Beşiktaş, Junior Fernandes'le anlaşmak üzere
Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın ardından Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren bir diğer oyuncu Junior Fernandes ile de anlaşmak üzere.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Haberde mali konularda anlaşmanın sağlandığı ve ufak detayların da netleşmesinin ardından imzaların atılabileceği kaydedildi.
Ronaldo, PSG'ye gitmek istemiş!
France Football'un haberine göre Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, 2020 yazında takımdan ayrılarak PSG'ye gitmek istiyordu ancak dünya genelinde patlak veren salgın bu transferin önünü tıkadı.
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Dev takas planı!
Beşiktaş, Teknik Direkör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın transferi için harekete geçti.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Fenerbahçe, bu istek doğrultusunda oyuncunun Adem Ljajic ile takasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili olarak iki kulübün başkanları Ali Koç ile Ahmet Nur Çebi, ilerleyen günlerde bir araya gelecek.
Galatasaray'ın Lemina kararı...
Galatasaray, geçen sezon Southampton'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı yeniden kiralamama kararı aldı.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Fatih Terim ve ekibi, oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle orta alanda daha istikrarlı bir alternatif arayışına girdi.
Haberde Lemina'nın menajerlerinin ise Beşiktaş ile temasa geçtiği de öne sürüldü.
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Trabzonspor'dan Elneny hamlesi
Trabzonspor, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Arsenal'in başarılı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Beşiktaş'ın da kadrosunda tutmak istediği 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor da devreye girdi. Yeni sezonda yoluna Eddie Newton yönetiminde devam edecek olan bordo mavili ekip, hem oyuncuya hem de kulübü Arsenal'e teklifini sundu.
Beşiktaş'ta Ömer Ali Şahiner sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direkör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner'i gündemine aldı.
NTV Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Konyaspor'a takas önermeyi planlıyor.