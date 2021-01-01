CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş'ın istediği Mert Günok'a talip

Boupendza için bütçe gerekli 👇
Sabah'ın haberine göre; Sosyal medyada fotoğraf paylaşarak üstüne konum olarak "Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri" yazan Aaron Boupendza'nın limit engeli var.
Fenerbahçe'nin Boupendza'yı almak için 7-8 milyon euro'luk bütçe yaratması gerekiyor.
Diego Godin 🔁 Beşiktaş
Beşiktaş, Diego Godin'e resmi teklif yaptı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 27, 2021
Bugün Cagliari Başkanı Tommaso Giulini ile görüşme yapılacak.@yagosabuncuoglu - @VOLEapp pic.twitter.com/zl1RQd3nXi
Galatasaray bu kez Mert Günok'a talip 👇
Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; Rachid Ghezzal ve Rosier transferlerinde Beşiktaş'a rakip olan Galatasaray bu kez de Mert Günok için devreye girdi.
Siyah-beyazlılar'ın talip olduğu kaleciye teklif götüren sarı-kırmızılılar, Mert Günok'u rotasyonda kullanmak istiyor.
Beşiktaş 🔁 Levent Mercan
Beşiktaş, Schalke 04'ten Levent Mercan ile ilgileniyor. (@dhaspor) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 26, 2021
Levent Mercan henüz 20 yaşında. 🤌 pic.twitter.com/S6snkU9ZQh
Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya 👀
Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.
İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan.
Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.
Sassuolo'nun 5 milyon euro istediği Kaan Ayhan için Fenerbahçe'de devrede.
Inter, Romelu Lukaku'yu vermiyor 👇
Manchester City transferlerden vazgeçmiyor 👀
The Sun'ın haberine göre; Manchester City, FFP ihlalleri nedeniyle problem yaşasa da bu yaz yapacağı transferlerden vazgeçmedi.
İngiliz ekibi, 262 milyon euro'luk imzalarda ısrarcı.
Harry Kane ile Grealish'i kadroya katmak isteyen City, temaslarını sürdürüyor.