Fenerbahçe'ye transfer olan Rossi, eski kulübü Los Angeles FC'ye şu sözlerle veda etti:

"Bir birey ve bir profesyonel olarak LAFC için elimden gelen her şeyi yapmış olmanın mutluluğuyla hoşçakal diyorum. Kulüpte ve şehirde geçirdiği süreden keyif aldım, özellikle de taraftarlar harikaydı."