CANLI | Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş 🔁 Can Bozdoğan
Beşiktaş, Schalke 04'ten 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/IglhJsDfvo— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021
Ronaldo 🔁 Real Madrid
Ancelotti, Ronaldo'nun Real Madrid'e gelmesini istiyor. (El Chiringuito) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021
Ronaldo, Madrid'e döner mi? 🤔 pic.twitter.com/L5ed3rKqRa
Barcelona'nın Aubameyang ısrarı 👇
🔁 Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgilenen Barcelona, Arsenal'e takas için Philippe Coutinho'yu teklif etti.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 16, 2021
🔗 Sky Sports pic.twitter.com/hbisFNnmUf
Emre Belözoğlu 🔁 Lazio
Süper Lig'in en iyileri 👇👀
Süper Lig'de ilk haftanın en iyi 11'i 👇 [@OptaCan]— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021
Nasıl buldunuz? 🤔 pic.twitter.com/b9clNa8r5V
Fenerbahçe'den Wendell sürprizi 👇
Fanatik'te yer alan habere göre; Caner Erkin'in yerine sol kanat arayan sarı lacivertliler aradığı ismi Almanya'da buldu.
Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol bek Wendell ile ilgileniyor.
Doğan Alemdar Fransa yolcusu
Ligue 1 ekibi Rennes, Kayserispor'u genç kalecisi Doğan Alemdar'a teklif yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fransız ekibi, Kayserispor'a 3.5 milyon euro ve bonusların üzerine sonraki satıştan da pay içeren bir teklif yaptı.
Haberde transferin sonuçlanmaya yakın olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta Boateng sesleri
Akşam kaynaklı habere göreBeşiktaş defansa takviye yapmak için Bayern Münih'le sözleşmes isona eren Jerome Boateng ile görüşüyor.
Boateng'in yıllık maaşının 3-3.5 milyon euro bandında olacağı, 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
3 milyon euro imza parası isteyen oyuncunun bu talebinde de indirime gitmesi talep ediliyor.
Beşiktaş ve Sassuolo arasında dev takas!
Kaleye Mert Günok takviyesi yapan siyah-beyazlılar, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırabilir.
Akşam gazetesinin haberine göre siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nu isteyen Sassuolo ile bir takas transferi gerçekleştirdi.
Habere göre Beşiktaş, Kaan Ayhan + 2 milyon euro karşılığında transferi bitirdi.
Galatasaray'a Portekiz'den orta saha
Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, rotayı Portekiz'e çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, A Spor'un haberine göre Portekiz'in Braga takımında forma giyen Al Musrati için girilşimler başladı.
Beşiktaş'ta hedef Denswil
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bologna'dan Stefano Denswil'in transferini bitirmek istiyor.
28 yaşındaki Hollandalı stoper, 2019'da 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brügge'den Bologna'ya transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de Dembele sesleri
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Dembele
Kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Lyon'dan Moussa Dembele ile ilgileniyor.
Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertiler, Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho ile görüşerek transferi noktalamak isteyecek.
Ozan Tufan'a İngiltere'den talip
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin milli yıldızına Ada'dan talip olduğunu açıkladı.
Dilmen'e göre Premier Lig'in yeni ekibi Watford, Ozan Tufan'la ilgileniyor.