TRT Spor'un haberine göre Sarı Lacivertliler, bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues ile yollarını ayırmak istiyor.

Yunan kulübü Olympiakos'un Garry Rodrigues için ile iletişime geçtiği ve futbolcunun transferi konusunda el sıkıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in Olympiakos'un teklifini kabul etmesi halinde futbolcunun kiralık sözleşmesini feshederek bu transferin önünü açacak.

kulübü Al Ittihad'dan satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.