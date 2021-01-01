CANLI | Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, önce Mesut Özil'e danıştı

Kenan Karaman 🤝 Beşiktaş
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah-beyazlılar, milli oyuncu ile 10 milyon lira maaş ve bonuslar karşılığında anlaştı.
Lucien Favre, Mesut Özil'e danıştı 👇
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Lucien Favre'yi ikna etmek için yoğun çaba harcarken İsviçreli teknik adam Mezut Özil'in kapısını çaldı.
Özil'e danışarak kararını olgunlaştıran Favre, Fenerbahçe'den düşünme payı istedi.
Ramsey, Juventus'tan ayrılıyor
Tuttosport kaynaklı habere göre Juventus, Galli orta saha Aaron Ramsey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü Juventus'ta dikiş tutturamayan Ramsey'nin gönlü, Arsenal'e dönmekten yana.
Ramsey, 2020-21
Laporte, Barcelona yolunda
Sport'un haberine göre Manchester City forması giyen yıldız stoper Laporte, Barcelona'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.
Barcelona'nın transfer döneminde stoper bölgesine önemli bir ekleme yapmak istediği biliniyor. Habere göre Katalan ekibinin listesinde Aymeric Laporte da var. Euro 2020'de İspanya kadrosunda yer alan yıldız oyuncunun da bu transfere olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Ancelotti, Werner'i istiyor
Fichajes kaynaklı habere göre Real Madrid'in yeni teknik direktörü Ancelotti, Timo Werner'i takımında görmek istiyor. Werner, Chelsea'deki performansıyla zaman zaman eleştirilse de Ancelotti'nin oyuncuyu beğendiği iddia ediliyor.
Timo Werner, 2020-21 sezonu başında 53 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Alman forvet, bu sezon Chelsea formasını tüm kulvarlarda 52 kez giyerken 13 gol attı ve 16 asist kaydetti.
Enis Destan, Leipzig'in radarında 👀
Trabzonspor'un gözü Enis Destan'da 👇
Fanatik'in haberine göre; Genç oyuncuları kadroya kazandırmak isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın en büyük hedeflerinden biri: Enis Destan.
Avcı, 18 yaşındaki forvetin transfer edilmesi halinde Trabzonspor’a büyük kazanç sağlayacağını düşünüyor.
Beşiktaş stopere iki takviye yapmak istiyor 👀
Teknik heyetin talepleri doğrultusunda yerli olarak Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ya da Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ gündemde.
Ayrıca İskoç ekibi Hibernian'ın genç stoperi Porteous da listede.
Barcelona'nın hedefi de Light 🔁
Le 10 Sport'un haberine göre; Barcelona, Juventus'un stoperi Matthijs de Light'i transfer hedefi olarak belirledi.
Barça, 21 yaşındaki oyuncuyu Camp Nou'ya getirmek istese de De Light, Allegri'nin kadrosu için kilit rol oynayacak.
Fenerbahçe gözüne Rugani'yi kestirdi 👀
Fanatik'in haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, Cagliari’de kiralık olarak oynayan Juventus’un 26 yaşındaki stoperini istiyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Rugani, yeni sezonda Sarı Lacivertliler’e kiralanabilir.
Fenerbahçe'de Frey'in satışı çok yakın 👇
Ali Koç, Fenerbahçe - Trabzonspor U19 maçını tribünden takip etti.
Fenerbahçe başkanı, tribünde Sırp menajer Milos Mladenovic ile beraber yer aldı. Milos Mladenovic aynı zamanda Frey'in menajerliğini yapıyor.
Skorer'de yer alan habere göre; Fenerbahçe yıldız isim ile yola devam etmeme kararı aldı. Frey'in menajeri Milos Mladenovic'in de satışı için geldiği öğrenildi.
Ali Koç daha önce yaptığı açıklamalarda İsviçreli futbolcu için "İsviçre'den Frey'i isteyen 3 kulüp var" demişti.
Tottenham ile Everton, Merih Demiral'ın peşinde 👀
Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Merih Demiral bu yaz Serie A'dan ayrılabilir.
Andrea Pirlo ile yollarını ayırıp Massimiliano Allegri'yi yeniden göreve getiren Juventus, milli oyuncu için 40 milyon euro istiyor.
Everton ile Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çaldı ve oyuncuyla ilgili bilgi aldı.
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Beşiktaş, Alex Teixeria'yı istiyor
Atletico Madrid, Trippier'i takımda tutmak istiyor
Daily Star'ın haberine göre son şampiyon Atletico Madrid, Manchester United'ın ilgilendiği Kieran Trippier'i takımda tutmak istiyor.
Bu transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Manchester United'ın Trippier'i gözüne kestirdiği iddia ediliyor. Ayrıca haberde, oyuncunun da bu olası transfere sıcak baktığına yer veriliyor. Fakat Simeone, oyuncusunun en azından bir sezon daha takımda kalmasını istiyor. 2019 yılında Tottenham'dan transfer edilen oyuncunun Atletico Madrid'de iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Leicester, Coutinho'yu takip ediyor
Mundo Deportivo'nun haberine göre Leicester City, Barcelona'dan ayrılması beklenen Coutinho'ya teklif yapmayı planlıyor.
Premier Lig ekibinin Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak veya 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.
Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor
Sky Sport Italia'nın haberine göre, Atletico Madrid'in transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu da var. Yıldız oyuncunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor ve habere göre La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.
Ayrıca Atletico Madrid'in, Udinese'de yıldızı parlayan Rodrigo de Paul ile ilgilendiği de belirtiliyor.
Mönchengladbach, Pelkas'ın peşinde 🔁
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Dimitrios Pelkas'a Alman ekibi Mönchengladbach talip oldu.
Alman temsilci, Kanarya'nın 15 milyon euro talep ettiği 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin başına yazdı.
Beşiktaş'tan Benteke hamlesi 👇
Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe'nin istediği Benteke için Beşiktaş harekete geçti.
Crystal Palace'da iyi bir sezon geçiren Christian Benteke geçtiğimiz günlerde kulübüyle yeni sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar ise kiralık, bonservisi elinde olan ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerine sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ta Diego Costa transferi beklemede 👀
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş transferde bir numaralı hedefine koyduğu Diego Costa'ya yapılan ilk görüşmelerde olumsuz yanıt verdi.
3,5 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası isteyen oyuncunun menajeri ise siyah-beyazlı kulübün olumsuz yanıtının ardından maaş isteğini 3 milyon euro ve imza parasını ise 1,5 milyon euro'ya düşürdü.
Ancak Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuya 2,5 milyon euro'dan fazla ödemek istemiyor.
Bu nedenle transfer görüşmelerinde bir mesafe kat edilmedi.
Arsenal, Fekir ile görüşme aşamasında 👀
İngiliz ekibi, Real Betis'in yıldızı ile sözleşme imzalamak istiyor.
AS'da yer alan habere göre; Arsenal ile Nabil Fekir görüşme aşamasında. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncuya bir teklif sundu ancak İspanyol kulübü yüksek bir talep istiyor.
İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.