Lucas Perez için girişimleri hızlandırdı 👀
Fanatik'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi için kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta hedef Alavesli golcü Lucas Perez.
Teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticiler, Alavesle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdı.
Galatasaray ile Beşiktaş'ın Rosier çıkmazı
Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Rosier ile el sıkışırken, Galatasaray'ın ise Sporting ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Sporting ile maddi şartlarda el sıkışmış, iş satın alma opsiyonundaki rakamı netleştirmeye kalmıştı.
Ancak Galatasaray'ın devreye girmesi, imzaların atılmasına engel oldu.
Adana Demirspor, David Luiz ile görüşüyor
Balotelli transferinin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor, son olarak Arsenal forması giyen David Luiz ile görüşüyor.
TRT Spor'a konuşan kulüp başkanı Murat Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş, Elneny'yi istiyor 👀
Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, eski futbolcusu Mohamed Elneny ile ilgileniyor.
Ancak futbolcunun Arsenal'deki geleceğinin belirsiz olması, transferde bekleme kararı alınmasına yol açtı.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler ise şu şekilde:
Rachid Ghezzal
Valentin Rosier
Bruma
Willian Jose
Mohamed Elneny
Ike Ugbo
Uros Spajıc
Diego Costa
Stanciu Galatasaray'a çok yakın 🔁
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Stanciu için 3.5 milyon euro'dan başlattığı pazarlıklarda 5 milyon euro'ya çıktı.
Rumen 10 numaranın Galatasaray'a gelmek istemesi nedeniyle pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının an meselesi.
Fenerbahçe'den Alioski çalımı 👀
Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe, bonservisi elinde olan yıldız için temaslarını hızlandırdı.
Ancak şimdiye kadar transferde geri planda duran Fenerbahçe, Alioski transferinde bir adım öne geçti.
Rosier 👀 Galatasaray
Galatasaray, Valentin Rosier için Sporting Lizbon ile anlaşma sağladı. (@fanatikcomtr) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 13, 2021
💰 4,5 milyon euro bonservis bedeli pic.twitter.com/6OYA63ASC1