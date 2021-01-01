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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Edin Dzeko, Kartal'a; David Luiz, Kanarya'ya

Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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edin dzeko david luiz
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Cengiz Ünder'in aklı Avrupa'da 🧠

2021-06-05T12:45:55Z

Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder'in adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu.

Ancak oyuncunun menajeri açıklama yaparak Cengiz Ünder'in Avrupa'da oynamak istediğini söyledi.

DHA'ya konuşan menajer Mirsad Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk." dedi.

"Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor."

"Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı."

Cengiz Under
GettyImages

🔁 Fenerbahçe, David Luiz'in peşinde

2021-06-05T12:25:38Z

Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal ile sözleşme uzatmama kararı alan David Luiz için harekete geçti.

34 yaşındaki stoper, eski takım arkadaşı Mesut Özil ile İstanbul'da yeniden bir araya gelebilir.

David Luiz con el trofeo de confederaciones
Imagen: Getty

👀 Kartal'ın gözü Dzeko'da

2021-06-05T12:20:44Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Edin Dzeko'nun menajeriyle temasa geçti ve Roma'nın da Boşnak golcü için kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Dzeko için 2.5 milyon euro maaş artı bonusları gözden çıkardı.

Edin Dzeko Roma
Getty Images