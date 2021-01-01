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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Emre Belozoglu Fenerbahce
AA

Ronaldo 🔁 Real Madrid

2021-08-17T08:23:00Z

Barcelona'nın Aubameyang ısrarı 👇

2021-08-17T07:54:53Z

Emre Belözoğlu 🔁 Lazio

2021-08-17T07:52:09Z

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe’den ayrılan ve A Milli Takım teknik kadrosu için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Emre Belözoğlu, Lazio’da İtalyan teknik adam Maurizio Sarri’nin ekibine katılacak.

Fenerbahçe'den Wendell sürprizi 👇

2021-08-17T07:48:47Z

Fanatik'te yer alan habere göre; Caner Erkin'in yerine sol kanat arayan sarı lacivertliler aradığı ismi Almanya'da buldu.

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol bek Wendell ile ilgileniyor.

Doğan Alemdar Fransa yolcusu

2021-08-16T13:35:27Z

Ligue 1 ekibi Rennes, Kayserispor'u genç kalecisi Doğan Alemdar'a teklif yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fransız ekibi, Kayserispor'a 3.5 milyon euro ve bonusların üzerine sonraki satıştan da pay içeren bir teklif yaptı.

Haberde transferin sonuçlanmaya yakın olduğu belirtildi.

 

Doğan Alemdar, Kayserispor
AA

Beşiktaş'ta Boateng sesleri

2021-08-16T09:31:29Z

Akşam kaynaklı habere göreBeşiktaş defansa takviye yapmak için Bayern Münih'le sözleşmes isona eren Jerome Boateng ile görüşüyor.

Boateng'in yıllık maaşının 3-3.5 milyon euro bandında olacağı, 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

3 milyon euro imza parası isteyen oyuncunun bu talebinde de indirime gitmesi talep ediliyor.

 

Boateng
Getty

Beşiktaş ve Sassuolo arasında dev takas!

2021-08-16T08:40:29Z

Kaleye Mert Günok takviyesi yapan siyah-beyazlılar, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırabilir.

Akşam gazetesinin haberine göre siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nu isteyen Sassuolo ile bir takas transferi gerçekleştirdi.

Habere göre Beşiktaş, Kaan Ayhan + 2 milyon euro karşılığında transferi bitirdi.

 

Kaan Ayhan Turkey vs. Italy 06/11/21
Getty Images

Galatasaray'a Portekiz'den orta saha

2021-08-16T06:31:13Z

Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, rotayı Portekiz'e çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, A Spor'un haberine göre Portekiz'in Braga takımında forma giyen Al Musrati için girilşimler başladı.

Beşiktaş'ta hedef Denswil

2021-08-16T06:29:13Z

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bologna'dan Stefano Denswil'in transferini bitirmek istiyor.

28 yaşındaki Hollandalı stoper, 2019'da 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brügge'den Bologna'ya transfer olmuştu.

Stefano Denswil Bologna 12012019
Getty

Fenerbahçe'de Dembele sesleri

2021-08-16T06:27:19Z

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Dembele

Kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Lyon'dan Moussa Dembele ile ilgileniyor.

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertiler, Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho ile görüşerek transferi noktalamak isteyecek.

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(C)Getty Images

Ozan Tufan'a İngiltere'den talip

2021-08-16T06:25:35Z

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin milli yıldızına Ada'dan talip olduğunu açıkladı.

Dilmen'e göre Premier Lig'in yeni ekibi Watford, Ozan Tufan'la ilgileniyor.

Ozan Tufan Fenerbahce
Depo Photos