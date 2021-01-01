Canlı Blog

CANLI | Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe istedi, önce Mesut Özil'e danıştı

Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

Güncellendi
Yorum (0)
Mesut Ozil - Fenerbahce
Getty Images

Kenan Karaman 🤝 Beşiktaş

2021-06-15T06:39:56Z

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlılar, milli oyuncu ile 10 milyon lira maaş ve bonuslar karşılığında anlaştı.

Kenan Karaman Russia Turkey 10112020
depophotos

Lucien Favre, Mesut Özil'e danıştı 👇

2021-06-15T06:28:42Z

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Lucien Favre'yi ikna etmek için yoğun çaba harcarken İsviçreli teknik adam Mezut Özil'in kapısını çaldı.

Özil'e danışarak kararını olgunlaştıran Favre, Fenerbahçe'den düşünme payı istedi.

Lucien Favre
Getty

Ramsey, Juventus'tan ayrılıyor

2021-06-14T21:30:17Z

Tuttosport kaynaklı habere göre Juventus, Galli orta saha Aaron Ramsey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü Juventus'ta dikiş tutturamayan Ramsey'nin gönlü, Arsenal'e dönmekten yana. 

 

Ramsey, 2020-21

 

Aaron Ramsey Juventus 2020-2021
Getty Images

Laporte, Barcelona yolunda

2021-06-14T21:24:52Z

Sport'un haberine göre Manchester City forması giyen yıldız stoper Laporte, Barcelona'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

Barcelona'nın transfer döneminde stoper bölgesine önemli bir ekleme yapmak istediği biliniyor. Habere göre Katalan ekibinin listesinde Aymeric Laporte da var. Euro 2020'de İspanya kadrosunda yer alan yıldız oyuncunun da bu transfere olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

 

Aymeric Laporte Spain
Getty Images

Ancelotti, Werner'i istiyor

2021-06-14T21:19:07Z

Fichajes kaynaklı habere göre Real Madrid'in yeni teknik direktörü Ancelotti, Timo Werner'i takımında görmek istiyor. Werner, Chelsea'deki performansıyla zaman zaman eleştirilse de Ancelotti'nin oyuncuyu beğendiği iddia ediliyor.

Timo Werner, 2020-21 sezonu başında 53 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Alman forvet, bu sezon Chelsea formasını tüm kulvarlarda 52 kez giyerken 13 gol attı ve 16 asist kaydetti.

Euro 2020 Top 100 Timo Werner
Getty Images

Enis Destan, Leipzig'in radarında 👀

2021-06-14T10:33:38Z

DHA'nın haberine göre; Altınordu'nun 18 yaşındaki golcüsü Enis Destan ile RB Leipzig de ilgileniyor.
enis destan altinordu
AA

Trabzonspor'un gözü Enis Destan'da 👇

2021-06-14T09:40:07Z

Fanatik'in haberine göre; Genç oyuncuları kadroya kazandırmak isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın en büyük hedeflerinden biri: Enis Destan.

Avcı, 18 yaşındaki forvetin transfer edilmesi halinde Trabzonspor’a büyük kazanç sağlayacağını düşünüyor.

Ankaraspor Altınordu Enis Destan 0212021
AA

Beşiktaş stopere iki takviye yapmak istiyor 👀

2021-06-14T09:39:06Z

Fanatik'in haberine göre; Kartal, tecrübeli bir savunmacının yanına 2 stoper daha eklemek istiyor.

Teknik heyetin talepleri doğrultusunda yerli olarak Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ya da Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ gündemde.

Ayrıca İskoç ekibi Hibernian'ın genç stoperi Porteous da listede.

Barcelona'nın hedefi de Light 🔁

2021-06-14T08:04:30Z

Le 10 Sport'un haberine göre; Barcelona, Juventus'un stoperi Matthijs de Light'i transfer hedefi olarak belirledi.

Barça, 21 yaşındaki oyuncuyu Camp Nou'ya getirmek istese de De Light, Allegri'nin kadrosu için kilit rol oynayacak.

Matthijs de Ligt Juventus 2020-21
Getty

Fenerbahçe gözüne Rugani'yi kestirdi 👀

2021-06-14T07:53:41Z

Fanatik'in haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, Cagliari’de kiralık olarak oynayan Juventus’un 26 yaşındaki stoperini istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Rugani, yeni sezonda Sarı Lacivertliler’e kiralanabilir.

Rugani Cagliari Bologna Serie A
Getty

Fenerbahçe'de Frey'in satışı çok yakın 👇

2021-06-14T07:46:37Z

Ali Koç, Fenerbahçe - Trabzonspor U19 maçını tribünden takip etti.

Fenerbahçe başkanı, tribünde Sırp menajer Milos Mladenovic ile beraber yer aldı. Milos Mladenovic aynı zamanda Frey'in menajerliğini yapıyor.

