CANLI | Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz kararı

Kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak isteyen ve adı Harry Kane, Erling Haaland gibi isimlerle anılan Chelsea, listesine Robert Lewandowski'yi de ekledi.

İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre Chelsea, Polonyalı golcü için Bayern Münih'e 50 milyon pound teklif etmeye hazırlanıyor.