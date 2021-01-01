Canlı Blog

CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, 20'lik sağ beki getiriyor

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Kylian Mbappé Sacha Boey PSG Dijon L1 241020
Getty

Alex Teixeira teklifleri değerlendiriyor 👇

2021-07-23T07:59:14Z

​Tottenham'dan City'ye Harry Kane ışığı

2021-07-23T06:09:53Z

The Sun'ın haberine göre; Tottenham, Manchester City'ye Harry Kane'i 187 milyon euro karşılığında transfer edebilmek için yeşil ışık yaktı.

Kane ise Etihad'da alacağı haftalık 467 bin euro'luk sözleşmeyi kabul etti.

HARRY KANE ENGLAND
Getty Images

Juventus, Dybala'nın menajeri ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor

2021-07-23T06:04:40Z

Goal, Paulo Dybala'nın menajeri Jorge Antun'un yeni sözleşme görüşmeleri için Juventus ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti.

2015'te Palermo'dan 32 milyon euro'ya (27 milyon £/38 milyon $) ayrılan Dybala, son altı yılını Juve'nin kadrosunda geçirdi.

Arjantinli, Allianz Stadyumu'nda jenerasyonunun en iyi forvetlerinden birine dönüştü, ancak şimdi sözleşmesinin son yılına geldi ve geleceğiyle ilgili büyük bir karar vermesi gerekiyor.

Dorukhan Toköz 🔁 Trabzonspor

2021-07-23T06:01:05Z

Umut Meraş 🔁 Trabzonspor

2021-07-22T06:52:01Z

Sabah Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da hedef İsmail Köybaşı'nın ardından Umut Meraş.

Oyuncunun eski temsilcisi Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken, yeni menajer Trabzonspor yönetimine, "Teklifiniz geçerliyse görüşelim" dedi.

Umut Meras France v Turkey 10162019
AA

Goretzka 🔁 Pogba

2021-07-22T06:47:49Z

the Sun'ın haberine göre; Manchester United, Paul Pogba'nın Old Trafford'daki potansiyel varisi olarak Leon Goretzka'yı görüyor.

Goretzka'nın sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor ve Manchester United ile anlaşmasını yenilemeye istekli olmayan Paul Pogba'nın da öyle.

Chelsea, Eden Hazard'ı özledi

2021-07-22T06:36:58Z

AS'ta yer alan habere göre; Chelsea, Eden Hazard'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibi, Real Madrid ile formunu yeniden kazanan Hazard için girişimlerini sürdürüyor ancak Belçikalı yıldızı geri getirmek için ağır bir bedel ödemeli.

eden Hazard belgium vs finland
getty