Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'yu transfer etti
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Zeki Yavru'yu transfer etti.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Lionel Messi'ye 700 milyon euro
İngiliz gazeteci Duncan Castles’a göre Lionel Messi, başta Manchester City ve New York City FC olmak üzere birçok kulübün sahibi olan City Football Group ile beş yıllığına anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya göre Lionel Messi ilk üç sezonunda Manchester City forması giyecek, daha sonra New York City’ye giderek son iki sezonunu burada tamamlayacak.
Messi, Barcelona ile yollarını ayırabilmesi halinde bu anlaşmadan 700 milyon euro kazanacak.
Everton'dan Gordon'a 5 yıllık sözleşme
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, genç futbolcu Anthony Gordon ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Everton Kulübü, 19 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Gordon ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Altyapısından yetiştiği Everton'da ilk resmi maçına Aralık 2017'de 16 yaşındayken çıkan Gordon, Premier Lig'de geçen sezon 11 karşılaşmada forma giymişti.
Beşiktaş, Santon'u kiralıyor
Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona yakın... TRT Spor'un haberine göre Siyah Beyazlılar, Roma ile futbolcunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş bu transfer için kiralama bedeli ödemeyecek. Santon'un maaşının bir kısmını da Roma'nın karşılaşması bekleniyor.
Kepa, Chelsea'de kalmak istiyor
Gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde bulunan İspanyol kaleci, forma için savaşacak.
Transfer döneminin yıldız ekiplerinden Chelsea, geçtiğimiz sezon yaptığı hatalar nedeniyle bekleneni veremeyen Kepa'nın yerine yeni bir kaleci almak istiyor.
Telegraph'ın haberine göre 25 yaşındaki İspanyol file bekçisi, takıma yeni bir kaleci gelse bile Chelsea'de kalıp forma için savaşmaya karar verdi.
Kepa'nın takımdan gönderilmesini isteyen Frank Lampard'ın listesinin ilk sırasında Rennes'nin 28 yaşındaki Senegalli kalecisi Edouard Mendy bulunuyor.
Udinese'den Dorukhan Toköz atağı
Serie A ekibi, 24 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Udinese, Avrupa'dan birçok talibi bulunan Rodrigo De Paul'ün yerini dolduracak ismi Beşiktaş'ta buldu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın edindiği bilgilere göre İtalyan ekip, Dorukhan Toköz'ün bonservisini almak istiyor.
Kulüp yetkilileri Gino Pozzo ve Pierpaolo Marino, yoğun bir şekilde ilgilendikleri 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.
PSG Brozovic'i istiyor.
Le 10 Sport'a göre Paris Saint-Germain, Inter orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'i transfer etmek istiyor.
Brozovic ile ilgilenen takımlar arasında Bayern Münih de bulunuyor. Ancak Alman ekibi bu transferi finanse etmek için birkaç oyuncu satmayı göze almalı.
PSG'nin Hırvat oyuncu ile ciddi bir şekilde ilgilenme sebebi ise sakatlığı bulunan Marco Verratti'den tam olarak verim alınanamaması.
Conte'nin gözü 3 Chelsea oyuncusunda
Antonio Conte, eski öğrencilerinden 3'ünü istiyor.
Inter'in birinci hedefi Chelsea'den N'Golo Kante. Londra ekibinin Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell ve Kai Havertz transferleri sonrası kasaya Kante'nin satışından 80 milyon sterlin koymak istiyor.
Chelsea'yi 2016-17 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Conte, Inter'e ayrıca Emerson Palmieri ve Olivier Giroud'yu transfer hedefi olarak belirledi.
Brahim Diaz Milan'a kiralanıyor
Sky Sport muhabiri Matteo Moretto'ya göre Brahim Diaz, 1 yıllığına AC Milan'a kiralanacak.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ocak 2019'da Manchester City'den Real Madrid'e transfer olmuştu.
Diaz, İspanyol devinde geçirdiği 1,5 sezonda 21 kez forma giydi.
Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
Transferde önceliği forvet ve sağ bek bölgelerine veren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Kulübe haber göndererek bonservis sorununu çözüp gelebileceğini bildiren Aboubakar’ı gündemine alan siyah-beyazlılar bu futbolcuyla hemen hemen her konuda anlaşma sağladı.
