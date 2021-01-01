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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim gözüne PSG'nin yıldızını kestirdi

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Getty

Messi, Inter Miami ile görüşüyor 👇

2021-08-22T07:46:08Z

David Beckham büyük transferi gerçekleştirmek için PSG'nin yıldızıyla temasa geçti.

DAHA FAZLASINI GOAL TÜRKİYE'DE OKUYUN.

Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde sona geldi 🔁

2021-08-22T07:11:47Z

Fanatik'in haberine göre; Kaan Ayhan için yoğun mesai içinde bulunan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli stoperi yeni haftada Kartal yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Julian Draxler sürprizi 👇

2021-08-22T07:10:18Z

Fanatik'in haberine göre; 5 oyuncusu ile yollarını ayıracak olan PSG'de bu isimlerden biri Julian Draxler.

Yıldız bir orta sahayı da kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Alman futbolcu için girişimlerde bulunacak.

 Fatih Terim, Draxler'i 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a kazandırmak istemişti.

Paul Pogba satılık değil 👇

2021-08-22T07:06:40Z

Ole Gunnar Solskjaer, transfer dönemi kapandığında Paul Pogba'nın hala bir Manchester United oyuncusu olacağından emin.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı transfer dedikodularıyla anılıyor ancak menajeri, Pogba'nın satılmayacağı konusunda ısrar ediyor.

"Evet, Paul'un Eylül ayı geldiğinde burada olmasını bekliyorum"

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(C)Getty Images

Kocaelispor'a Serie A'dan takviye

2021-08-21T19:09:39Z

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Atalanta'dan Bryan Cabezas'ı bir yıllığına kiraladı.

Sol kanatta görev yapan Ekvadorlu oyuncu, geçen sezonu Emelec takımında geçirdi.

Arsenal İngiliz kaleciyi duyurdu

2021-08-20T17:42:49Z

Arsenal, Sheffield United forması giyen İngiliz kaleci Aaron Ramsdale'i kadrosuna kattığını açıkladı.

 

Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu

2021-08-20T17:38:03Z

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd, bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralandı. 

Boyd, geçtiğimiz sezonda kiralık olarak Sivasspor forması giymişti.

Tyler Boyd Beşiktaş
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Odegaard imzayı attı

2021-08-20T07:50:31Z

Premier Lig'e şok bir yenilgiyle başlayan Arsenal, Norveçli yıldızın transferini duyurdu.

Arsenal geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Martin Odegaard'ın transferini resmen duyurdu. İngiliz ekibi bu transfer için Norveçli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'e 30 milyon sterlin ödeyecek. 