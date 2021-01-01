CANLI | Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de hedef Vedat Muriqi

Savunmanın önüne takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fotomaç'ın haberine göre Okay Yokuşlu ile ilgileniyor.

Celta Vigo, milli oyuncu için 3 milyon euro istiyor. Ayrıca sarı-kırmızılıların adı, Elneny ile de anılıyor.