Aboubakar ile ciddi bir sıkıntısı olmayan Beşiktaş, sadece oyuncunun menajeri ve Porto ile yaşadığı ufak tefek pürüzleri çözmeye çalışıyor.
Rakitic yeniden Sevilla’da
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Barcelona’dan eski futbolcusu Ivan Rakitic’i kadrosuna kattı.
Goal’ün edindiği bilgiye göre Rakitic, Sevilla ile bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalayacak.
Sevilla da bu futbolcu için Katalan ekibine oldukça düşük bir bonservis bedeli ödeyecek.
Montero, İstanbul'a geldi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Francisco Montero, İstanbul'a geldi.
Montero'nun 1 Eylül Salı günü öğlen saatlerinde sağlık kontrollerinden geçerek siyah beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Deportivo ile La Liga 2’de 30 maça çıkan ve Kral Kupası’nda da bir maçta görev yapan 21 yaşındaki stoper 1 asist yaptı.
Josef, Al Ahli'den ayrıldı
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile yollarını ayırdı.
Tecrübeli oyuncunun Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki Josef 2018 yazında Fenerbahçe'den Al Ahli'ye 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Bu takımda oynadığı 2 sezonda 39 maçta görev yapan Josef rakip ağları 1 kez havalandırdı.
Türkiye temsilcisi olduğumuz Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.— Deniz Saritac (@mdenizsaritac) August 31, 2020
Ogün Erdem - Deniz Sarıtaç
Victor Ruiz, La Liga'ya döndü
Siyah Beyazlılar’ın geçtiğimiz sezonun başında Villarreal’den 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Victor Ruiz, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 15 Temmuz’da sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip Türkiye’den ayrılmıştı.
31 yaşındaki İspanyol stoper, ülkesinin takımlarından Real Betis’le sözleşme imzaladı.
Victor Ruiz geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 23 maçta görev almıştı.
Mame Diouf, Hatayspor'da!
Mame Diouf, Hatayspor'da!
Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor ses getiren bir transfere imza attı. Güney ekibi, Stoke City ile sözleşmesi sona eren Mame Diouf ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrafor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan 6 sezonda 158 maçta Stoke City forması giyen Diouf rakip ağları 26 kez havalandırma başarısı gösterdi.
Yuto Nagatomo, Olympique Marseille'de
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Yuto Nagatomo artık Fransa'da forma giyecek.
Ligue 1 ekibi Olympique Marseille, 33 yaşındaki Japon sol beki renklerine bağladığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 21 resmi maça çıkan Nagatomo, rakip ağları 1 kez sarsmıştı.
𝗢𝗠 𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿 🎁— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020
➡️ Booster 𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 found ✅
➡️ 𝗨𝗻𝗯𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 done ✅
➡️ 𝗦𝗵𝗶𝗻𝘆 cards won ✨
➡️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 @YutoNagatomo5 👋#DroitAuBut pic.twitter.com/55vNuTn9Kc
Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Arsenal'dan ayrılması gündemde olan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.
Al Nassr kulübü yetkilileri, Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil için devreye girdiği öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre Al Nassr, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için yıllık 20 milyon dolar önerdi.
Mesut’un ekibiyle temasa geçtiği belirtilen Al Nassr yöneticilerinin transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde olduğu ifade edildi.
Rakitic adım adım Sevilla'ya
Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ivan Rakitic, eski kulübü Sevilla'ya dönüyor.
Katalan ekibi ile 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic, eski kulübüne dönüyor.
Marca'nın haberine göre Hırvat futbolcu, Endülüs ekibinde sağlık kontrollerinden geçecek.
Rakitic, 2014 yılında Sevilla'dan 18 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.
Suarez'in yerine Jesus
Barcelona, takımdan gönderilmesi gündemde olan Luis Suarez'in yerini Gabriel Jesus ile doldurmak istiyor.
Katalan ekibi, 2021'de sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Uruguaylı golcü Luis Suarez'in alternatifini buldu.