Skorer'de yer alan habere göre; Fenerbahçe yıldız isim ile yola devam etmeme kararı aldı. Frey'in menajeri Milos Mladenovic'in de satışı için geldiği öğrenildi.

Ali Koç daha önce yaptığı açıklamalarda İsviçreli futbolcu için "İsviçre'den Frey'i isteyen 3 kulüp var" demişti.

Ali Koc fenerbahce
youtube.com/channel/fenerbahcesk

Tottenham ile Everton, Merih Demiral'ın peşinde 👀

2021-06-14T07:25:58Z

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Merih Demiral bu yaz Serie A'dan ayrılabilir.

Andrea Pirlo ile yollarını ayırıp Massimiliano Allegri'yi yeniden göreve getiren Juventus, milli oyuncu için 40 milyon euro istiyor.

Everton ile Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çaldı ve oyuncuyla ilgili bilgi aldı.

DAHA FAZLASINI GOAL TÜRKİYE'DE OKUYUN.

Merih Demiral
Goal

Beşiktaş, Alex Teixeria'yı istiyor

2021-06-13T22:10:52Z

Nico Schira'nın haberine göre Beşiktaş, sözleşmesi bitmiş olan Alex Teixeira ile ilgileniyor. Haberde Siyah-Beyazlıların Teixeira'ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık da 2 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi. Ancak Teixeira'nın yıllık 3 milyon euro maaş istediğine yer verilirken görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Alex-Teixeira-JS-Suning
Getty Images

Atletico Madrid, Trippier'i takımda tutmak istiyor

2021-06-13T21:29:07Z

Daily Star'ın haberine göre son şampiyon Atletico Madrid, Manchester United'ın ilgilendiği Kieran Trippier'i takımda tutmak istiyor.

Bu transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Manchester United'ın Trippier'i gözüne kestirdiği iddia ediliyor.  Ayrıca haberde, oyuncunun da bu olası transfere sıcak baktığına yer veriliyor. Fakat Simeone, oyuncusunun en azından bir sezon daha takımda kalmasını istiyor. 2019 yılında Tottenham'dan transfer edilen oyuncunun Atletico Madrid'de iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Kieran Trippier/Manchester United composite 2020-21
Getty

Leicester, Coutinho'yu takip ediyor

2021-06-13T21:25:14Z

Mundo Deportivo'nun haberine göre Leicester City, Barcelona'dan ayrılması beklenen Coutinho'ya teklif yapmayı planlıyor.

Premier Lig ekibinin Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak veya 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

 

Coutinho
Eurosport

Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

2021-06-13T21:18:30Z

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Atletico Madrid'in transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu da var. Yıldız oyuncunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor ve habere göre La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.

Ayrıca Atletico Madrid'in, Udinese'de yıldızı parlayan Rodrigo de Paul ile ilgilendiği de belirtiliyor.

Hakan Calhanoglu, AC Milan 2020-21
Getty

Mönchengladbach, Pelkas'ın peşinde 🔁

2021-06-13T07:53:11Z

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Dimitrios Pelkas'a Alman ekibi Mönchengladbach talip oldu.

Alman temsilci, Kanarya'nın 15 milyon euro talep ettiği 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin başına yazdı.

Dimitrios Pelkas 02282021
AA

Beşiktaş'tan Benteke hamlesi 👇

2021-06-13T07:39:08Z

Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe'nin istediği Benteke için Beşiktaş harekete geçti.

Crystal Palace'da iyi bir sezon geçiren Christian Benteke geçtiğimiz günlerde kulübüyle yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar ise kiralık, bonservisi elinde olan ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerine sıcak bakıyor.

Christian Benteke Crystal Palace vs Arsenal Premier League 2020-21
Getty Images

Beşiktaş'ta Diego Costa transferi beklemede 👀

2021-06-13T07:33:59Z

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş transferde bir numaralı hedefine koyduğu Diego Costa'ya yapılan ilk görüşmelerde olumsuz yanıt verdi.

3,5 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası isteyen oyuncunun menajeri ise siyah-beyazlı kulübün olumsuz yanıtının ardından maaş isteğini 3 milyon euro ve imza parasını ise 1,5 milyon euro'ya düşürdü.

Ancak Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuya 2,5 milyon euro'dan fazla ödemek istemiyor.

Bu nedenle transfer görüşmelerinde bir mesafe kat edilmedi.

Diego Costa Besiktas
Getty/Goal

​Arsenal, Fekir ile görüşme aşamasında 👀

2021-06-13T07:13:26Z

İngiliz ekibi, Real Betis'in yıldızı ile sözleşme imzalamak istiyor.

AS'da yer alan habere göre; Arsenal ile Nabil Fekir görüşme aşamasında. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncuya bir teklif sundu ancak İspanyol kulübü yüksek bir talep istiyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Nabil Fekir Arsenal GFX
Getty/Goal