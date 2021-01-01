Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da
Trabzonspor'a genç sol bek
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, transfer penceresi kapanmadan önce sol bek pozisyonuna da ekleme yapmak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre bordo mavililer, Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Gürcü oyuncu Levan Kharabadze için düğmeye bastı.
Marcao'ya talip
Galatasaray'ın savunmacısı Marcao'ya Rusya'dan talip var. Fotomaç kaynaklı habere göre Krasnodar, Brezilyalı savunmacı için sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Haberde Rus ekibinin 8 milyon euro teklif ettiği ancak Galatasaray'ın 12 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'de iki isme talip var
RB Salzburg'dan Berisha'yı transfer ederek golcü sorununu çözen Fenerbahçe'nin iki oyuncusuna teklif yapıldı.
Fotomaç kaynaklı habere göre, Rusya'dan üç kulüp Miha Zajc ve Osayi Samuel için devreye girdi.
Ayrıca haberde Mert Hakan Yandaş'a da kiralama tekliflerinin geldiğini, bu konudaki son sözü Vitor Pereira'nın söyleyeceği belirtildi.
Miralem Pjanic Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiraladı. Oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine yetiştirmek için yoğun çaba sarf eden siyah-beyazlılar, gecenin ilerleyen saatlerinde transferi resmen duyurdu.
Beşiktaş, yıldız oyuncuya net 2.750.000 euro'luk yıllık ücret ödeneceğini belirtti.
🦅 Kartal'ın hedefi her zaman zirvedir! @Miralem_Pjanic #HedefBenmişim 🎯 pic.twitter.com/KQWzry2fV1— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2021
Galatasaray'ın orta sahadaki hedefleri belli oldu
Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak istiyor.
A Spor'un haberine göre savunma önündeki alternatiflerini arttırmayı hedefleyen sarı-kırmızıların üç alternatifi bulunuyor.
Milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray, Jean Michael Seri ve Aliou Dieng'i de takip ediyor.
Rossi'den veda mesajı
Fenerbahçe'ye transfer olan Rossi, eski kulübü Los Angeles FC'ye şu sözlerle veda etti:
"Bir birey ve bir profesyonel olarak LAFC için elimden gelen her şeyi yapmış olmanın mutluluğuyla hoşçakal diyorum. Kulüpte ve şehirde geçirdiği süreden keyif aldım, özellikle de taraftarlar harikaydı."
✍️🧵 I say goodbye to #LAFC with the calmness and happiness of having given my everything as a person and as a professional. I really enjoyed the Club, the city, and especially you, the fans. pic.twitter.com/wYhmG18rxn— LAFC (@LAFC) September 1, 2021
Barcelona, Dembele'ye yeni kontrat önerdi
Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ı kaybeden Barcelona, Dembele ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
RAC'ta yer alan habere göre; taraflar bu ay içinde görüşmeler için masaya oturacak.
Euro 2020'de sakatlanan Dembele henüz yeni sezonu açamadı.