Team Talk'ın haberine göre Barcelona, Manchester City'nin Brezilyalı futbolcusu Gabriel Jesus'u renklerine bağlayarak Suarez'in boşluğunu doldurmak istiyor.
23 yaşındaki genç santrfor, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 14 gol atıp 8 asist yaptı.
Immobile, Lazio ile sözleşme uzattı
2020 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Ciro Immobile, Lazio'daki sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.
Serie A ekibi, 30 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
2016'dan beri Lazio'da oynayan deneyimli futbolcu, 10 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer edilmişti. Immobile, geçtiğimiz sezon Serie A'da 37 maçta 36 gol kaydetti.
Claudio Bravo Real Betis'te
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu renklerine bağladı.
Real Betis Kulübü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Kariyerine ülkesinin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu.
Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda 61 resmi maça çıkmıştı.
Fenerbahçe'ye Zahavi şoku
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İsrailli golcü Eran Zahavi için flaş bir gelişme yaşandı.
İsrail basınında yer alan habere göre; Maccabi Tel Aviv eski oyuncusu Zahavi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Maccabi'nin 33 yaşındaki oyuncuya İsrail'e dönmesi için yakın zamanda cazip bir teklif sunacağı belirtildi.
Yıldız golcünün, kariyerinin son yıllarını ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Kerem Atakan Kesgin, Demir Grup Sivasspor'da
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, geçen sezon Göztepe forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.
Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül Cuma günü Andorra 21 Yaş Altı Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem Atakan, imzanın ardından kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.
Tokat'ta dünyaya gelen 19 yaşındaki oyuncu, futbola Bucaspor altyapısında başladı, 2018 yılında ise Göztepe'ye transfer oldu.
Henrique Dalbert Başakşehir yolunda
Sezon bitimiyle sözleşmesi sona eren Clichy ile yollarını ayıran Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmişti. Turuncu-lacivertliler bir sol beki daha gündemine aldı.
Sportitalia ve Gazzetta dello Sport'tan Alfredo Pedulla'ya göre; Brezilyalı sol bek satın alma opsiyonu ile Başakşehir'e kiralanabilir.
Geçtimiz sezon Fiorentina forması giyen Dalbert, Inter'e geri döndü. 2017'de Nice'ten 21 milyon euro'ya transfer edilen Dalbert, Milano kulübünde forma şansı bulamıyor.
Haberde Dalbert'in 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında Başakşehir'e imza atacağı da bildirildi.
Van de Beek, Man United'a çok yakın
Manchester United, bir süredir peşinde olduğu Ajax'ın başarılı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i kadrosuna katmak üzere.
ESPN'in haberine göre Barcelona ve Real Madrid ile de adı anılan Van de Beek, kararını Manchester United'dan yana verdi.
23 yaşındaki oyuncu Ajax'ın Cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda yer almamıştı.
Matt Doherty resmen Tottenham'da
Tottenham, Wolverhampton forması giyen bek oyuncusu Matt Doherty'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Tottenham, Doherty için Wolverhampton'a 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2020
Deniz Türüç'e Galatasaray kancası
Galatasaray'ın Fenrbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü gündemine aldığı konuşuluyor.
Sabah'ın haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yetkililer, oyuncuya bonservisini almasını söyledi.
27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, Sangare ve Gökhan Töre'nin peşinde
Beşiktaş, Nazım Sangare ve eski futbolcusu Gökhan Töre'yi gündemine aldı.
Fanatik gazetesinden Gökmen Özcan'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Töre'nin yanı sıra Beşiktaş'ın Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'yi de kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Edin Visca için dev takas teklifi!
Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı yeniden alevlendi.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kulüp, başarılı kanat oyuncusunun transferi için Başakşehir'e Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü takasta önerdi.
Haberde Başakşehir yönetiminin bu teklif karşısında kararsız kaldığı da kaydedildi.
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Peru Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzalamıştır." denildi.
Erzurumspor, Petrus Boumal'i transfer etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal'i kadrosuna aldı.
Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, "Petrus Boumal, Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Marcao’ya Premier Lig’den talip çıktı
A Spor’un haberine göre Newcastle United, Marcao için Galatasaray ile görüşüyor.
