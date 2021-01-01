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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Mandzukic için harekete geçti

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Mario Mandzukic, AC Milan 2020-21
Getty

Fenerbahçe 🔁 Mandzukic

2021-08-02T06:42:36Z

Fotomaç'ın haberine göre; Önceliği Sörloth ve Muriç olan Fenerbahçe, Mandzukic'i de listeye ekledi.

Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcüyle temasa geçen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajerleriyle yaptığı görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkamayacaklarını iletti.

Beşiktaş'ta yeni hedef Miguel Borja 👇

2021-08-02T06:37:32Z

Fanatik'in haberine göre; Atletico Madrid’le sözleşmesi biten ve boşta olan Costa imza parası isteyince, Beşiktaş yönetimi, Palmeiras’ta forma giyen Kolombiya Milli Takımı’nın golcüsü Miguel Borja’ya yöneldi.

Grealish'in City acelesi 👀

2021-08-02T06:34:12Z

The Daily Star'a göre; Jack Grealish, Manchester City ile görüşmek için tatilden aceleyle döndü.

Aston Villa'nın yıldızı, Premier Lig devine 100 milyon sterlin (139 milyon dolar) karşılığında transfer olmaya hazırlanıyor.

Jack Grealish England Manchester City GFX
Getty Images

Ekuban, İtalya yolcusu

2021-08-01T08:22:25Z

Serie A ekiplerinden Genoa, transfer için hem Caleb Ekuban, hem de Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Genoa'nın gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Ekuban için 2.2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilmişti.

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Caleb Ekuban Trabzonspor 06282020
AA

Villa Grealish'in alternatifini buldu

2021-08-01T07:29:55Z

Asron Villa, Manchester City'nin Jack Grealish için teklifte bulunmasının ardından yıldız oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Villa, Norwich forması giyen genç oyuncu Todd Cantwell'i kadrosuna katmak istiyor. 

Norwivh, Cantwell için 40 milyon pound'luk bonservis bedeli talep ediyor.

Todd Cantwell
Getty Images

Wolves'un hedefi Ramsey

2021-08-01T07:27:33Z

Juventus'ta beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Ramsey ile Premier Lig ekibi Wolves ilgileniyor.

CalcioMercato'nun haberine göre İngiliz ekibi, Ramsey'nin temsilcileriyle bir göüşme gerçekleştirdi.

Ancak Galli oyuncu, Juventus'ta kalmak ve formayı kapmak istiyor.

Aaron Ramsey Wales
Getty Images

Galatasaray için Rony Lopes iddiası

2021-08-01T07:23:51Z

Sağ kanat bölgesine ekleme yapmak isteyen Galatasaray, Milliyet'in haberine göre Rony Lopes'le ilgileniyor.

Sarı-kırmızılılar, habere göre geçtiğimiz sezonda Sevilla'dan Nice'e kiralanan oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

 

Rony Lopes Sevilla
Social media

Fenerbahçe'de hedef Kolasinac

2021-08-01T07:20:07Z

Hazırlık kampında takımına üçlü savunma oynatan Vitor Pereira, kanat bek bölgesine takviye yapılmasını istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Pereira'nın da onay verdiği Sead Kolasinac'ı kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Arsenal'in kadroda düşünmediği ve uygun bir bedelle transferine izin vereceği Kolasinac, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.

Sead Kolasinac Arsenal 2020-21
Getty Images

Beşiktaş Diego Costa'da ısrarcı

2021-08-01T07:12:12Z

Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren Diego Costa'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, tecrübeli golcüye yeni bir teklifte bulundu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Costa'ya yıllık 3 milyon euro maaş içeren iki yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Ayrıca habere göre teklifte iki taksitte ödenecek 2 milyon euro'luk bonus da bulunuyor.

Costa'nın gelecek hafta bu teklife yanıt vermesi bekleniyor.

Diego Costa Atletico Madrid 2020
Getty