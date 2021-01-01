CANLI | Son dakika transfer haberleri: Dzeko Inter ile imzaladı

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın boşluğunu dünyaca ünlü bir isimle doldurabilir.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş iki yıl için maaş, bonuslar ve imza parası da dahil olmak üzere 7 milyon euro isteyen Diego Costa'ya 6 milyon euro teklif etti. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Brezilyalı olmasına rağmen İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen Costa son olarak geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması giymiş ve yedi maçta iki gol atmıştı.