CANLI | Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin hedefi Alexis Sanchez

Savunmadaki birçok oyuncusunu kaybeden Bayern, gözünü Inter'den Hakimi'ye dikti.

Bundesliga lideri FC Bayern Münih, Inter Milan'ın Faslı oyuncusu Achraf Hakimi ile sözleşme imzalamayı düşünüyor.

Tz'nin haberine göre, yeni teknik direktör Julian Nagelsmann'ın kendi sistemi için çok önemsediği hücumcu bek pozisyonunu Hakimi tam olarak temsil ediyor.

Oyuncunun menajeri Alejandro Camana da Tz'ye yaptığı açıklamada, "Bu beni şaşırtmaz. Bayern dünyanın en iyi kulüplerinden biridir. Eğer birini arıyorsanız, oyuncu pozisyonunun en iyisi olmalıdır. Ve Achraf da pozisyonunun en iyisidir" ifadelerini kullandı.

Inter, geçen yaz Hakimi'yi Real Madrid'den 45 milyon euro ödeyerek transfer etti . Hakimi'nin Serie A şampiyonuyla olan sözleşmesi 2025'e kadar devam edecek. Ancak, Inter'de mali sorunlar olduğu biliniyor ve bunun sonucunda gözde oyuncularını elden çıkarabilir.

Hakim, Bundesliga'da daha önce Borussia Dortmund forması giymişti.