CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, 20'lik sağ beki getiriyor

Goal, Paulo Dybala'nın menajeri Jorge Antun'un yeni sözleşme görüşmeleri için Juventus ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti.

2015'te Palermo'dan 32 milyon euro'ya (27 milyon £/38 milyon $) ayrılan Dybala, son altı yılını Juve'nin kadrosunda geçirdi.

Arjantinli, Allianz Stadyumu'nda jenerasyonunun en iyi forvetlerinden birine dönüştü, ancak şimdi sözleşmesinin son yılına geldi ve geleceğiyle ilgili büyük bir karar vermesi gerekiyor.