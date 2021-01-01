CANLI | Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz kararı

Brendan Rodgers 🔁 Ozan Kabak
Brendan Rodgers, Ozan Kabak'ın peşinde 👇— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 19, 2021
Dorukhan'a veto 👇
Dorukhan Toköz, Galatasaray'a önerildi ancak Fatih Terim veto etti.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 19, 2021
Dorukhan, Beşiktaş ile yeniden anlaşabilir. (@HTSpor) 👀 pic.twitter.com/UxSlOyKEU9
Fenerbahçe, Andreas Cornelius'u açıklayacak 👇
Sabah Spor'un haberine göre; İtalyan basınından Gazzetta di Parma, Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius için kulübü Parma ile bonservis konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.
Fenerbahçe, Cornelius'u, kulüp için özel bir tarih olan bugün saat 19.07'de KAP'a bildirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz kararı 👇
Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira, Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek.
Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.
Galatasaray 🔁 Berkan Kutlu
🚨 Galatasaray, Berkan Kutlu'nun transferi için 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 18, 2021
(@trtspor) pic.twitter.com/8mao6pTqRM
Milan Fode Ballo-Toure'yi transfer etti
Lyon, eski oyuncusu Umtiti'yi tekrar kadrosuna katmanın peşinde
Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Samuel Umtiti ile eski takımı Lyon ilgileniyor.
SPORT'un haberine göre Fransız ekibi, oyuncuyu kiralamak ve maaşının da %50'sini karşılamak istiyor.
Chelsea, Lewandowski'yi istiyor
Kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak isteyen ve adı Harry Kane, Erling Haaland gibi isimlerle anılan Chelsea, listesine Robert Lewandowski'yi de ekledi.
İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre Chelsea, Polonyalı golcü için Bayern Münih'e 50 milyon pound teklif etmeye hazırlanıyor.
Trabzonspor, Juventuslu sol bekle ilgileniyor
🚨 Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Juventus forması giyen Gianluca Frabotta ile ilgileniyor.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 18, 2021
🇮🇹 Oyuncuya Genoa'nın da ilgisi bulunuyor.
🗞️Tutto Mercato
Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi
Siyah beyazlı ekip, Başakşehir forması giyen Mert Gönok'u kadrosuna katmak istiyor. [A Spor]
Beşiktaş, 32 yaşındaki file bekçisine üç yıllık sözleşme önerecek.
2017'den bu yana Başakşehir'in başarısı için ter döken Mert Günok, geçmişte Fenerbahçe'de ve Bursaspor'da oynamıştı.
"Fenerbahçe'yle görüşmedik"
West Ham forması giyen Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe söylentileriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Türkiye'den hiçbir kulüp ile görüşmediklerini belirten Vadim Shabliy, haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Everton, Merih Demiral'ı istiyor
Calciomercato'nun haberine göre; Everton, Juventus forması giyen milli savunmacıyı kadrosuna katmayı amaçlıyor.
Takımın başına yeni geçen Rafa Benitez'in planı, bol alternatifli bir savunma rotasyonu oluşturmak.