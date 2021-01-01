CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe'de yönetim 4 kriteri belirledi

Alanya ile kontratını yenilemeyen Salih Uçan'ın çok sayıda teklif aldığı ancak Beşiktaş'ın bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.

Geride bıraktığımız 30 haftanın 28'inde forma giyen ve Çağdaş Atan'ın en fazla forma verdiği isimlerden biri olan Salih'i takımda tutmak için iyileştirilmiş bir teklif sunan Alanya oyuncusunu takımda tutmak istese de henüz olumlu bir cevap alamadı. İki sezonda 67 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek teklifleri değerlendirip, Alanya yönetimine buna göre cevap vermesi bekleniyor.

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen ancak çok genç yaşta geldiği sarı-lacivertli takımda düzenli oynama imkanı bulamayan Salih için bu defa İstanbul'un diğer büyükleri Beşiktaş ve Galatasaray da devreye girdi. Sergen Yalçın'ın kadroya katılmasını istediği oyuncu için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu tahmin ediliyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor da Salih için gelişen süreci yakından takip ediyor.