Sarı Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için 15 milyon euro’dan fazla bonservis bedeli talep ediyor.
Kulüpler arasındaki pazarlıkların olumlu şekilde devam ettiği iddia edildi.
Öte yandan Marcao da Newcastle United’ı Instagram’dan takibe aldı.
Adanaspor, Ozan Papaker'i transfer etti
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, forvet Ozan Papaker'i kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezon Pendikspor forması giyen 24 yaşındaki Ozan Papaker'in transfer edildiği belirtildi.
Leeds United, Alman stoper Robin Koch'u transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Almanya'nın Freiburg takımından savunma oyuncusu Robin Koch'u kadrosuna kattı.
Leeds United Kulübü, 24 yaşındaki Alman stoper Koch ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Leeds United'ın transfer için bonuslarla birlikte 13 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Kariyerine Eintracht Trier'de başlayan Koch, Kaiserslautern'de oynadıktan sonra 2017'de Freiburg'a transfer olmuştu. Alman milli futbolcu Koch, Freiburg formasıyla 3 sezonda 87 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.
BB Erzurumspor’dan savunmaya takviye
Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor, Kamerunlu stoper Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattığını duyurdu.
BB Erzurumspor, son olarak Fransız kulübü Sochaux’de forma giyen 30 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
Adolphe Teikeu#Erzurumspor’umuzda!— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) August 29, 2020
Camiamıza hayırlı olsun! 🧿 🤜🤛 pic.twitter.com/v9VCjEEXY8
Allan, Everton yolunda
Sky Sport’un haberine göre Everton, Allan’ın transferi konusunda Napoli ile anlaşmaya vardı.
Everton bu transfer için 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel bonuslarla birlikte 28 milyon euro’ya yükselebilecek.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, daha önce Allan ile Napoli’de birlikte çalışmıştı.
Chelsea, Donnarumma için Kepa’yı önerdi
Beşiktaş, 3 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcuları Ahmet Gülay, Kerem Kalafat ve Abdullah Aydın'ı kiraladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme yenilenen, transfer edilen ve kiralanan genç oyuncular hakkında şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır. Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor’a; Kerem Kalafat, Giresunspor’a; Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur."
Eran Zahavi kulübüne veda etti
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi'de yeni bir gelişme yaşandı.
TRTSpor'un haberine göre, Zahavi kulübü Guangzhou R&F ile vedalaştı.
İstanbul'a gelmek konusunda çekincileri bulunan İsrailli yıldızın, Roberto Carlos ile yakın arkadaşlığının olduğu ve Brezilyalı efsanenin Zahavi'ye İstanbul'u anlattığı kaydedildi.
Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti
16 yıl aradan sonra Premier Lig'e dönen Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, 29 yaşındaki Rodrigo ile dört yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz ekibinin kasasından transfer için 29 milyon avro çıktığı basına yansıdı.
Futbola Celta Vigo altyapısında başlayan Rodrigo, Valencia'nın yanı sıra Benfica ve Bolton Wanderers takımlarında forma giydi.
Valencia'da 2014 yılından bu yana çıktığı 220 maçta 59 gol atan İspanyol forvet, milli takımda 22 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı.
Barcelona Messi'ye karşı sertleşiyor
Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrılma yollarını arayan Lionel Messi'nin isteğine yönetimden set geldi.
El Periodico'ya göre Barça, Messi ile sadece yeni sözleşme için görüşme kararı aldı.
Arjantinli yıldızı bedelsiz olarak bırakmak istemeyen yönetim, 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmayacak.
Giuliano Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Al Nassr ile yollarını ayırmaya çalışan Giuliano de Paula, yeni rotasını Fenerbahçe'ye çevirmek istiyor.
TRTSpor'un özel haberine göre Giuliano de Paula, menajeri tarafından Fenerbahçe’ye önerildi.
Suudi Arabistan ekibi ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye çok yaklaşan Brezilyalı oyuncu sarı-lacivertlilere gelirse bedelsiz olarak imza atacak.
Giuliano'nun menajeri ile Başkan Ali Koç birkaç gün önce İstanbul’da özel bir görüşme yaptı.
