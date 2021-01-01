CANLI | Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Mandzukic için harekete geçti

Serie A ekiplerinden Genoa, transfer için hem Caleb Ekuban, hem de Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Genoa'nın gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Ekuban için 2.2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilmişti.

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