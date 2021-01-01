CANLI | Son dakika transfer haberleri: Everton, Sergio Agüero için bekliyor

2014'te Polonyalı golcü için uğraşan Real Madrid, bu yaz yeniden şansını deneyecek.

Hafta başında Lewandowski'nin Bayern'den ayrılma olasılığı hakkında çıkan haberler, Real Madrid için yeni bir hamle başlattı.

İspanyol ekibi 2023'te Bayern ile sözleşmesini bitirecek 32 yaşındaki oyuncunun transferini piyasa fiyatından daha azını ödeyerek bitirmek istiyor.

Sky Sports'un haberine göre Real Madrid'in öncelikleri Mbappé ve Haaland olsa da Polonyalı golcü de listeye dahil oldu.

Real Madrid, daha önce üç ayrı transfer döneminde Lewandowski'i renklerine bağlamak istemiş, hatta 2014'te görüşmler anlaşma noktasına gelmişti.