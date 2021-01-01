CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.

İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan.

Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.

Sassuolo'nun 5 milyon euro istediği Kaan Ayhan için Fenerbahçe'de devrede.