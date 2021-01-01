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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Diego Costa Beşiktaş'a yakın

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Diego Costa Besiktas
Getty/Goal

Diego Costa ile fark kapanıyor

2021-08-10T06:44:06Z

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın boşluğunu dünyaca ünlü bir isimle doldurabilir.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş iki yıl için maaş, bonuslar ve imza parası da dahil olmak üzere 7 milyon euro isteyen Diego Costa'ya 6 milyon euro teklif etti. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Brezilyalı olmasına rağmen İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen Costa son olarak geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması giymiş ve yedi maçta iki gol atmıştı.

Diego Costa Atletico Madrid 2020
Getty

Beşiktaş'a Chelsea'den forvet

2021-08-09T21:07:44Z

Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için temaslara başladı (TRT Spor).

Geçen sezon kiralık olarak Crystal Palace forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 18 maçta 2 gol, 2 asistle oynamıştı.

Michy Batshuayi Chelsea 2019-20
Getty Images

Galatasaray, Victor Nelsson'la anlaştı

2021-08-09T20:20:22Z

NTV Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı ekip Danimarkalı stoperle beş yıllık anlaşma imzalayacak.

Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek. 22 yaşındaki oyuncu ise yılda 1,5 milyon euro kazanacak.

Willock Newcastle'da

2021-08-09T09:08:31Z

BBC Sport'un haberine göre Newcastle, geride bıraktığımız sezonda Arsenal'dan kiraladığı Joe Willock'u tekrar kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Newcastle, 20 milyon pound'un üzerinde bir değer karşılığında transferi noktalamak istiyor.

Joe Willock Newcastle 2020-21
Getty Images

Inter, Manchester United'ın yıldızını istiyor

2021-08-09T07:08:50Z

Lukaku'nun Chelsea'ye transfer olmasıyla birlikte Inter de alternatif arayışlarına başladı.

The Sun kaynaklı habere göre İtalyan ekibi, Manchester United'da gözden düşen Anthony Martial'i kadrosuna katmak istiyor.

martial
(C)Getty Images

Arsenal'in hedefi Vlahovic

2021-08-09T07:04:14Z

Fiorentina'nın genç golcüsü Vlahovic'in talipleri artmaya devam ediyor.

Di Marzio'nun haberine göre Arsenal, Tammy Abraham'ı kadrosuna katamazsa Vlahovic için devreye girecek.

Dusan Vlahovic Fiorentina 2020-21
Getty

Galatasaray genç hücumcuların peşinde

2021-08-09T07:01:35Z

Kadrosuna kattığı genç oyuncularla gündem olan Galatasaray, hücum hattında da revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Fotomaç kaynaklı habere göre sarı-kırmızılılar, Derby County'den Kamil Jozwiak ve Rijeka'dan Robert Muric ile ilgileniyor.

Haberde, Rijeka ile 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Robert Muric için kulübünün 1.5 milyon euro istediği belirtiliyor.

Beşiktaş için Nainggolan iddiası

2021-08-09T06:56:16Z

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Radja Nainggolan'ı transfer etmek için yıldız oyuncunun menajeri ile irtibata geçti.

Ancak haberde Belçikalı yıldızın yoluna Cagliari'de devam etmek istediğine de yer verildi.

 

Radja Nainggolan Cagliari 2020-2021
Getty Images

Fenerbahçe'nin rakibi Mourinho

2021-08-09T06:53:49Z

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde eski Trabzonsporlu Sörtloth da var.

Ancak Mourinho da Dzeko'nun Inter'e transfer olma ihtimali üzerine Norveçli golcüyü Roma'ya transfer etmek istiyor.

Sörtloth için yüksek bir bonservis bedeli talep eden RB Leipzig'in kararı ilerleyen günlerde netleşecek. (Sabah)

GERMANY ONLY: ALEXANDER SÖRLOTH LEIPZIG
imago images / Picture Point LE

Fenerbahçe için Bakambu iddiası

2021-08-09T06:51:01Z

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Cedric Bakambu ile ilgileniyor.

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kalmasını değerlendirmek istiyor. Oyuncu da Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.

ONLY GERMANY Cedric Bakambu
Getty Images

Beşiktaş Mert Günok transferinde aşama kaydetti

2021-08-08T13:21:30Z

Siyah beyazlılar İstanbul Başakşehir'e tecrübeli kaleci için son teklifini iletti.

Bonservis bedelini 1.5 milyon euroya indiren İstanbul Başakşehir'e 1.2 milyon euro ve bonuslarla toplam 1.4 milyon euro öneren Beşiktaş yönetimi cevap bekliyor. İki kulübün anlaşması durumunda, Beşiktaş Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray', genç stoperin peşinde

2021-08-07T15:49:04Z

Sports Digitale kaynaklı habere göre Galatasaray, Kopenhag’ta forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson’u transfer etti.

Sarı-kırmızlılar, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ödeme planı ise 4 yıla yayılacak.

Victor Nelsson Denmark

Lukaku 🔁 Chelsea

2021-08-07T13:47:04Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Romelu Lukaku'nun transferini birkaç gün içinde bitirmeyi umuyor.

İngiliz ekibi, ​Inter ile 115 milyon euro'da mutabakata vardı.

Mert Günok pazarlığı sürüyor 👇

2021-08-07T12:22:21Z

Rachid Ghezzal'da mutlu son 👇

2021-08-07T11:27:53Z

NTVSpor'un haberine göre;  Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Kartal, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Caner Erkin için harekete geçti 👇

2021-08-07T09:29:38Z

Messi, PSG'ye transfer olmak istiyor 👇

2021-08-07T06:51:38Z

RMC Sport'un haberine göre; Arjantinli yıldız, Ligue 1'e transfer olmaya evet dedi.

Lionel Messi, PSG'ye kulübe katılmaya hazır olduğunu iletti.

Fransız ekibi, Messi ile bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme hazırlıyor.