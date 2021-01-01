Beşiktaş'a Chelsea'den forvet
Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için temaslara başladı (TRT Spor).
Geçen sezon kiralık olarak Crystal Palace forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 18 maçta 2 gol, 2 asistle oynamıştı.
Galatasaray, Victor Nelsson'la anlaştı
NTV Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı ekip Danimarkalı stoperle beş yıllık anlaşma imzalayacak.
Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek. 22 yaşındaki oyuncu ise yılda 1,5 milyon euro kazanacak.
Willock Newcastle'da
BBC Sport'un haberine göre Newcastle, geride bıraktığımız sezonda Arsenal'dan kiraladığı Joe Willock'u tekrar kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre Newcastle, 20 milyon pound'un üzerinde bir değer karşılığında transferi noktalamak istiyor.
Inter, Manchester United'ın yıldızını istiyor
Lukaku'nun Chelsea'ye transfer olmasıyla birlikte Inter de alternatif arayışlarına başladı.
The Sun kaynaklı habere göre İtalyan ekibi, Manchester United'da gözden düşen Anthony Martial'i kadrosuna katmak istiyor.
Arsenal'in hedefi Vlahovic
Fiorentina'nın genç golcüsü Vlahovic'in talipleri artmaya devam ediyor.
Di Marzio'nun haberine göre Arsenal, Tammy Abraham'ı kadrosuna katamazsa Vlahovic için devreye girecek.
Galatasaray genç hücumcuların peşinde
Kadrosuna kattığı genç oyuncularla gündem olan Galatasaray, hücum hattında da revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Fotomaç kaynaklı habere göre sarı-kırmızılılar, Derby County'den Kamil Jozwiak ve Rijeka'dan Robert Muric ile ilgileniyor.
Haberde, Rijeka ile 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Robert Muric için kulübünün 1.5 milyon euro istediği belirtiliyor.
Beşiktaş için Nainggolan iddiası
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Radja Nainggolan'ı transfer etmek için yıldız oyuncunun menajeri ile irtibata geçti.
Ancak haberde Belçikalı yıldızın yoluna Cagliari'de devam etmek istediğine de yer verildi.
Fenerbahçe'nin rakibi Mourinho
Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde eski Trabzonsporlu Sörtloth da var.
Ancak Mourinho da Dzeko'nun Inter'e transfer olma ihtimali üzerine Norveçli golcüyü Roma'ya transfer etmek istiyor.
Sörtloth için yüksek bir bonservis bedeli talep eden RB Leipzig'in kararı ilerleyen günlerde netleşecek. (Sabah)
Fenerbahçe için Bakambu iddiası
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Cedric Bakambu ile ilgileniyor.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kalmasını değerlendirmek istiyor. Oyuncu da Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş Mert Günok transferinde aşama kaydetti
Siyah beyazlılar İstanbul Başakşehir'e tecrübeli kaleci için son teklifini iletti.Bonservis bedelini 1.5 milyon euroya indiren İstanbul Başakşehir'e 1.2 milyon euro ve bonuslarla toplam 1.4 milyon euro öneren Beşiktaş yönetimi cevap bekliyor. İki kulübün anlaşması durumunda, Beşiktaş Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray', genç stoperin peşinde
Sports Digitale kaynaklı habere göre Galatasaray, Kopenhag’ta forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson’u transfer etti.
Sarı-kırmızlılar, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ödeme planı ise 4 yıla yayılacak.
Lukaku 🔁 Chelsea
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Romelu Lukaku'nun transferini birkaç gün içinde bitirmeyi umuyor.
İngiliz ekibi, Inter ile 115 milyon euro'da mutabakata vardı.
Mert Günok pazarlığı sürüyor 👇
Beşiktaş ile Başakşehir arasında Mert Günok pazarlığı sürüyor.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 7, 2021
🦅 Beşiktaş'ın teklifi: 1 milyon euro 💰
🦉 Başakşehir'in isteği: 1.5 milyon euro 💰
(@yagosabuncuoglu) pic.twitter.com/SKkSmHmrd7
Rachid Ghezzal'da mutlu son 👇
NTVSpor'un haberine göre; Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.
Kartal, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, Caner Erkin için harekete geçti 👇
Caner Erkin 🔃 Beşiktaş— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 7, 2021
Beşiktaş, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile iletişime geçecek. (@fotomac) 👀
Caner Erkin, Beşiktaş'a gelmeli mi? 🤔 pic.twitter.com/hT35bEZszv
Messi, PSG'ye transfer olmak istiyor 👇
RMC Sport'un haberine göre; Arjantinli yıldız, Ligue 1'e transfer olmaya evet dedi.
Lionel Messi, PSG'ye kulübe katılmaya hazır olduğunu iletti.
Fransız ekibi, Messi ile bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme hazırlıyor.