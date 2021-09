Fenerbahçe'ye transfer olan Rossi, eski kulübü Los Angeles FC'ye şu sözlerle veda etti:

"Bir birey ve bir profesyonel olarak LAFC için elimden gelen her şeyi yapmış olmanın mutluluğuyla hoşçakal diyorum. Kulüpte ve şehirde geçirdiği süreden keyif aldım, özellikle de taraftarlar harikaydı."

✍️🧵 I say goodbye to #LAFC with the calmness and happiness of having given my everything as a person and as a professional. I really enjoyed the Club, the city, and especially you, the fans. pic.twitter.com/wYhmG18rxn