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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Ozan Kabak
Getty

Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya 👀

2021-07-26T05:47:50Z

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.

İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan.

Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.

Sassuolo'nun 5 milyon euro istediği Kaan Ayhan için Fenerbahçe'de devrede.

Inter, Romelu Lukaku'yu vermiyor 👇

2021-07-26T05:42:48Z

The Mirror'ın haberine göre; Chelsea, Romelu Lukaku için girişimlerini sürdürse de İtalyan ekibi, Belçikalı yıldızı satmak istemiyor.

Manchester City transferlerden vazgeçmiyor 👀

2021-07-26T05:40:08Z

The Sun'ın haberine göre; Manchester City, FFP ihlalleri nedeniyle problem yaşasa da bu yaz yapacağı transferlerden vazgeçmedi.

İngiliz ekibi, 262 milyon euro'luk imzalarda ısrarcı.

Harry Kane ile Grealish'i kadroya katmak isteyen City, temaslarını sürdürüyor.

Tottenham'da hedef Martial

2021-07-25T06:47:26Z

Tottenham, Manchester United forması giyen Anthony Martial'le ilgileniyor.

The Daily Star'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Fransız golcü için 50 milyon pound istiyor. Tottenham ise her ne kadar oyuncuyu kadrosuna katmakta istekli olsa da bu bonservis bedeli ve maaş Londra ekibinin bütçesini aşıyor.

martial
(C)Getty Images

Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha

2021-07-25T06:43:06Z

Fotomaç'ın haberine göre orta sahada alternatiflerini arttırmak isteyen Beşiktaş, Çin'de forma giyen Brezilyalı oyuncuyu gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Çin'in BJ Guoan takımında forma giyen 29 yaşındaki Lucas Martins'i bonservis ödemeden kadrosuna katabilir.

Lucas Martins Fernando, Sampdoria, Serie A, 20151128
Getty Images

Beşiktaş, beş oyuncusunu gözden çıkardı

2021-07-25T06:40:53Z

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, beş oyuncu için gelecek teklifleri dinlemeye sıcak bakıyor.

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş; Lens, Güven Yalçın, Ljajic, Douglas ve Umut Nayir'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Adem Ljajic Jeremain Lens Besiktas
AA

Galatasaray, Rumen yıldızlarla ilgilenmeye devam ediyor

2021-07-25T06:38:35Z

Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, Stanciu ve Morutan ile de ilgileniyor.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş 15 milyon euro istiyor. Galatasaray pazarlıklarını sürdürüyor

olimpiu morutan 19022021
olimpiu morutan 19022021

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu

2021-07-25T06:33:19Z

Yeni sezon öncesinde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Marsilya'dan Dario Benedetto ile ilgileniyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre sarı-lacivertlilerin yanı sıra Sao Paolo da golcü oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Darío Benedetto
Getty Images

Fenerbahçe'ye eski Barcelonalı sağ bek

2021-07-25T06:30:03Z

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonuna ekleme yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bir dönem Barcelona'da da oynayan Aleix Vidal'i istiyor.

Habere göre Fenerbahçe, Vidal'e 2 + 1 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret önerdi. [O Jogo]

Aleix Vidal Barcelona
Getty