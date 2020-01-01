, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 'in başarılı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Beşiktaş'ın da kadrosunda tutmak istediği 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor da devreye girdi. Yeni sezonda yoluna Eddie Newton yönetiminde devam edecek olan bordo mavili ekip, hem oyuncuya hem de kulübü Arsenal'e teklifini sundu.

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