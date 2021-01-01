Kadrosuna kattığı genç oyuncularla gündem olan Galatasaray, hücum hattında da revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Fotomaç kaynaklı habere göre sarı-kırmızılılar, Derby County'den Kamil Jozwiak ve Rijeka'dan Robert Muric ile ilgileniyor.

Haberde, Rijeka ile 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Robert Muric için kulübünün 1.5 milyon euro istediği belirtiliyor.