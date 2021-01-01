CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya

Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya 👀
Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.
İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan.
Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.
Sassuolo'nun 5 milyon euro istediği Kaan Ayhan için Fenerbahçe'de devrede.
Inter, Romelu Lukaku'yu vermiyor 👇
Manchester City transferlerden vazgeçmiyor 👀
The Sun'ın haberine göre; Manchester City, FFP ihlalleri nedeniyle problem yaşasa da bu yaz yapacağı transferlerden vazgeçmedi.
İngiliz ekibi, 262 milyon euro'luk imzalarda ısrarcı.
Harry Kane ile Grealish'i kadroya katmak isteyen City, temaslarını sürdürüyor.
Tottenham'da hedef Martial
Tottenham, Manchester United forması giyen Anthony Martial'le ilgileniyor.
The Daily Star'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Fransız golcü için 50 milyon pound istiyor. Tottenham ise her ne kadar oyuncuyu kadrosuna katmakta istekli olsa da bu bonservis bedeli ve maaş Londra ekibinin bütçesini aşıyor.
Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha
Fotomaç'ın haberine göre orta sahada alternatiflerini arttırmak isteyen Beşiktaş, Çin'de forma giyen Brezilyalı oyuncuyu gündemine aldı.
Siyah-beyazlılar, Çin'in BJ Guoan takımında forma giyen 29 yaşındaki Lucas Martins'i bonservis ödemeden kadrosuna katabilir.
Beşiktaş, beş oyuncusunu gözden çıkardı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, beş oyuncu için gelecek teklifleri dinlemeye sıcak bakıyor.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş; Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Galatasaray, Rumen yıldızlarla ilgilenmeye devam ediyor
Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, Stanciu ve Morutan ile de ilgileniyor.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş 15 milyon euro istiyor. Galatasaray pazarlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu
Yeni sezon öncesinde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Marsilya'dan Dario Benedetto ile ilgileniyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre sarı-lacivertlilerin yanı sıra Sao Paolo da golcü oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'ye eski Barcelonalı sağ bek
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonuna ekleme yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bir dönem Barcelona'da da oynayan Aleix Vidal'i istiyor.
Habere göre Fenerbahçe, Vidal'e 2 + 1 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret önerdi. [O Jogo]