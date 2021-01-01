CANLI | Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Akşam kaynaklı habere göreBeşiktaş defansa takviye yapmak için Bayern Münih'le sözleşmes isona eren Jerome Boateng ile görüşüyor.

Boateng'in yıllık maaşının 3-3.5 milyon euro bandında olacağı, 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

3 milyon euro imza parası isteyen oyuncunun bu talebinde de indirime gitmesi talep ediliyor.