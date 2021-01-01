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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş'ın istediği Mert Günok'a talip

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Mert Gunok Basaksehir
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Boupendza için bütçe gerekli 👇

2021-07-27T05:48:33Z

Sabah'ın haberine göre; Sosyal medyada fotoğraf paylaşarak üstüne konum olarak "Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri" yazan Aaron Boupendza'nın limit engeli var.

Fenerbahçe'nin Boupendza'yı almak için 7-8 milyon euro'luk bütçe yaratması gerekiyor.

Aaron Boupendza Hatayspor
AA

Galatasaray bu kez Mert Günok'a talip 👇

2021-07-27T05:39:52Z

Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre; Rachid Ghezzal ve Rosier transferlerinde Beşiktaş'a rakip olan Galatasaray bu kez de Mert Günok için devreye girdi.

Siyah-beyazlılar'ın talip olduğu kaleciye teklif götüren sarı-kırmızılılar, Mert Günok'u rotasyonda kullanmak istiyor.

Beşiktaş 🔁 Levent Mercan

2021-07-26T11:53:12Z

Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya 👀

2021-07-26T05:47:50Z

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.

İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan.

Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.

Sassuolo'nun 5 milyon euro istediği Kaan Ayhan için Fenerbahçe'de devrede.

Inter, Romelu Lukaku'yu vermiyor 👇

2021-07-26T05:42:48Z

The Mirror'ın haberine göre; Chelsea, Romelu Lukaku için girişimlerini sürdürse de İtalyan ekibi, Belçikalı yıldızı satmak istemiyor.

Manchester City transferlerden vazgeçmiyor 👀

2021-07-26T05:40:08Z

The Sun'ın haberine göre; Manchester City, FFP ihlalleri nedeniyle problem yaşasa da bu yaz yapacağı transferlerden vazgeçmedi.

İngiliz ekibi, 262 milyon euro'luk imzalarda ısrarcı.

Harry Kane ile Grealish'i kadroya katmak isteyen City, temaslarını sürdürüyor.