Badou Ndiaye bonservisiyle geliyor
Badou Ndiaye transferini tamamlamak için gün sayan siyah- beyazlılar, Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçerken Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı.
İngiliz ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş ise 1 milyon Euro teklif etti. Kulüplerin anlaşması halinde 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. (Fotomaç)
Aslan'ın gözü Halil Akbunar'da
Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları içerisinde Göztepeli Halil Akbunar'ı kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
TRTSpor'un haberine göre; Halil Akbunar'ın transferi için ilk görüşmeleri Fatih Terim ile Mehmet Sepil gerçekleştirdi. Aslan'ın Halil Akbunar isteği karşılığında Göztepe'nin de Martin Linnes'i istediği belirtildi.
Tisserand Fenerbahçeli olmaya hazır
Fenerbahçe’ye Marcel Tisserand’dan müjdeli haber gelmesi yakın.
Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Wolfsburg bu bölgeye Sochaux’den Maxence Lacroix’yi kadrosuna katarken Tisserand'ın da önü açılmış oldu.
Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon euro bonservis üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul’da alacak. (Fanatik)
Beşiktaş, Adama Soumaoro için devrede
Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu imza aşamasına getiren Siyah Beyazlılar transferde hız kesmiyor.
TRT Spor'un haberine göre Kara Kartal, Adama Soumaoro için kulübü Lille ile görüşmelere başladı.
28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giymişti.
Milan, Brahim Diaz'ı kiraladı
Serie A ekibi Milan, Brahim Diaz’ın kiralık transferi konusunda Real Madrid ile anlaşmaya vardı.
21 yaşındaki forvet yeni sezonda Milan forması giyecek. Kulüpler arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Yeni Malatyaspor'un kalesi Herrera'ya emanet
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen ve Malatya ekibiyle prensip anlaşmasına varan tecrübeli file bekçisi, kente geldi.
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki kaleci, daha sonra Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.
Herrera ile imzalanan sözleşmenin 1 yıllık olduğu bildirildi.
Premier Lig kulüpleri, Higuain’in peşinde
Juventus’un yollarını ayıracağını duyurduğu Gonzalo Higuain için Premier Lig ekipleri sıraya girdi.
Corriere dello Sport’un haberine göre Fulham, Aston Villa, West Ham United ve Newcastle United, Arjantinli futbolcu için teklif yapacak.
Francisco Montero, Beşiktaş'ta
beIN SPORTS'un haberine göre transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunmasını Francisco Montero ile güçlendirdi.
İstanbul ekibinin, İspanyol stoperin kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın Montero transferini önümüzdeki günlerde resmiyete dökmesi bekleniyor.
Enner Valencia, imzayı attı
Ailemize hoş geldin Enner Valencia! ⚡ pic.twitter.com/rCXtqfbNjN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 28, 2020
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı
Beşiktaş Kulübü, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i transfer etti.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.
Altay'dan 3 transfer birden
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Ziya Alkurt, Rıdvan Şimşek ve Timur Temeltaş'ı kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'dan Ziya Alkurt'la 2, İstanbulspor'dan Rıdvan Şimşek ve Ümraniyespor'dan Timur Temeltaş'la birer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Konyaspor, Samuel Eduok'u transfer etti
Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Hajduk Split’te forma giyen Samuel Eduok'u kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Samuel Eduok ile bir sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Samuel Eduok katıldı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinde forma giydi."
Zajc, Fortuna Sittard yolunda
Acun Ilıcalı'nın yeni satın aldığı Fortuna Sittard, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi.
TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe'de bu sene forma şansı azalan Miha Zajc'ı Hollanda ekibi istiyor.
Fortuna Sittard'ın bu transfer için girişimlere başladığı kaydedildi.
Monaco, Caio Henrique'yi transfer etti
Ligue 1 ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.
Beşiktaş'ta Karsdorp sesleri
Sağ bek için takviye arayışında olan Beşiktaş, Roma forması giyen Rick Karsdorp'u gündemine aldı.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Roma ile masaya oturacak.
Linnes - Dorukhan takası!
Galatasaray, Martin Linnes ile ilgilenen Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü takasta istemeyi planlıyor.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, bu takas için bir miktar para vermeyi de göze aldı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.