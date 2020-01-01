CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Yılın takası: Diagne - İrfan Can

Wolverhampton, Nelson Semedo'yu transfer etti
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Barcelona forması giyen Portekizli oyuncu Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nelson Semedo'nun bonservisi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli milli oyuncu ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Kulübe verdiği katkılar nedeniyle 26 yaşındaki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlayan Barcelona ise oyuncunun bonservisi için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini ve sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi halinde 10 milyon euro daha ek ödeme yapılacağını duyurdu.
Luis Suarez adım adım Atletico Madrid'e
Goal'ün edindiği bilgilere göre Atletico Madrid temsilcileriyle Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu arasında yürütülen transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedildi ve taraflar el sıkıştı.
33 yaşındaki golcünün Barcelona'daki kontratının son yılı feshedilecek. Suarez yeni takımı Atletico Madrid'le iki yıllık sözleşme imzalayacak. Uruguaylı yıldız senelik 9 milyon euro'ya ek olarak performansa dayalı bonuslar da kazanacak.
Barcelona sağ beke Dest'i alıyor
Barcelona aradığı sağ beki Hollanda'da buldu. Katalan devi, Sergino Dest'in transferi için Ajax ile el sıkıştı.
ABD'li sağ bek oyuncusu yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bedel karşılığında Barcelona'ya transfer olacak.
Ronald Koeman yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren ve Nelson Semedo'yu Wolverhampton'a gönderen Barcelona, Luis Suarez'i de Atletico Madrid'e yollamaya hazırlanıyor. (Esport3)
Yılın takası: Diagne - İrfan Can
Süper Lig'de yılın takası için Galatasaray ve Başakşehir yönetimleri pazarlık masasına oturdu. Son şampiyon, Mbaye Diagne'nin durumunu sormak için Galatasaray Yönetimi'ne başvurdu. Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir karşı atakla, "İrfan Can'ı verirseniz, Diagne'yi alabilirsiniz" cevabını iletti.
Başakşehir cephesi, düşünmek için süre isterken, takas teklifine Ryan Babel'in de eklenmesi seçeneği gündeme geldi.
Göksel Gümüşdağ ile Abdurrahim Albayrak'ın bir görüşme daha yapması bekleniyor. (Fanatik)
Başakşehir'den Aboubakar hamlesi
Porto’dan ayrılacağına dair uzun süredir haberler çıkan ve yeniden Beşiktaş’a döneceği konuşulan Aboubakar için Başakşehir devreye girdi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda Aboubakar’la temasa geçen Başakşehir’in oyuncu ve menajeriyle her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Demba Ba’nın yerine mutlaka takımı sırtlayacak bir takviye yapmak isteyen Başakşehir, küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından sessiz sedasız yürttüğü transfer operasyonunu resmiyete dökmeye hazırlanıyor. (Fanatik)
Uğurcan Çakır’a dev teklif
Edouard Mendy’yi Chelsea’ye satan Rennes, kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet etmek istiyor.
Fanatik’in haberine göre daha önce Trabzonspor’a 15 milyon euro öneren Fransız kulübü olumlu yanıt alamayınca teklifini 17 milyon euro’ya yükseltti.
Cavani transferinde Atletico’ya rakip
Atletico Madrid’in kadrosuna katmak istediği Edinson Cavani’ye sürpriz bir talip çıktı.
Globo Esporte’nin haberine göre Brezilya kulübü Gremio, Uruguaylı golcüyle teklif götürdü.
Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile yollarını ayırabilir
TRT Spor'un haberine göre Sarı Lacivertliler, bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues ile yollarını ayırmak istiyor.
Yunan kulübü Olympiakos'un Garry Rodrigues için Fenerbahçe ile iletişime geçtiği ve futbolcunun transferi konusunda el sıkıştığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in Olympiakos'un teklifini kabul etmesi halinde futbolcunun kiralık sözleşmesini feshederek bu transferin önünü açacak.
Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'dan satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.
Konyaspor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Yeşil-beyazlı kulüp, Artem Kravets, Oğuz Kagan Güçtekin ve Erten Ersu'yu renklerine bağladı.Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets, Oğuz Kagan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets's renklerine bağladı.
Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü Adnan Erkan'ın katıldığı imza töreninde deneyimli santraforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Santrafor Kravets'in 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. Öte yandan 21 yaşındaki orta saha Oğuz Kagan Güçtekin ile 1, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Leeds United, Llorente’yi kadrosuna katıyor
Premier Lig’in yeni ekibi Leeds United, Real Sociedad’dan Diego Llorente’yi transfer ediyor.
Goal’ün edindiği bilgiye göre taraflar 25 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına vardı.
Alex Telles’in alternatifi Nicolas Tagliafico
Eski Galatasaraylı Alex Telles’i kadrosuna katmak için kulübü Porto ile görüşmeler yapan Manchester United, bu futbolcunun alternatifini buldu.
The Sun’ın haberine göre İngiliz ekibi, Alex Telles transferinde mutlu sona ulaşamazsa Ajax’tan Nicolas Tagliafico’yu isteyecek.
Alexander Sörloth resmen RB Leipzig'de
Sörloth sağlık kontrolünden geçiyor
Johannes Morland'dan haberine göre Alexander Sörloth dün iptal olan sağlık kontrolünden bugün geçecek.
Norveçli yıldızın sağlık kontrolünün ardından Leipzig ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
BREAKING! Her er Alexander Sørloth på veg ut fra hotellet og inn i ventende bil fra RB Leipzig; nå står medisinsk sjekk på programmet. @DHZpod pic.twitter.com/X6GmEFtlBu— Johannes Morland (@JohannesMorland) September 22, 2020
Suarez'den sonra sıra Cavani'de
L'Equipe'de yer alan habere göre Atletico Madrid, Luis Suarez transferinden sonra bir başka Uruguaylı yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Simeone, PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi de kadrosuna katarak yeni sezonda hücum hattını iki Uruguaylı yıldızdan oluşturmak istiyor.
Morata sağlık kontrolünden geçmek için Torino'ya geldi
Juventus, Higuain'in takımdan ayrılmasından sonra forvet hattını Morata ile güçlendiriyor.
İspanyol yıldızın kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.
👍 @AlvaroMorata è al #JMedical! Visite in corso!https://t.co/m1gJk6Lqw5 pic.twitter.com/P3fTgvnR6w— JuventusFC (@juventusfc) September 22, 2020
Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.
Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.
23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
Vidal resmen Inter'de
İtalyan kulüp, Şilili orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
🚨 | UFFICIALE@kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato 👉 https://t.co/6Ch10a0weR#WelcomeVidal pic.twitter.com/MvIjUy0hpS— Inter (@Inter) September 22, 2020
Atletico Madrid, Luis Suarez ile anlaştı!
Barcelona'da gözden çıkartılan Uruguaylı golcü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transferi artık an meselesi.
İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre transferle ilgili son detaylar görüşülüyor.
Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Luis Suarez, Teknik Direktör Diego Simeone ile de görüştü.
İmzaların atılması için Alvaro Morata'nın Juventus'a transferi bekleniyor.
Semedo, Wolverhampton yolunda
Wolverhampton, Barcelona'nın Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'yu renklerine bağlamak üzere.
İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi, Barcelona ile 35 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Wolverhampton ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
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Başakşehir Aboubakar ile görüşüyor
NTV'de yer alan habere göre Başakşehir, hücum hattını bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar ile güçlendirecek.
Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 28 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin de olumlu geçmesi durumdunda Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor.